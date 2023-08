La chaudière à granulés est un dispositif de chauffage qui sert aussi de production d’eau chaude sanitaire. Elle représente est une meilleure alternative au gaz propane parmi la diversité de chaudières à combustion disponible sur le marché. Économiques et rentables, ces appareils font preuve d’une bonne performance avec un confort optimal. Tout comme la plupart des appareils de chauffage, la chaudière à granulés présente des points forts et quelques insuffisances remarquables. Voici les avantages et inconvénients des chaudières à granulés dans cet article.

Chaudières à granulés : c’est quoi et comment ça fonctionne ?

La chaudière à granulés est définie comme étant un appareil qui est doté de systèmes de chauffage. En effet, il est installé au cours de la construction d’une maison ou lors d’un projet de rénovation de votre bâtiment. C’est un dispositif performant, à la fois écologique, rentable et économique, car il fonctionne au moyen d’une énergie renouvelable.

Tout comme les chaudières classiques, la chaudière à granulés assure le fonctionnement du système de chauffage de votre logement. Ainsi, elle vous permet de disposer d’une meilleure température à l’intérieur de votre maison ou appartement, quelle que soit la période de l’année. En principe, lorsqu’on parle de granulé ou encore du pellet, il s’agit des cylindres de bois conservés dans un silo ou une pièce souvent à part. Par la suite, ils sont transportés soit de manière automatique ou manuelle au sein de la chaudière. Cette dernière fait brûler les petits cylindres stockés et la chaleur qui en résulte de cette combustion s’occupe du chauffage de l’eau. La chaudière dispose une espace appelée cendrier qui reçoit les cendres issues du chauffage.

Il est également possible que la chaudière à granulés produise d’eau chaude sanitaire, que vous pouvez utiliser dans votre douche ou pour votre évier. Alors, il faut retenir qu’une chaudière à granulés vous permet de disposer d’eau chaude que vous pouvez utiliser dans votre maison, que ce soit dans votre douche ou dans votre cuisine.

Chaudières à granulés : quels avantages ?

Que ce soit sur le plan de la performance, de l’économie d’énergie ou encore de son apport écologique, la chaudière à granulés reste un appareil idéal pour les constructions neuves ou rénovées.

Une solution de chauffage économique

Dans la plupart des maisons, la consommation énergétique est souvent très élevée, ce qui fait que les factures à payer sont d’un montant très considérable. L’une des manières pour réduire la consommation en énergie est d’utiliser la chaudière à granulés. Cet appareil est performant et peut vous aider à faire jusqu’à 30% d’économies sur vos factures. Mieux, lorsqu’il s’agit d’une chaudière à condensation, le rendement varie entre 80 et 100%.

Un équipement écologique

Certains logements ont le privilège d’avoir un raccordement direct au gaz de ville, ce qui leur rend facile la tâche. Cependant, si vous ne disposez pas d’un tel raccordement, l’alternative la plus appropriée est l’utilisation de la chaudière à granulés. Les granulés de bois ou pellets sont des petits cylindres stockés et transformés pour assurer le fonctionnement de la chaudière. Cette énergie est renouvelable, ce qui veut dire que l’appareil de chaudière est écologique. Elle n’engendre donc pas de nuisance pour l’environnement ni pour le bien-être des occupants.

Un faible coût d’utilisation

Il n’est pas question de dépenser beaucoup d’argent pour utiliser la chaudière à granulés. D’ailleurs, il a été rapporté que le bois est l’une des sources de conductions d’énergies les moins chères sur le marché. Il est possible d’acheter les pellets de deux manières différentes en fonction du type de chargement que vous utilisez pour votre chaudière.

S’il s’agit du chargement manuel, vous pouvez commander des sacs de pellets et les conserver dans un lieu sec et frais en présence de la lumière. Pour le type de chargement automatique, il vous faut tout simplement faire une commande de plusieurs tonnes de granulés que vous allez conserver dans le silo qui assure l’acheminement vers la chaudière.

Les performances très élevées

Le rendement énergétique des chaudières à granulés est d’un niveau très élevé, en raison de la densité énergétique des bois granulés de bois. Il s’agit d’un avantage très considérable sur le plan de la performance de votre appareil, ce qui est favorable pour une utilisation rapide avec de meilleurs résultats.

Vous pouvez par ailleurs améliorer la performance et ceci par l’association d’appareil comme le programmateur, le thermostat, etc. Ce sont entre autres des appareils commande de la consommation énergétique et ils s’avèrent essentiel pour payer des factures d’énergie à faible coût.

À ces avantages s’ajoute l’éligibilité de la chaudière à granulés à de nombreuses aides financières. Ainsi, vous pourrez facilement, en tant qu’utilisateur, rentabiliser votre investissement dans cet appareil de chauffage.

Chaudière à granulés : quels inconvénients ?

En dépit de ses avantages très considérables, la chaudière à granulés présente quand même quelques insuffisances. Ci-dessous les points faibles de cet appareil :

Chaudière à granulés, un appareil encombrant

Si la chaudière à granulés est connue pour son efficacité, sa taille imposante est un point faible soulevé par la plupart des utilisateurs. Pour les chaudières à chargement manuel, le stockage des granulés à l’intérieur la rend encore plus pesante. Pour l’alimentation automatique, la quantité de granulés de bois à stocker est pour une année de chauffage. De ce fait, l’installation des chaudières à granulés nécessite une grande espace.

Prix élevé

Si le granulé de bois est connu comme une source d’énergie à coût réduit, l’achat même de la chaudière est d’une somme assez élevée. Généralement, pour acquérir ce dispositif, il vous faut en moyenne un montant compris entre 10 000 et 15 000 euros. Son prix dépend aussi de la marque, de la puissance de même que le système de rangement manuel ou automatique.

Régularité dans l’entretien

Bien que cela soit un moyen pour assurer la durabilité de votre appareil, il en vaut la peine de le souligner. En principe, vous devez trouver le temps nécessaire pour nettoyer l’appareil périodiquement. Cet appareil nécessite un peu d’entretien et cela lui permet de durer aussi longtemps que possible. Par ailleurs, vous pouvez prendre une assurance de maintenance chez votre installateur pour l’entretien et la réparation, en cas de difficulté de fonctionnement.

En définitive, la chaudière à granulés, qui a des inconvénients et des avantages, est un appareil de rendement élevé, d’une bonne performance énergétique et qui diminue le coût de vos factures énergétiques. Elle est fonctionnelle avec plusieurs appareils de régulation et peut vous aider à profiter des aides financières. Son rapport qualité/prix est favorable.