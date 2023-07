Le Diagnostic de performance énergétique aide le propriétaire à faire un point efficace sur ses travaux dans le but d’économiser de l’énergie. De plus, il permet de s’informer sur des aspects essentiels tels que l’isolation, le chauffage, etc. Tenant compte de son ingéniosité, le DPE a un certain coût. Son montant est fixé en fonction du type de votre bien immobilier ou votre appartement, de la surface et du tarif appliqué par la société effectuant le diagnostic. Cet article vous donne assez d’informations pour vous faire une idée du capital à prévoir pour l’évaluation DPE de votre appartement.

Critère de variation du tarif du diagnostic énergétique

Le budget de réalisation du DPE dépend de plusieurs éléments. Cependant, les plus importants demeurent :

Le diagnostiqueur immobilier réalisant le dossier du diagnostic (technique) ;

L’outil de chauffage présent dans votre appartement ;

Les caractéristiques de votre appartement, sa localisation et sa composition ;

La superficie de votre bien immobilier devant subir un diagnostic.

Vous serez surpris de remarquer une variation du tarif du DPE en France. En effet, les experts immobiliers diffèrent dans les régions. De même, cette différence de prix peut aussi s’expliquer par le fait que la société réalisant le diagnostic de performance énergétique offre ses prestations à un prix bas.

Attention ! Par contre, il faudra éviter de faire appel aux entreprises immobilières proposant des prix trop faibles concernant le DPE. Pour savoir si votre prestataire est la personne idéale pour ce projet, prenez soin de vérifier la nature de ses services. Assurez-vous qu’il possède une certification et jouit d’une bonne notoriété.

Prix du DPE en fonction de la superficie de l’appartement

Le prix d’un DPE varie respectivement en tenant compte de la configuration de l’appartement et de sa superficie. Généralement, le coût d’un diagnostic de performance énergétique pour un studio est compris entre 80 et 110 €. Ce montant est plus dégressif lorsqu’il s’agit d’un petit appartement. Le budget à prévoir pour un DPE effectué dépend aussi de sa composition :

Pour un appartement de deux pièces , le prix du diagnostic se situe entre 110 € et 150 € ;

, le prix du diagnostic se situe entre 110 € et 150 € ; Pour un logement de trois et quatre pièces, le budget se trouve entre 110 € et 130 € ;

Enfin, si l’appartement est doté de cinq pièces, le coût du diagnostic est en moyenne compris entre 110 € et 120 €.

Il faut noter que la différence du prix du DPE reste minime. De plus, cette gamme de prix est choisie selon une base donnée et reste indicative, car d’autres frais additionnels peuvent subvenir pour les travaux de rénovation.

En cas d’incompréhension ou de doute, n’hésitez surtout pas à interroger l’expert en charge de l’évaluation de votre logement. Ce dernier pourra vous donner plus d’informations ou d’éclaircissements à ce sujet. De plus, il vous indiquera les actions à réaliser en priorité en fonction de votre budget.

Prix du DPE : tout ce qu’il faut savoir en 2022

Le montant du diagnostic de performance énergétique n’a pas été réglementé au même titre que celui de certains diagnostics immobiliers. Ainsi, plusieurs prix sont proposés et vous aurez à effectuer un devis pour choisir la meilleure offre. Dans tous les cas, vous devez retenir ces trois points essentiels :

En matière de diagnostics immobiliers obligatoires, le coût du diagnostic de performance énergétique est intégré dans le tarif total de la prestation. Surtout, vérifiez avec précision le prix du DPE dans le devis proposé pour ne pas subir un surcoût.

Selon L’ADEME en France, le prix du DPE est compris généralement entre 100 et 250 €. Faites donc attention pour ne pas vous faire arnaquer.

Pour bénéficier d’un prix abordable pour le DPE, il serait intéressant de faire une comparaison des prix par l’intermédiaire des comparateurs immobiliers en diagnostic.

Un point à ne pas oublier : le prix du diagnostic de performance est à la charge du propriétaire de l’appartement.

Prix du DPE abordable grâce au crédit d’impôt

Si vous voulez effectuer un diagnostic de performance énergétique pour la réduction de vos dépenses en énergie, vous aurez droit à un crédit d’impôt d’une durée de 5 ans. Ainsi, l’expert doit préciser sur la facture que le DPE est établi en dehors des cadres obligatoires. De plus, depuis le 1er janvier 2009, un crédit d’impôt d’un pourcentage de 50 % est disponible en matière de dépenses engagées pour le DPE.

Pour obtenir le crédit, votre bien immobilier doit être construit depuis plus de 2 ans. Ensuite, la facture du DPE doit provenir d’un expert agréé par un organisme reconnu par le Conseil français de la certification. Ce crédit représente environ 30 % d’aide au tarif du DPE d’une maison. Étant propriétaire d’un appartement, il faudra faire le maximum pour jouir des avantages du crédit. Dans le cas contraire, vous risquez de couvrir une facture chère pour votre diagnostic.

Prix d’un DPE : aides et subventions

Lorsque le propriétaire d’un bien immobilier décide d’entreprendre un DPE juste avant la rénovation de sa demeure principale, il doit s’informer sur les possibilités offertes. Les aides et les subventions restent des alternatives avantageuses et efficaces pour financer le DPE de son logement. Elles permettent à chacun de réaliser son DPE sans avoir à se soucier du budget, de certaines formalités ou autres. Ainsi, il devient facilement possible de rendre son appartement moins énergivore.

Cependant, vous devez toujours vous assurer que vous avez porté votre choix sur le bon diagnostiqueur pour qu’il puisse vous aider à bénéficier des subventions proposées. En ce qui concerne le taux de TVA applicable, le diagnostic de performance énergétique est considéré comme une prestation de services et est taxé à son prix réel. Ainsi, un taux de 20 % est employé pour soutenir davantage les titulaires des biens.

Le bilan énergétique demeure une tâche incombant obligatoirement aux propriétaires des biens immobiliers, quel que soit le prix du DPE. De plus, comme l’évaluation des risques naturels, le diagnostic est inclus dans les documents à rassembler avant de procéder à une vente ou à une location. Il faut savoir que ce formulaire s’avère indispensable surtout en cas de déménagement. En tant que propriétaire ou locataire, il faudra demander ce bilan énergétique.