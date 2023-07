L’audit énergétique est un diagnostic technique que vous pouvez réaliser dans le cadre d’une rénovation thermique. Il fournit des renseignements qui vous permettent d’avoir une idée précise de la consommation en énergie d’un bâtiment. Dès lors, vous pourrez bien choisir vos travaux de rénovation pour atteindre de meilleures performances énergétiques. L’audit vous fait ainsi économiser de l’argent sur vos dépenses en énergie. Cependant, ce n’est pas forcément une analyse bien comprise de tous. Il est donc légitime de vouloir comprendre ce type d’audit . Si c’est votre cas, voici ce que vous devez savoir.

Audit énergétique : de quoi s’agit-il ?

Un audit énergétique est un diagnostic thermique dont le but est de réduire les factures d’énergie des occupants d’un bâtiment. Pour y arriver, un test technique est effectué par un professionnel qualifié pour déceler toutes les faiblesses énergétiques du logement.

L’ audit énergétique se veut néanmoins plus précis qu’un DPE. Ce dernier est une évaluation plus superficielle de la performance thermique d’un bâtiment. Si les deux types de diagnostics sont parfois confondus à tort, il est important de savoir qu’ils n’ont pas le même contenu. Il n’y a que leur finalité qui est similaire.

Dans son fonctionnement, l’audit énergétique permet aux foyers avec un faible revenu de mieux gérer leurs ressources en réduisant les factures. Pour cela, la classe énergétique du logement est étudiée dans un premier temps afin de mieux orienter les travaux de rénovation. Les classes énergétiques sont subdivisées en 7 catégories distinctes. Elles vont des rangs A à G , chacun ayant une signification particulière.

Avec des bâtiments qui se retrouvent dans les catégories allant de A à D, le commanditaire de l’audit dispose de biens immobiliers ayant une bonne performance énergétique . Dans les catégories E, F et G, on retrouve des bâtiments qui consomment une grande quantité d’énergie.

Le niveau de perdition énergétique y est élevé. Cela fait que vous devez payer des factures énergétiques plus onéreuses et polluer davantage l’environnement.

Quelles sont les étapes de la réalisation d’un audit énergétique ?

La connaissance des étapes de réalisation d’un audit énergétique vous permettra d’en apprendre davantage sur ce type de diagnostic.

L’étape de la collecte des informations

Dans un processus de réalisation d’audit énergétique, il vous faut faire appel à un auditeur qualifié. Généralement, il s’agit d’un thermicien appartenant à un bureau d’étude thermique (BET). Il doit disposer de certificats valides octroyés par des organismes habiletés en France.

Après le choix de votre professionnel, ce dernier procède à une descente sur les lieux où vous devez lui fournir des documents relatifs aux travaux précédents effectués ainsi que les factures énergétiques.

L’étape de mesure

À l’étape de mesure, l’auditeur vérifie les matériaux utilisés pour la construction, les types d’équipements de chauffage ou de climatisation utilisés, etc. C’est à cette étape que le thermicien identifie toutes les faiblesses de vos systèmes énergétiques.

Cela lui permet de déterminer la classe énergétique de votre logement. Toutefois, il ne s’agit pas seulement de mesurer la performance énergétique du logement. Les besoins des résidents en énergie sont aussi recensés pour des conclusions encore plus précises.

L’étape d’élaboration du rapport

Une fois les mesures relevées, le thermicien produira un rapport d’audit clair. En effet, il s’agit d’un document qui renseigne sur les caractéristiques du logement, mais également sur ses points de pertes d’énergie. Un détail concis est fourni avec des travaux préconisés pour vos bâtiments.

Dès lors, vous savez ce que vous devez faire pour optimiser la performance énergétique de vos maisons ou de vos bâtiments professionnels. Si le coût des travaux à effectuer est consigné dans le rapport, le confort auquel vous pouvez prétendre y est également indiqué.

Vous êtes donc sûr de réduire votre consommation d’énergie. En effet, des sources d’énergie alternatives peuvent vous être proposées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre .

Un guide pour une meilleure compréhension de l’audit énergétique

Si vous souhaitez en savoir davantage sur la définition d’un audit énergétique , vous pouvez vous référer au guide technique élaboré par le professeur Moncef Krarti. Enseignant à l’Université du Colorado (au College of Engineering and Applied Science), à Mines ParisTechn et dans le Department of Civil, Environmental, and Architectural Engineering, il propose un guide complet. Il l’a coécrit avec Dominique Marchio, un professeur qui enseigne également à Mines ParisTech.

Il a piloté de nombreux projets sur le développement des outils et des méthodes permettant d’évaluer l’efficacité thermique des bâtiments. Dominique Marchio quant à lui, est chargé à Mines ParisTech du cours intitulé Cycle de la vie des systèmes énergétiques.

Avec un guide de 287 pages, les deux enseignants proposent un guide technique vous permettant d’appréhender pleinement la notion d’audit énergétique . Vous pourrez par exemple y découvrir les outils de mesure, des modèles de simulation, des astuces pour construire des bâtiments à haute performance énergétique, etc.

Quel est le coût d’un audit énergétique ?

Selon les contextes, la réalisation des audits énergétiques n’a pas les mêmes coûts . Vous n’aurez pas à payer un même tarif pour un logement individuel que pour les bâtiments d’une entreprise ou une copropriété de 50 lots. En effet, le coût moyen d’un audit énergétique dans une maison individuelle est de 750 euros. Ce tarif monte à 10 000 euros quand il s’agit des bâtiments d’entreprises ou des copropriétés.

Comme vous pouvez bien vous en douter, les tarifs sont variables. Ils fluctuent en fonction de nombreux facteurs. La zone géographique, la structure devant réaliser l’audit et le temps que cela prendra sont autant de paramètres intervenant dans la variabilité des prix . Le coût est néanmoins distinct des dépenses liées aux travaux de rénovation .

Quelles aides pour financer l’audit énergétique ?

Les audits énergétiques sont connus pour être onéreux. En l’état, les ménages avec des revenus bas ne peuvent pas y prétendre bien que cela soit nécessaire. Pour cela, l’agence nationale de l’habitat ( Anah ) offre des aides pour subventionner les travaux de rénovation. Cette aide intitulée MaPrimRénov’ est orientée vers tous les particuliers souhaitant entamer des travaux de rénovation pour leurs bâtiments.

Elle est versée en tenant compte d’un plafond de revenus qui dépend à son tour du nombre de personnes composant le ménage. Dans les foyers à revenus très modestes, l’aide MaPrimRéov’ est versée à hauteur de 500 euros. Elle est de 400 euros pour les ménages modestes. Pour finir, les foyers vivant avec un revenu standard recevront 300 euros comme aide MaPrimRénov'.

Cependant, le choix du thermicien sera déterminant dans votre éligibilité à cette aide. Il faut en amont que le diagnostic soit réalisé par un professionnel RGE (Reconnu Garant de l’environnement). Si l’audit est effectué dans des bâtiments anciens, ceux-ci doivent être âgés au minimum de 15 ans.