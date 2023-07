La question de l'accès à la propriété est au centre des débats en Île-de-France. Dans une région où l'immobilier est particulièrement tendu, une proposition a émergé : allonger la immobilier-a-long-terme-une-solution-ou-un-probleme'>durée des emprunts. Au lieu de vingt ou vingt-cinq ans, on parle de crédits immobiliers s'étalant sur cinquante ou soixante ans. Le tout avec une logique nouvelle : faire reposer le poids de l'emprunt sur le bien immobilier et non plus uniquement sur l'emprunteur.

Le principe de l'emprunt à très long terme

En pratique, cela signifie que le bien immobilier, neuf ou ancien, est utilisé comme garantie pour le prêt. Sa durée de vie, souvent estimée à 80 ans ou plus, devient une référence pour la durée de l'emprunt. En cas de vente du bien, le prêt est transféré d'acheteur en acheteur. Cela pourrait permettre à plus de personnes d'accéder à la propriété, même en cas de baisse de revenus.

Le contexte immobilier en Île-de-France

Il est essentiel de comprendre le contexte immobilier en Île-de-France pour saisir l'intérêt de cette proposition. La région connaît une crise du logement aiguë, rendant l'accès à la propriété difficile pour de nombreux ménages. C'est en réponse à ce défi que l'idée d'emprunts sur 50 ou 60 ans a été avancée.

Les autres mesures envisagées pour faciliter l'accès à la propriété

La prolongation et le recentrage du prêt à taux zéro (PTZ) jusqu'en 2027, notamment sur les logements neufs en collectif dans les zones tendues.

La mensualisation de la révision du taux d'usure jusqu'à fin 2023 pour éviter que ce taux ne devienne un obstacle.

Le soutien au développement du "bail réel solidaire", qui permet d'acquérir un logement moins cher sans être propriétaire du foncier.

Ces différentes mesures témoignent d'une volonté de faire évoluer le paysage immobilier et de faciliter l'accession à la propriété. L'extension des durées d'emprunt à 50 ou 60 ans est une des pistes envisagées pour répondre aux défis actuels. Nul doute que le débat sur ce sujet continuera à faire rage dans les mois à venir.