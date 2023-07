On ne se rend souvent pas compte de la quantité d'énergie que consomment les appareils électriques qu'on utilise au quotidien. De la cuisine au salon, en passant par la salle de bain, ces consommations silencieuses grèvent notre budget et nuisent à l'environnement. Énumérons les principaux responsables et identifions des moyens pour réduire leur consommation.

Du linge toujours sec, mais à quel prix ? Le cas du sèche-linge

Sans surprise, le sèche-linge arrive en tête de cette liste. Consommant en moyenne 370 kWh par an, cela représente un coût non négligeable sur votre facture d'électricité. Mais saviez-vous que les modèles récents énergétiquement plus performants consomment près de trois fois moins que ceux de générations précédentes ? En effet, l'innovation a permis de réduire considérablement la consommation de ces appareils.

Un conseil pour économiser l'énergie lors de l'achat d'un nouveau sèche-linge : optez pour un modèle à condensation équipé d'une sonde d'humidité. Cet outil est très efficace car il permet à l'appareil de s'arrêter dès que le linge est sec, protégeant vos vêtements et réduisant ainsi la consommation d'énergie.

Cependant, n'oubliez pas que la meilleure façon de réduire la consommation d'énergie liée au séchage de vos vêtements reste de les sécher naturellement, à l'air libre quand le temps le permet.

Des aliments frais toute l'année, mais à quel coût ? Zoom sur le congélateur indépendant

Le congélateur indépendant arrive juste après le sèche-linge en termes de consommation d'énergie. En effet, cet appareil consomme en moyenne 340 kWh par an. Tout comme le sèche-linge, les modèles les plus récents sont beaucoup plus économes et ne consomment que 140 kWh par an.

Astuce pour économiser l'énergie : placez votre congélateur à l’écart de toute source de chaleur et réglez-le à – 18 °C. Cette température permet une bonne conservation des aliments tout en minimisant la consommation d'énergie.

Il est également recommandé de dégivrer régulièrement votre congélateur pour maintenir son efficacité énergétique à son maximum. Un congélateur givré consomme plus d'énergie car le givre agit comme un isolant et l'appareil doit travailler plus dur pour maintenir la température souhaitée.

L'ami silencieux de la cuisine : le réfrigérateur et sa consommation énergétique

Le réfrigérateur est un autre appareil qui consomme beaucoup d'énergie. Un frigo classique consomme en moyenne 270 kWh par an, tandis que les modèles les plus performants ne dépassent pas les 140 kWh par an.

Un conseil pour économiser l'énergie : lorsque vous installez votre réfrigérateur, veillez à laisser un espace de 10 centimètres derrière l'appareil. Cela permet une meilleure circulation de l'air et réduit la consommation d'énergie.

La température à l'intérieur du réfrigérateur est également un facteur important. Une température de 4 à 5 °C est idéale pour conserver vos aliments tout en minimisant la consommation d'énergie.

L'ennemi caché du salon : la consommation insoupçonnée de la box Internet

La box Internet est un autre appareil qui peut être un véritable gouffre énergétique. En effet, elle consomme environ 220 kWh par an. Pour certaines, ce chiffre descend même jusqu’à 110 kWh.

Mais il existe une solution simple pour réduire la consommation de votre box : éteignez-la la nuit et lors de vos absences prolongées. Cela peut sembler être un petit geste, mais à l'échelle d'une année, cela peut représenter une économie d'énergie substantielle.

De plus, si vous n'utilisez pas tous les services de votre box (télévision, téléphone), envisagez de désactiver ces fonctionnalités. Cela réduira encore davantage la consommation d'énergie.

Cuisson quotidienne, consommation extraordinaire ? Focus sur les plaques de cuisson électriques

Enfin, n'oublions pas les plaques de cuisson électriques. En moyenne, elles consomment 210 kWh par an. Cependant, les modèles les plus performants consomment moins, à environ 160 kWh par an.

Une petite astuce pour réduire la consommation d'énergie dans la cuisine : couvrez vos casseroles pendant la cuisson. Cela permet à l'eau de bouillir plus rapidement, réduisant ainsi le temps de cuisson et l'énergie utilisée. De plus, utilisez les cycles « éco » de votre lave-vaisselle pour faire des économies supplémentaires.

En fin de compte, il est possible de réduire notre consommation d'énergie en faisant de petits changements dans notre utilisation quotidienne des appareils ménagers. Cela peut non seulement alléger notre facture d'électricité, mais aussi contribuer à un environnement plus sain pour nous tous.