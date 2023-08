Le domaine de l'efficacité énergétique ne cesse d'évoluer, avec des technologies toujours plus avancées qui transforment notre manière de consommer et d'économiser l'énergie. Découvrez comment les dernières innovations en matière de pompes à chaleur participent à cette transformation.

Un regard neuf sur le monde des pompes à chaleur

Les pompes à chaleur, vous connaissez? Depuis des années, elles sont reconnues pour leur fiabilité et leur économie, s'appuyant sur une énergie gratuite prélevée directement dans l'environnement. Aujourd'hui, les avancées technologiques donnent un coup de neuf à ces appareils déjà bien installés dans notre paysage énergétique.

La technologie au service de l'efficacité énergétique

L'innovation est au cœur de cette révolution, avec l'utilisation de nouveaux fluides frigorigènes naturels à très faible potentiel de réchauffement global (PRG). Ces fluides, comme le R290, sont reconnus comme parmi les plus écologiques, assurant une économie de ressources précieuses tout en réduisant les émissions de dioxyde de carbone.

Les pompes à chaleur du futur sont également connectées en permanence, grâce à des fonctions comme le Service Link. Cette fonctionnalité permet une intervention rapide en cas de maintenance ou de panne, optimisant ainsi la performance et la fiabilité de l'appareil.

Enfin, l'intégration de systèmes de gestion de l'énergie assure une transparence de la consommation et des coûts énergétiques, permettant aux utilisateurs de mieux contrôler leur consommation et de réaliser des économies.

Les nouvelles normes pour les bâtiments neufs et rénovés

Les nouvelles pompes à chaleur sont conçues pour répondre aux besoins des bâtiments neufs comme des bâtiments rénovés, tant sur le plan énergétique qu'environnemental. Elles offrent une température de départ élevée, jusqu'à 70°C, même pour une température extérieure allant jusqu'à -20°C.

De plus, ces appareils sont plus compacts que leurs prédécesseurs, permettant une installation plus facile dans les espaces restreints. Et malgré leur petite taille, ils n'en sont pas moins performants, avec un coefficient de performance (COP) élevé, jusqu'à 5,3 à A7/W35.

Découvrez les innovations qui font la différence

Au-delà de ces avancées, d'autres innovations sont à l'œuvre pour faire de ces nouvelles pompes à chaleur des appareils toujours plus performants et respectueux de l'environnement.

Des avancées technologiques qui changent la donne

La présence du mode Super Silent, grâce au système Advanced Acoustic Design+, est l'un de ces atouts. Cette fonctionnalité assure un fonctionnement silencieux de l'appareil, pour un confort d'utilisation optimal.

Autre point fort : la préservation de l'environnement est au cœur des préoccupations, avec des innovations comme Climate Protect +++. Cette fonctionnalité garantit une protection accrue de l'environnement et du climat, grâce à l'utilisation de fluides frigorigènes naturels et écologiques.

Enfin, pour une utilisation tout au long de l'année, ces pompes à chaleur intègrent une fonction de rafraîchissement, garantissant un confort optimal en toutes saisons.

Des pompes à chaleur adaptées aux exigences de la rénovation performante

Les performances énergétiques de ces nouvelles pompes à chaleur ne sont pas leur seul atout. Elles sont également parfaitement adaptées aux exigences des projets de rénovation performante.

En effet, elles sont équipées de ballons d'ECS de grande capacité, jusqu'à 190 litres, pour une production d'eau chaude sanitaire optimale. Leur puissance de chauffage nominale, quant à elle, varie de 2,1 à 13,4 kW, permettant une adaptation parfaite à la taille du logement et aux besoins des occupants.

En somme, ces pompes à chaleur sont une réponse parfaite aux enjeux actuels de l'efficacité énergétique et de la préservation de l'environnement. Elles constituent une solution d'avenir pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire des bâtiments neufs et rénovés.