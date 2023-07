Le secteur immobilier est en constante mutation. Les tendances actuelles, les projections futures, les politiques et les propositions de loi contribuent tous à façconer son avenir. L'une des propositions récentes qui a suscité un débat animé porte sur l'extension de la durée des prêts immobiliers. La question est de savoir si cette extension est une solution à la problématique de l'accès au crédit immobilier ou si elle pourrait finalement aggraver la situation.

La durée moyenne d'un prêt immobilier oscille généralement entre 20 et 25 ans. Pourtant, un certain nombre de voix commencent à plaider en faveur d'une extension de cette durée à 50, voire 60 ans. Mais quelle serait la logique sous-jacente à une telle proposition ?

Pour comprendre cela, plongeons dans le contexte.

Les biens immobiliers, qu'ils soient neufs ou anciens, ont généralement une durée de vie qui dépasse largement la durée de remboursement de leur prêt. Un appartement ou une maison peut facilement durer 80 ans, un siècle ou plus. De plus, beaucoup de ceux qui contractent un prêt immobilier sont souvent condamnés à rembourser pendant 20 à 25 ans, à hauteur de 30% de leurs revenus. En cas de baisse de revenus, cela peut rapidement devenir un fardeau. Des durées de prêt plus longues pourraient théoriquement alléger ce fardeau en réduisant le montant des mensualités.

Une autre idée qui accompagne généralement cette proposition est de faire reposer le prêt non pas sur la personne, mais sur le bien lui-même. Dans ce cas, en cas de vente du bien, le prêt serait transféré d'acheteur en acheteur. Ce système existe déjà dans certains pays comme la Suisse et dans les pays scandinaves.