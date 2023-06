L’investissement est toujours perçu comme un placement d’argent qui rapporte énormément de profit. La plupart des Français l’on comprit tôt, raison pour laquelle ils donnent une place particulière à l’investissement dans leurs activités. Parlant de l’investissement, un autre domaine s’est avéré au monde depuis 2008 et promet aussi de fortes rentabilités. Il s’agit du domaine de la cryptomonnaie qui se traduit par l’avènement du Bitcoin, la première monnaie numérique au monde.

L’utilisation de cette monnaie est aujourd’hui en pleine explosion et s’inscrit de plus en plus dans tous les domaines. Et le secteur de l’immobilier n’est pas resté en marge de cet avènement. Désormais, l’immobilier crypto représente un autre type d’investissement. Comment cela se passe-t-il ? Cet article vous éclaircit sur le sujet.

C’est quoi la crypto monnaie en immobilier ?

La crypto monnaie est définie comme étant une monnaie numérique qui n’est pas adossée à une banque centrale, tout comme les monnaies physiques. Elle repose sur la blockchain, qui constitue son véritable réseau informatique et décentralisé. Ce réseau intègre un grand livre qui informe sur tout le fonctionnement des cryptomonnaies, en l’occurrence le bitcoin. Tous les utilisateurs peuvent sans doute avoir accès à ce livre afin de connaitre le bien fondé et les origines de la crypto monnaie. Pour s’inscrire dans cet univers des cryptomonnaies, chaque utilisateur doit créer son compte, où les transferts s’effectuent d’un compte à un autre.

Au cœur du système de transfert des monnaies numériques, il n’existe pas d’intermédiaire ni un pouvoir central. La sécurité au sein du système est garantie par les fonctions cryptographiques de codage. Dans le monde, on peut compter plus de 11 000 cryptomonnaies, mais le bitcoin reste la monnaie mère de qui, tous les autres émanent et sont aux dépens.

La capitalisation boursière du marché des crypto monnaies dans le monde est au-delà des 3 000 milliards de dollars en 2022. Cela prouve d’ailleurs que les cryptomonnaies sont d’une valeur importante en bourse, qui est très forte que la capitalisation des 40 plus grandes sociétés dans le monde. En novembre 2022, le bitcoin vaut environ 19 000 dollars or, il était allé jusqu’à 69 000 dollars en 2021. Cette monnaie est donc volatile et évolue en baisse tout comme à la hausse.

En ce qui concerne l’immobilier, ce secteur est très développé depuis plusieurs années et constitue même l’une des activités à forte rentabilité dans le monde. L’arrivé des cryptomonnaies semble apporter une révolution dans ce secteur au point que de nombreuses opérations immobilières s’effectuent en cryptomonnaies, et surtout le bitcoin. En immobilier, le bitcoin est considéré comme la monnaie virtuelle la plus sécurisée, ce qui explique les transactions immobilières avec cette monnaie.

En dehors du bitcoin, les crypto monnaies comme l’Ethereum et le Solana reçoivent la considération des investisseurs. Toutefois, il est possible d'échanger ces crypto actifs par le bitcoin sur les plateformes d’échanges afin de faire les opérations immobilières.

Il est également possible de procéder de manière indirecte et de faire l’investissement immobilier, toujours avec les cryptomonnaies. En cas de rentabilité, vous pouvez échanger les gains contre de l’argent réel sur les plateformes d’échange de crypto. Cependant, vous pouvez chercher des acheteurs qui disposent de l’argent réel et échanger vos crypto pour recevoir de l’argent physique. Que ce soit en euro, en dollars ou en d’autres devises, vous pouvez facilement échanger vos profits issus de l’immobilier crypto.

Quels sont les avantages d’investir dans l’immobilier crypto ?

Généralement, la plupart des investisseurs s’adossent sur les agences immobilières pour acquérir leurs biens immobiliers. Or, acheter un bien immobilier avec les cryptomonnaies présente encore plus d’avantages. D’abord, vous ne serez pas contraint au paiement d’impôt ni sur la vente ou sur le revenu.

De plus, les transactions immobilières avec les crypto monnaies sont rapides et sécurisées. Elles ne nécessitent non plus l’intervention d’agent immobilier ou d’un intermédiaire financier. Un autre avantage, c’est que vous pouvez profiter de la volatilité des cryptomonnaies pour augmenter vos revenus immobiliers. Plus la crypto monnaie que vous avez choisie pour investir dans l’immobilier accroit, plus vos revenus augmentent.

Où investir dans l’immobilier avec la crypto monnaie ?

La réglementation des crypto monnaies évoluent également petit à petit dans tous les pays. Cependant, malgré leurs valeurs indéniables, elles ne sont pas encore adoptées dans tous les pays. Il est quand même possible de les utiliser dans les pays développés comme le Canada, les États-Unis, la France, etc. Au fur et à mesure que les pays se rendent compte des privilèges de cette monnaie, son adoption va toujours évoluer jusqu’à atteindre tous les pays.

Dans les pays qui acceptent le bitcoin ainsi que les autres cryptomonnaies, vous pouvez investir dans l’immobilier. La France et le Canada sont des pays dans lequel l’immobilier occupe une place de choix. Comme la crypto monnaie est acceptée dans ces États, l’investissement immobilier crypto vous sera accessible et favorable en termes de facilité et de profit.

Selon les infos de Redfin, près de 75 biens immobiliers ont été acquis en 2017 avec le bitcoin comme moyen de paiement. Aux États-Unis, les annonces immobilières de vente et d’achat de bien immobilier ont donné la mention « Bitcoin accepté » aux cryptomonnaies. À Dubaï également, le bitcoin est accepté comme moyen d’investissement immobilier. Des logements ont même été acquis par des paiements en Bitcoin.

Progressivement, les crypto monnaies seront connues un peu partout dans le monde. Et cela sera favorable pour les investisseurs et leur permettra également de profiter de plus en plus de très forte rentabilité en immobilier crypto.

Quelles limites pour l’utilisation des crypto monnaies en immobilier ?

Il est vrai que les cryptomonnaies sont adaptées au secteur de l’immobilier, à l’instar de son insertion dans les autres domaines d’activités. Cependant, quelques insuffisances se soulèvent concernant l’immobilier crypto. D’abord, le désaccord de l’une des parties, en ce qui concerne l’échange de bien immobilier contre les crypto monnaies, peut constituer un frein pour la transaction immobilière. Si le vendeur n’accepte pas recevoir les paiements par ce moyen, l’opération ne pourra être effectuée. Les crypto monnaies, tout comme le bitcoin, ne sont pas encore légalisé dans tous les pays, ce qui représente un frein pour les transactions.

En outre, il y a aussi le problème relatif à la volatilité des crypto monnaies. Le prix fixé au début des négociations peut être différent au cours de la transaction, ce qui ne favorise pas les échanges.

En somme, le bitcoin tout comme les autres cryptomonnaies, restent les meilleurs moyens de paiement à l’ère du numérique. L’immobilier crypto est déjà possible dans plusieurs pays. Dans les toutes prochaines années, peut-être qu’elles seront légalisées et reconnues dans tout le monde.