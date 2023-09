Meubler un logement demande nécessairement des ressources financières. Généralement, le montant exact que cela nécessite n’est pas connu de tous. L’une des manières de savoir de façon précise le budget qu’il faudra financer pour meubler un T2 est de prendre en compte un certain nombre de critères. La taille de l’appartement, sa surface, le nombre de pièces, etc. Ce guide complet vous renseigne plus sur le budget pour meubler un T2, ceci en fonction de la composition de chaque appartement.

Budget pour meubler un studio

Le studio est souvent considéré comme une pièce facile à meubler. En effet, il dispose d’une surface très réduite et est généralement composé d’une seule pièce. Pour cela, son ameublement ne nécessite pas assez de financement, à moins que les meubles à installer soient d’une grande valeur. Avec un montant compris entre 1500 à 2000 euros, vous pourrez déjà financer le mobilier et les objets qu’il faut. En termes de mobilier ici, il est pris en compte le canapé-lit, la table, les chaises de même que les poubelles, le séchoir et autres équipements importants.

En ce qui concerne l’électroménager, le financement peut tourner autour de 500 à 2000 euros. En principe, ce budget varie en fonction de la qualité des équipements et du nombre d’équipements que vous voulez utiliser. Pour diminuer par exemple le coût à mettre à contribution pour l’achat, vous pouvez vous en passer de certains objets comme le lave-linge. Notez que le linge peut toutefois à lui seul vous coûter environ 400 euros, et une somme de près de 500 euros est à prévoir pour la vaisselle et les ustensiles de cuisine.

Budget pour meubler un 2 pièces T2

Un 2 pièces de chambre séparée peut utiliser entre 30 et 50 m2. En effet, s’il s’agit d’une location de longue période, deux personnes occupent un 2 pièces. S’il s’agit d’une location de courte durée, ça pourrait aller à quatre personnes. Le montant supplémentaire à mettre à contribution peut donc provenir de la pièce en surplus et des équipements qui peuvent contenir le nombre de personnes supplémentaires. En détails, ci-dessous le montant à prévoir pour meubler un T2 :

Mobilier : vous devez prévoir ici un double lit avec des rangements supplémentaires dans la chambre, la pièce à vivre et dans la salle de bain. Par rapport au studio, il y a une légère augmentation. Le montant à envisager ici est compris entre 1500 et 2500 euros pour le mobilier ;

Les objets : Contrairement au studio, il est évident de prévoir plus d’objets ici d’autant plus que le logement dispose d’une surface plus grande. Pour cela, il faut prévoir un budget compris entre 200 et 600 euros.

L’électroménager : Vous devez équiper le logement de sorte qu’il soit en mesure d’accueillir jusqu’à 4 personnes en LDC. De plus, un lave-linge et un lave-vaisselle accompagnés des autres équipements est aussi un atout. Le budget est compris entre 1500 et 2500 euros ;

Vaisselle : Avec un surcoût par rapport au studio, vous pouvez facilement attirer plus de personnes. Il vous faut prévoir environ 600 euros ;

Linge de maison : Ceci pour les locataires de courte durée. Il vous faut environ 600 euros.

Alors, pour équiper un T2, le budget varie entre 4 400 et 6 800 euros.

Meubler un 2 pièces avec bureau : Quel budget pour les équipements ?

Pour aménager une place supplémentaire en bureau, vous devez évaluer la somme pour l’achat d’un bureau, d’un fauteuil, d’une lampe et des rangements. Les équipements tels qu’un écran LCD et une imprimante s’avèrent aussi nécessaires pour votre bureau.

Afin de réussir tout l’aménagement de votre bureau, vous pouvez prévoir entre 500 et 1000 euros. La totalité des fonds à mettre à contribution peut varier entre 2 500 et 3 000 euros. À cette somme, il faudra ajouter le budget pour meubler un 2 pièces qui est compris entre 4400 et 6800 euros.

Qu’est-ce qui différencie l’ameublement T2 du T3 ?

L’ameublement à trois-pièces demande un peu plus de budgets que le T2. D’ailleurs, le T3 est d’une espace supérieure que pour meubler un T2. L'utilisation de la pièce supplémentaire comme un bureau ou comme une deuxième chambre dépend de chaque locataire. Contrairement à un T2, le budget à prévoir sera aussi supérieur.

Généralement, ce type de logement est sollicité par un couple qui dispose d’un enfant. L’ameublement à trois pièces peut accueillir jusqu’à 6 personnes pour une location de courte de durée et 3 personnes pour une location de longue durée. Le montant supplémentaire à prévoir viendra donc de la pièce en surplus et des équipements à prévoir pour le nombre de personnes supérieur.

Mobilier : Vous devez prévoir ici un lit pour bébé, un lit simple ou encore un lit double et des rangements supplémentaires. En termes de financement de ces équipements, vous devez prévoir entre 3000 et 3500 euros.

Les objets : Ici, vous aurez à prévoir des objets supplémentaires. Il serait aussi important de réaliser la décoration. Vous devez prévoir un budget compris entre 300 et 800 euros en vue de décorer les pièces et les objets qu'il faut.

L’électroménager : Il faut prévoir équiper le logement de sorte qu’il soit en mesure d’accueillir jusqu’à six personnes en LCD. Le budget électroménager est en principe le même avec un T2. Ici, vous devez prévoir entre 1500 et 2500 euros comme budget.

Vaisselle : Il faut envisager un surcoût ici pour accueillir jusqu’à six personnes. Et ceci avec un budget d’environ 800 euros.

Linge de maison : Il faut prévoir approximativement 700 euros seulement pour ceux qui font de la location de courte durée.

Ainsi, le budget total pour équiper un T3 est compris entre 6000 et 8300 euros. Comparé au T2, on constate qu'avec une pièce supplémentaire, il faut augmenter près de 2000 euros sur le budget pour meubler un T2.

En somme, plusieurs sont les facteurs qui influencent le budget à trouver pour meubler un T2. D’abord, la surface qu’occupe le logement est un premier point à considérer. Ensuite, le nombre de pièces est aussi un élément très déterminant pour déterminer le budget pour meubler la pièce. En outre, le coût des équipements à installer dans la pièce détermine également le coût général pour meubler le logement. En principe, lorsque la pièce occupe une grande surface, plus le budget est élevé. Pour meubler un T2 par exemple, il vous faut prévoir un budget compris entre 4400 et 6800 euros.