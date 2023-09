Bien plus qu'un simple accessoire de confort ou de sécurité, l'installation de volets roulants peut grandement contribuer à la réduction de votre consommation énergétique. Vous vous demandez quels types et quels matériaux choisir pour vos volets ? Suivez-nous dans ce voyage au cœur de l'univers des volets roulants et découvrez comment ils peuvent vous aider à économiser de l'énergie.





Volets roulants : un atout pour votre économie d'énergie

Vous le savez, une maison mal isolée consomme plus d'énergie. Parmi les solutions pour y remédier, l'installation des volets roulants est efficace. Ces derniers offrent une meilleure isolation que d'autres types de volets, limitant ainsi les pertes de chaleur et réduisant, par la même occasion, votre facture de chauffage. Leur efficacité est telle qu'ils sont reconnus par l’État comme des “éco travaux” éligibles à certaines aides.





Votre guide pour maximiser les économies d'énergie avec vos volets roulants

Vous demandez-vous comment optimiser votre consommation d'énergie avec les volets roulants ? Un conseil clé : maîtrisez bien l'ouverture et la fermeture de vos volets. En journée, laissez-les ouverts pour profiter de la lumière naturelle et pour aérer votre maison. Pendant la nuit, fermez-les pour conserver la chaleur intérieure, surtout lorsque le chauffage est réduit, voire éteint.





Une multitude de choix : comment sélectionner le bon type de volets roulants

Il existe deux principaux types de volets roulants : les manuels et les électriques. Les premiers sont plus rapides à installer et moins coûteux, tandis que les seconds offrent plus de confort. En effet, les volets électriques peuvent être commandés à distance, ce qui facilite grandement leur manipulation. Certains modèles peuvent même être programmés pour s'ouvrir et se fermer automatiquement à des horaires précis, optimisant ainsi votre consommation d'énergie.





Quelle matière pour vos volets roulants ? Un choix crucial pour vos économies d'énergie.

Avantages et inconvénients des volets roulants en aluminium

Plébiscités pour leur légèreté, leur robustesse et leur durabilité, les volets roulants en aluminium sont un excellent choix. Toutefois, l'aluminium en soi n'est pas un bon isolant. C'est pourquoi ces volets sont fabriqués en double paroi avec rupture de pont thermique, ce qui améliore grandement leur pouvoir isolant.

Pourquoi choisir les volets roulants en PVC ?

Le PVC est une alternative intéressante à l'aluminium. Ce matériau est à la fois isolant et économique. Cependant, il n'est pas recommandé pour les grandes ouvertures, car il a tendance à se déformer.

Les volets roulants en bois : une option classique et efficace

Malgré leur poids et la nécessité d'un entretien régulier, les volets roulants en bois restent un choix solide. Leur capacité d'isolation est certes inférieure à celle du PVC, mais leur esthétisme et leur authenticité font souvent la différence.

Les volets roulants en métal : robustes et durables

Si la sécurité est votre priorité, vous pourriez vous tourner vers les volets roulants en métal. Bien qu'ils ne soient pas réputés pour leur capacité d'isolation, ils sont très résistants, ce qui les rend idéaux pour les grandes ouvertures.

Les volets roulants en matériaux composites : le choix de l'innovation

Les volets roulants en matériaux composites, qui combinent aluminium et PVC, offrent le meilleur des deux mondes. Ils sont à la fois plus résistants, plus durables et plus isolants.