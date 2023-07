DPE et passoire thermique : quoi rénover en priorité ?

Au nombre des informations à intégrer au DPE, le diagnostiqueur présentera d’une part, l’étiquette énergétique du logement, et d’autre part, son émission de gaz à effet de serre. Pour ce qui est de l’étiquette énergétique, il s’agit d’une mention de la classe énergétique du logement. À ce niveau, on peut déceler les passoires thermiques. Le diagnostiqueur proposera alors une liste de travaux de rénovation à réaliser pour optimiser les performances énergétiques du logement. Voici ce qu’il convient de savoir sur ces travaux en rapport avec une passoire thermique .

Passoire thermique : qu’est-ce que c’est ?

À la faveur des dispositions relatives à la loi Elan, le nouveau DPE 2021 est obligatoire pour les biens immobiliers à vendre et pour ceux à mettre en location. Toutefois, une exception est faite à certains types de logements notamment ceux destinés à une habitation saisonnière. Pour les autres biens immobiliers, le Diagnostic de Performance Energétique doit être présenté au moment de la publication de l’annonce de vente ou de mise en location.

Le diagnostic de performance énergétique permet de révéler la classe énergétique à laquelle appartient le bien immobilier. Les classes les plus énergivores sont celles des passoires thermiques (F ou G). Il est question d’une surconsommation en énergie et par ricochet, une grande émission de gaz à effet de serre. Autrement dit, une passoire thermique est un logement hautement polluant et dont la consommation annuelle en énergie varie entre 330 et 420 kWh/m², voire plus.

Dans un tel logement, le confort n’est généralement pas au rendez-vous. Les résidents doivent supporter des factures d’ énergie assez élevées. L’isolation au niveau de la toiture et des fenêtres est souvent défaillante dans un tel logement. Outre la défectuosité de l’isolation, le problème peut aussi provenir des ponts thermiques dans une telle habitation.

La loi climat (mise en place par le gouvernement le 8 novembre 2019), prévoit des moyens de lutte contre les passoires thermiques. En cela, le DPE d’une maison est obligatoire notamment pour les passoires thermiques, et ce bilan énergétique a un impact significatif sur les travaux à entreprendre dans un tel logement.

Éléments d’identification d’une passoire thermique

Tenez compte de la date du permis de construire du logement pour déduire si son isolation est efficace ou non. En effet, les matériaux utilisés pour les constructions avant 1974, ne répondaient pas aux normes en vigueur pour une optimisation de la performance énergétique du bâtiment.

Pour détecter qu’un logement est une passoire thermique , il peut aussi être intéressant de compléter le DPE du professionnel par un audit énergétique. Cette dernière analyse est une bonne option pour évaluer la valeur financière du bien. En effet, les passoires thermiques sont très peu demandées sur le marché. Cela fait baisser leur prix.

L’audit énergétique est un bilan qui complète le DPE, mais qui ne le remplace pas. C’est un état des lieux qui intègre la performance énergétique du logement et les recommandations du professionnel. L’audit énergétique est obligatoire pour les copropriétés de plus de 50 lots (appartements et magasins).

Pour les biens immobiliers en copropriété de moins de 50 lots, c’est le DPE collectif qui doit être commandé par le syndic de copropriété. L’audit énergétique se réalise en plusieurs étapes et c’est un travail qu’il faut confier à un expert. À partir de 2025, cette analyse sera rendue obligatoire pour tous les propriétaires d’un logement étiqueté E dans le cadre d’une vente.

Que prévoit le nouveau DPE 2021 en rapport avec les passoires thermiques ?

L’objectif du gouvernement est de retirer les passoires thermiques du parc locatif en France. Le but, c’est de rendre ces logements plus performants en termes d’énergie. En cela, le gouvernement prévoit des dispositions précises avec des dates. Le nouveau diagnostic de performance énergétique interdit à tout propriétaire d’augmenter le prix du loyer de ces biens, et ce, à compter du 1 er juillet 2021.

Tant que les travaux de rénovation énergétique ne sont pas effectués, aucune augmentation de loyer n’est permise. De même, il est désormais obligatoire de joindre un DPE à tout contrat de location pour un logement des classes F ou G . L’objectif, c’est de permettre aux potentiels locataires de connaître les faiblesses de l’isolation du logement avant de le louer.

Ainsi, le DPE sera ajouté aux autres diagnostics immobiliers techniques. Il s’agit du diagnostic plomb et de l’amiante . À partir de 2023, toutes les passoires thermiques seront renommées « logements indécents ». Pour aller plus loin, ces logements portant l’étiquette F ou G, seront interdits à la location en France dès 2028.

Les travaux de rénovation pour les passoires thermiques

Le diagnostiqueur présente à travers le DPE, les performances énergétiques du logement. En cela, le technicien précisera les endroits où les déperditions de chaleur sont les plus courantes notamment, la toiture, les murs, la ventilation, les fenêtres et autres. Cela lui permettra de faire des propositions concrètes pour limiter la surconsommation de l’énergie .

Au nombre des travaux de rénovation généralement recommandés, il y a l’isolation. Cette dernière doit idéalement être travaillée de l’extérieur pour optimiser le confort des résidents. Les matériaux les plus utilisés sont la fibre de bois, la laine de coton et les panneaux de lin. Ce type d’isolation empêchera la création de ponts thermiques qui pourraient détruire la barrière isolante.

Après l’isolation, il sera aussi nécessaire de vérifier le système de chauffage . Il faudra choisir un système en adéquation avec les besoins de chauffage du logement. Vous réduirez ainsi les factures d’énergie. Quoi qu’il en soit, avec l’ère du tout écologique, le diagnostiqueur vous conseillera des équipements qui fonctionnent grâce aux énergies renouvelables.

C’est le cas notamment des systèmes de chauffage qui fonctionnent au bois, grâce à un chauffe-eau solaire ou un système de ventilation VMC. La pose de panneaux solaires est également une bonne alternative pour optimiser les performances énergétiques d’une passoire thermique .

Il faut noter que pour faire face à ce bilan énergétique , il est impératif de confier le projet à un professionnel certifié par le Cofrac. Le propriétaire devra alors s’acquitter des honoraires de ce technicien. Pour soulager le coût généralement onéreux du DPE, des aides financières sont disponibles. Il est question notamment des aides Anah 2021, de l’écoprêt à taux zéro et de MaPrimeRénov ».