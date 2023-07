L’utilisation de chaudière à fioul par les ménages est aujourd’hui de plus en plus populaire. Cela constitue un pôle de dépense à prendre en compte dans leur budget. De façon particulière, il faudra allouer un certain montant au combustible servant à alimenter cet équipement. Alors, combien de fioul, faut-il pour faire fonctionner une chaudière dans une maison pendant un mois ? La réponse à cette question est une estimation de la consommation qui prend en compte plusieurs éléments. Des détails ici !

Les facteurs qui font varier la consommation fioul dans une maison

Pour estimer la consommation moyenne d’une chaudière fioul, il faut d’abord s’intéresser à l’appareil et à son utilité. En effet, la chaudière au fioul est un système de chauffage central que l’on installe dans un logement. Son rôle est de veiller à la production d’eau chaude sanitaire (ECS) pour les besoins d’utilisation des résidents.

Ainsi, la capacité de la chaudière au fioul à remplir efficacement cette fonction dépendra des besoins des occupants en eau chaude sanitaire (ECS) et en électricité. Les données publiées par l’Agence de la maîtrise de l’énergie (ADEME) permettent de faire une estimation du besoin quotidien en ECS d’une personne. Ce besoin se situe dans la marge de 45 à 80 litres en fonction du nombre de résidents.

De façon concrète, il faut prévoir 80 L d’ECS à consommer par jour si la maison est occupée par une seule personne. S’il y a deux résidents, la consommation par personne (par jour) en ECS sera de 60 litres. Pour trois résidents, chacun aura à dépenser par jour 50 L d’ECS. Cette dépense en ECS passe à 45 L par occupant si le nombre de résidents dans le logement est de 4 ou plus.

En considérant cette estimation, la consommation annuelle d’une chaudière à fioul varie entre 1 500 et 3 000 L en moyenne. Cette valeur correspond à une consommation quotidienne de fioul allant de 4 à 8 litres.

Estimation de la quantité d’énergie produite avec le fioul

Outre la consommation de fioul, le fonctionnement de la chaudière à fioul nécessite aussi une dépense énergétique à ne pas négliger. Ainsi, c’est de l’électricité fournie à la chaudière à fioul que dépendra sa capacité à faire augmenter la température de l’eau. De façon concrète, il faut 1,162 kwh avec le fioul pour que la température de l’eau augmente de 1 °C.

Cette estimation est faite pour 1 m3 d’eau. Ainsi, pour faire passer la température de l’eau de 10 ou 12 °C à 40 °C, il faut un déficit de température de 28 à 30 °C. L’énergie à fournir dans ce cas, pour chauffer 1 m3 d’eau, sera alors de 32,54 kwh en faisant le calcul suivant : 1,162 x 28.

En considérant alors les besoins quotidiens en eau chaude sanitaire des résidents, on peut alors faire une estimation de la dépense en électricité. Pour un ménage d’une personne avec un besoin de 80 L par jour en eau chaude sanitaire, l’énergie nécessaire est de 2,603 kilowattheures par personne.

Pour deux occupants dans la résidence, il faut 60 litres d’ECS par jour et par résident. La consommation d’énergie nécessaire sera alors de 1,952 kwh par personne et par jour. Il faut 1,627 kwh en termes d’énergie par jour et par personne si dans la maison, il y a 3 résidents. Cette énergie permettra alors de fournir à chacun, 50 L d’ECS.

À partir de 4 résidents, la dépense en électricité par personne et par jour devient constante. Elle est de 1,463 kwh pour une production de 45 L d’eau chaude sanitaire.

Autres facteurs à considérer pour estimer la consommation fioul d’une habitation

La quantité d’énergie nécessaire dans votre habitation pour alimenter votre chaudière prend en compte le besoin pour la production d’ECS. Cependant, il faut aussi considérer les besoins de chauffage de la maison. Ainsi, la situation géographique de la résidence et sa superficie ont une influence sur le besoin de chauffage, et donc, sur la dépense énergétique.

Pour une habitation de 100 m², il faut alors estimer la consommation de fioul à 100 ou 200 L/mois pour les besoins de chauffage de la maison. Il faudrait toutefois que l’isolation thermique de la résidence soit bonne. Elle doit varier entre 3,5 et 7 litres par jour.

Si la résidence est vieille, la consommation de fioul peut s’élever à 400 L par mois avec la même superficie. Il faut préciser que pour ce genre de construction, l’isolation est généralement de mauvaise qualité. Cette consommation de fioul peut augmenter jusqu’à 500 L par mois (soit 16,7 litres par jour) si la maison est construite en montagne par exemple. Dans une telle région, le climat est plus rigoureux.

Pour rappel, un litre de fioul permet de produire 10,4 kilowattheures d’énergie. En une journée, il faut alors 0,25 litre de fioul pour satisfaire les besoins en ECS d’une personne. Pour deux personnes, il faut 0,3 litre de fioul pour une utilisation au quotidien. Vous l’aurez donc compris, la consommation de fioul au quotidien dans une habitation peut varier en fonction de plusieurs facteurs.

Il s’agit entre autres des habitudes des résidents, de leur nombre et de l’énergie nécessaire pour produire de l’ECS et le chauffage. Quoi qu’il en soit, le besoin de consommation de fioul d’une habitation varie entre 1 500 et 3 000 litres par an, soit 4 à 8 litres par jour.

Comment optimiser la consommation de fioul et d’énergie par une chaudière ?

Si votre chaudière à fioul consomme trop de combustible, il serait à votre avantage de penser à la changer par une autre, plus performante. Cela s’inscrit dans le registre des travaux d’économies d’énergie et épouse bien les nouvelles réformes de l’État. C’est pour cela que vous pouvez bénéficier des aides de l’État pour financer le remplacement de chaudière à fioul dans votre résidence.

Les aides éligibles à ce genre de travaux sont la prime CEE et MaPrimeRénov’. Ces aides de l’État prennent en charge, le règlement de la facture de remplacement jusqu’à une hauteur de 80 %. Toutefois, il importe de faire une estimation du montant de ces subventions avant d’engager les travaux.

Ce montant varie en fonction des revenus du ménage, de la situation géographique de la résidence et de plusieurs autres paramètres. Pour bénéficier des aides de l’État, il faudra aussi confier le remplacement de votre chaudière à fioul à un professionnel certifié RGE. De façon particulière, pour la prime Rénov, il faut que la résidence ait été construite depuis 15 ans au moins et que le professionnel RGE à qui vous confiez le travail finisse dans le délai recommandé. Vous connaissez maintenant les critères à prendre en compte pour estimer la consommation de fioul par mois pour une maison.