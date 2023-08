Le diagnostic de performance énergétique est une politique mise en place par l’État pour mesurer la consommation en énergie des bâtiments. Il est à noter que c’est l’un des secteurs les plus énergivores, et cela n’est pas sans impact sur l’environnement. Cette initiative vise donc à faire une évaluation de la qualité des pôles de consommation d’énergie dans un logement et à proposer des astuces pour en optimiser la performance énergétique. De même, le DPE apporte des informations concrètes au locataire (ou au potentiel acheteur du bien immobilier) quant au niveau de consommation d’énergie et du taux d’émission de gaz à effet de serre. Tout ceci nécessite bien évidemment une implication financière. Alors, quel est le coût d’un DPE ? Éléments de réponse ici !

Les facteurs qui font varier le prix d’un DPE

Le DPE immobilier n’a pas un prix standard. Le montant à investir varie en fonction de plusieurs paramètres. Il s’agit notamment de la surface du logement sur lequel porte le diagnostic et sa localisation. Le système de chauffage installé dans le bâtiment, ainsi que le type d’isolation mis en place, peuvent aussi faire varier le prix de cette étude.

Il faut également noter que le DPE doit obligatoirement être confié à un professionnel certifié par un organisme accrédité par le Cofrac (comité français d’accréditation). Il doit être un travailleur impartial et indépendant. En tant que tel, il est libre de fixer lui-même son tarif. Il s’agit donc là, d’un autre facteur de variation du prix d’un DPE immobilier.

Par ailleurs, le temps à consacrer au diagnostic peut différer d’un technicien à un autre. Cela constitue aussi un élément à prendre en compte pour fixer le tarif du diagnostic. Par exemple, un DPE effectué en une heure n’aura pas le même coût qu’une étude qui s’étend sur plusieurs heures. Il est à préciser que le temps de l’étude dépend de la superficie du bâtiment et du professionnalisme du diagnostiqueur.

Notez toutefois que les tarifs fixés par les professionnels certifiés pour le DPE d’une maison varient généralement entre 100 et 250 euros, selon l’ADEME. Vous pouvez également trouver un DPE gratuit, mais il n’est valide qu’à titre indicatif. Il n’est pas un document officiel et n’est donc pas reconnu par la loi comme tel.

À titre de précision, il faut aussi dire que le paiement du DPE est à la charge du propriétaire du bien immobilier. Si vous avez un projet de vente ou de mise en location du bâtiment, il sera donc à votre avantage de tenir compte de cette charge pour l’estimation du prix du logement.

Comment faire baisser le prix d’un DPE ?

Le tarif du diagnostic de performance énergétique n’étant pas règlementé, vous avez la possibilité de jouer sur la concurrence. Cela vous permettra d’obtenir cette analyse à un prix avantageux pour votre maison. Pour y parvenir, demandez plusieurs devis à différents techniciens. Vous pourrez alors faire une étude comparative des offres afin de choisir le DPE qui est proposé au meilleur rapport qualité/prix.

D’un autre côté, vous pouvez utiliser le crédit d’impôt pour faire baisser le prix du DPE. Ce crédit s’applique aux bilans non obligatoires. Il représente 30 % du tarif du DPE et s’établit sur cinq ans. Il faudra toutefois que le professionnel tienne compte de ce paramètre pour l’établissement de la facture du diagnostic. Celle-ci doit préciser que le DPE a été exécuté hors cadre obligatoire.

Par ailleurs, il faut aussi préciser que vous n’êtes pas toujours obligé de réaliser le DPE avant la mise en location (ou en vente) de votre logement. En effet, si le bâtiment est utilisé comme une résidence secondaire ou une location saisonnière, le DPE n’est pas obligatoire. C’est le cas lorsqu’il n’est pas occupé sur plus de 4 mois par an. De même, lorsque le logement présente une surface de plancher de moins de 50 m² hors œuvre brute du bâtiment, il ne sera pas utile de commander le DPE.

S’il n’y a pas un système de chauffage fixe présent dans le bâtiment (maison) ou s’il ne s’y trouve qu’une cheminée à foyer ouvert, le DPE est facultatif. Dans ces conditions, vous pouvez vous passer de la tâche et faire des économies sur votre budget de rénovation.

Quelle est l’importance du DPE ?

Au regard du prix du DPE, certaines personnes peuvent être rebutées à l’idée de réaliser ce diagnostic. Cependant, cela présente de nombreux avantages pour les personnes qui s’y réfèrent. Entre autres, retenez qu’il s’agit d’une obligation légale pour celles et ceux qui ont pour projet de vendre ou de mettre en location un logement. Les résultats de cette analyse doivent être portés en annexe sur l’annonce immobilière avant publication.

Le professionnel certifié à qui vous confiez la tâche doit non seulement vous transmettre lesdits résultats du DPE, mais également à l’ADEME pour analyse. L’ADEME fera en effet des études statistiques par le biais de l’Observatoire des DPE. Ce document (à ne pas confondre avec le bilan énergétique) résume la performance en termes d’énergie du logement. Il permet d’établir un classement allant de A à G sur l’émission de gaz à effet de serre par le bâtiment.

Par ailleurs, si vous avez en projet, la rénovation de votre bâtiment, le DPE est une opération importante. Ce diagnostic vous permettra de savoir exactement les travaux sur lesquels doit porter la rénovation énergétique du logement. Le professionnel renseignera également sur les coûts approximatifs de ces travaux et les résultats à espérer.

Vous avez l’étiquette « énergie » qui évalue la nécessité des travaux de rénovation. Lorsque vous avez une note trop basse, un bilan énergétique doit être envisagé pour avoir une idée des meilleures solutions. Quoi qu’il en soit, le DPE augmente de façon significative l’attractivité d’un bien immobilier.

Cela augmente sa valeur marchande. Les acheteurs (ou locataires) sont plus attirés par les logements pour lesquels un diagnostic de performance énergétique a été effectué, il y a moins de 10 ans. C’est non seulement, un argument solide de vente, mais aussi une raison valable pour hausser le prix de cession ou de location.

Enfin, retenez qu’au nombre des diagnostics immobiliers, le DPE présente un intérêt singulier. C’est au propriétaire loueur que la responsabilité incombe de commander ce diagnostic et de s’acquitter de son prix. Pour le travail du professionnel accrédité par le Comité Français d’Accréditation ( COFRAC ), il aura besoin d’un logiciel règlementé. Cela lui permettra de fixer, de façon plus raisonnable, le prix du DPE. Vous trouverez sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire, une liste de professionnels spécialisés dans ce genre de diagnostics.