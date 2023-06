Depuis quelques années, on note un fort engouement autour des maisons à toit terrasse. Ces dernières sont de plus en plus privilégiées au détriment des constructions avec des toits en pente ou plain-pied. Cet état de choses s’explique en partie par les avantages indéniables que présentent les toitures plates. Elles constituent un excellent moyen de donner un style impactant à une habitation. Toutefois, certains inconvénients sont à relever à propos des constructions à toit plat. On vous dit l’essentiel à savoir dans les lignes à suivre.

Les avantages de choisir un toit plat pour une maison

Les maisons à toit plat présentent de nombreux atouts qui ne laissent pas indifférents les amoureux de la modernité. La première chose à laquelle on fait référence lorsqu’on parle de ce type de toiture est sans doute la modernité qu’il reflète à partir de ses formes. En effet, l’aspect esthétique reste l’un des points forts d’une maison à toiture terrasses.

Une maison à toit plat incarne une habitation moderne et contemporaine. L’adoption de la toiture plate est une manière de conférer un certain design à votre construction dans un style totalement moderne. Les maisons à toit terrasse rappellent souvent des habitations d’architectes, jadis inaccessibles aux personnes ayant des moyens limités.

Un autre gros avantage des maisons à toit plat est qu’elles vous permettent de disposer d’un espace habitable supplémentaire. En effet, la toiture plate est favorable pour la création d’une terrasse ou d’un jardin en hauteur. Il s’agit donc d’un excellent moyen d’augmenter la surface habitable de votre domicile.

Par ailleurs, si vous prévoyez d’opter pour la construction d’une maison à la fois moderne, contemporaine et écologique, le toit plat est sans doute le meilleur choix à faire. Ce type de toiture vous permet d’avoir un logement très respectueux de l’environnement. Ceci est soutenu par des raisons bien solides.

La première raison est que le toit terrasse vous permet de disposer d’une surface idéale pour poser des panneaux solaires photovoltaïques. Ces derniers pourront ainsi capter facilement le soleil et optimiser leur rendement. D’un autre côté, le toit plat constitue un endroit parfait pour placer ces panneaux, car il réduit leur effet visuel sur l’esthétique global de votre logement.

La seconde raison à avancer est que le toit plat favorise l’installation d’une toiture végétalisée. Cette dernière garantit une isolation thermique écologique impeccable. Enfin, la toiture plate permet une diminution de la prise en vent. Par conséquent, on note moins de déperditions d’énergie dans l’habitation.

En outre, en plus de l’extension de votre espace de vie, la construction d’une maison à toit terrasse permet un gain de luminosité dans votre demeure. En effet, ce type de toiture favorise la création de puits de lumière, idéal pour disposer de plus de lumière naturelle dans votre habitation.

Fort des nombreux avantages que présentent les maisons à toit plat par rapport aux habitations plain-pied, pensez sérieusement à opter pour ce choix lorsque vous avez un projet de construction en vue. Ainsi, vous disposerez d’une habitation moderne et contemporaine très confortable. Aussi, vous prendrez du plaisir à y vivre.

Les inconvénients d’une maison à toit terrasse

En dépit des multiples atouts d’une maison à toiture plate, ce type de construction présente quelques limites qu’il est important de relever.

L’une des plus importantes est que la mise sur pied des maisons à toit plat nécessite de contacter au préalable la mairie. Ceci, afin d’avoir des renseignements sur les règles d’urbanisme. En effet, certaines régions ne sont pas adéquates pour construire des habitations de ce genre. Autrement dit, les règles d’urbanisme de ces zones n’autorisent pas les toits plats.

Un autre inconvénient majeur des toits plats constitue leur étanchéité. En réalité, l’absence de pente ne permet pas de bien évacuer naturellement les eaux de pluie. Par conséquent, cela peut engendrer des infiltrations d’eau. Toutefois, il existe plusieurs solutions employées par les professionnels de la construction pour pallier ce problème d’étanchéité.

Ainsi, comme solution adoptée, un travail supplémentaire est réalisé de manière très précise sur l’étanchéité des matériaux. Ceci, pour leur permettre de durer dans le temps. Une autre astuce intéressante utilisée par ces experts est de réaliser une légère pente de 5 ° maxi avec des trous d’évacuation ou une toiture légèrement bombée.

Par ailleurs, pour réduire fortement le problème d’étanchéité des toits plats, une bonne alternative est d’opter pour une toiture végétalisée. Cependant, cela peut impliquer un prix très élevé pour la construction. En raison de cet inconvénient relatif aux maisons à toit terrasse, il est conseillé de bien choisir les artisans qui se chargeront des travaux.

Assurez-vous que ceux-ci possèdent l’expérience et les compétences requises pour construire ce genre d’habitation. Ainsi, vous êtes sûr de disposer au final de la maison moderne et contemporaine dont vous avez toujours rêvé.

Quel coût pour construire une maison à toit terrasse ?

Il n’existe pas un prix fixe pour la construction d’une maison contemporaine (à toiture plate). Il peut varier d’un prestataire à un autre, et également en fonction de plusieurs paramètres. On peut évoquer entre autres les dimensions de l’habitation, le nombre de pièces qu’elle comporte, la présence ou non d’étage.

Un autre élément important qui peut impacter le coût d’un logement à toit plat constitue les matériaux utilisés pour sa conception. Aussi, il faudra prendre en compte le fait que celui-ci inclut des finitions ou non. Tous ces paramètres sont essentiels à considérer avant d’estimer le coût d’une maison à toit terrasse.

Bien qu’il n’existe pas un prix fixe pour ce type d’habitation, on peut quand même notifier que ce dernier est plus onéreux que les constructions à toit en pente. Par ailleurs, on vous donne des indications pour les coûts d’une maison à toit plat d’entrée de gamme. Ainsi, pour une surface de 50 m², vous pourrez débourser 105 000 €, et 168 000 € pour un logement qui s’étend sur 80 m².

Pour des surfaces de 100 m² et 120 m², les coûts peuvent être estimés respectivement à 252 000 euros et à 336 000 euros. En revanche, pour construire une maison à toit plat qui s’étend sur 200 m², la facture peut aller à 240 000 euros. Toutefois, ces tarifs ne sont donnés qu’à titre indicatif. Il faut donc tenir compte des paramètres évoqués ci-dessus pour savoir le budget réel à prévoir pour construire ce type d’habitation.