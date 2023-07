Découvrez pourquoi les acteurs de l'immobilier réclament une initiative audacieuse similaire au plan Marshall pour résoudre la crise du logement. Cet article explore l'impact de la réduction de l'offre commerciale à Perpignan et les contraintes rencontrées par le secteur.

L'immobilier à Perpignan frappé par une chute de l'offre commerciale

Les premiers mois de 2023 ont été tumultueux pour le marché immobilier à Perpignan. Des données récentes indiquent que l'offre commerciale a subi une baisse significative de 8%. Cette tendance s'inscrit dans une baisse plus large observée à l'échelle nationale où l'offre commerciale a chuté de près de 25%. Dans le même temps, nous observons une augmentation de l'offre à Nîmes, évoquant un marché de report.

Cette situation alarmante est le reflet d'un marché immobilier en crise. Les professionnels de l'immobilier montent au créneau, dénonçant un manque de réaction de la part du gouvernement face à cette situation critique. La crise actuelle du logement n'est pas seulement un défi pour le secteur immobilier, mais elle menace également l'économie locale, avec un risque accru de faillites d'entreprises et de pertes d'emplois dans le secteur de la construction.

Le marché immobilier à Perpignan est également confronté à une baisse des mises en chantier. En effet, entre mars 2022 et mars 2023, l'Observatoire Cerc a enregistré une baisse de 13,6% des logements mis en chantier dans l'Aude et de 5,7% dans les Pyrénées-Orientales. Cela a conduit à 160 défaillances d'entreprises liées à la construction sur la période en question.

Les acteurs du secteur immobilier tirent la sonnette d'alarme. Ils soulignent que la baisse des mises en vente pourrait n'être que le début d'une tendance plus profonde, avec des conséquences graves pour le secteur immobilier et l'économie locale.

Les défis qui entravent l'industrie immobilière

Un certain nombre de facteurs contribuent à la crise actuelle du logement à Perpignan. Tout d'abord, des règles d'urbanisme de plus en plus strictes, telles que la loi Zan, ont créé une pénurie de terrains à bâtir. En effet, le nombre de terrains à bâtir a été divisé par cinq en seulement trois ans. Cette raréfaction foncière pèse sur le secteur de la construction et contribue à la chute des mises en vente.

De plus, la question de l'eau potable est également devenue une préoccupation majeure pour le secteur immobilier. Les contraintes réglementaires en matière d'eau potable ont rendu les projets de construction plus complexes à réaliser, limitant ainsi le nombre de nouveaux logements qui peuvent être construits.

Enfin, le contexte inflationniste actuel a entraîné une hausse des taux d'intérêt, ce qui a rendu le financement de l'immobilier plus coûteux. Cette situation a provoqué une baisse spectaculaire des réservations de logements neufs, avec une baisse moyenne de 34,3% au niveau national et jusqu'à 52% pour les particuliers.

Face à ces défis, la demande de logements reste néanmoins élevée à Perpignan et dans la région de l'Occitanie Est. Cependant, le manque d'offre et les difficultés de financement ont rendu l'accès à la propriété de plus en plus difficile pour de nombreux ménages, notamment pour les primo-accédants.

L'appel à un "plan Marshall" pour revitaliser le secteur immobilier

Face à cette crise du logement sans précédent, les professionnels de l'immobilier plaident pour une intervention audacieuse de la part du gouvernement. Ils réclament des mesures fortes et une plus grande visibilité pour relancer le secteur. A l'instar du plan Marshall qui a permis la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, un "plan Marshall du logement" serait une initiative forte pour répondre à cette crise.

Un tel plan pourrait impliquer des mesures comme l'acquisition de logements neufs par des organismes tels que CDC Habitat, le prolongement du prêt à taux zéro, ou encore un assouplissement des règles d'accès au crédit. Ces mesures pourraient apporter un soutien nécessaire au secteur immobilier et aider à relancer la construction de logements.

Pour le moment, le gouvernement a repoussé la présentation des conclusions du Conseil National de la Refondation sur le logement. Cependant, on espère que ces propositions, une fois dévoilées, apporteront des solutions concrètes à la crise du logement. En attendant, le président de la République a évoqué la nécessité d'un choc de simplification et de réduction des délais pour la production de nouveaux logements, ainsi que la décentralisation des politiques de logement.

En somme, face à la crise du logement actuelle, des mesures audacieuses sont nécessaires. Il est crucial pour l'économie locale et pour les nombreux ménages en quête d'un logement abordable que des solutions soient trouvées pour relancer la construction de logements à Perpignan et à l'échelle nationale.