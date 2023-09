Imaginez une source d'énergie renouvelable, efficace et économique, qui permet non seulement de réduire considérablement les factures énergétiques, mais qui est aussi facile à cultiver et à entretenir. Impossible ? Pas pour la commune de Bernwiller, dans le sud du Haut-Rhin. Depuis plus d'une décennie, cette petite commune française utilise le miscanthus, une plante venue d'Asie, pour chauffer ses bâtiments communaux. Et ce, avec une réussite éclatante.

Le virage écologique rentable de Bernwiller

Alors que les prix de l'énergie ne cessent d'augmenter, Bernwiller a trouvé une alternative écologique qui lui permet non seulement de limiter son empreinte carbone, mais aussi de réaliser d'importantes économies. En effet, depuis plus de dix ans, la commune se chauffe grâce au miscanthus, une plante originaire d'Asie qui ressemble à un roseau. Cette plante était auparavant utilisée pour préserver les ressources en eau, mais elle est désormais utilisée comme combustible, au même titre que le bois.

La chaufferie verte : réduire les coûts de chauffage des bâtiments publics

Ce sont 27 hectares de cette plante qui sont cultivés par une quinzaine d'agriculteurs locaux, fournissant ainsi une source d'énergie renouvelable et locale. Le miscanthus est utilisé pour alimenter la chaufferie communale, et cela coûte deux fois moins cher que de se chauffer à l'électricité. En outre, le coût est également inférieur à celui du bois, tout en évitant les contraintes liées à l'achat et à l'entretien d'un poêle.

Le chauffage à base de miscanthus permet de chauffer les principaux bâtiments publics de la commune, comme les deux écoles, la salle communale, l'ancienne mairie, l'église et le presbytère. Environ quinze habitations bénéficient également de ce chauffage vert.

La végétation comme source d'économies substantielles

Ce qui rend cette solution particulièrement intéressante, c'est que la mairie rachète le miscanthus aux agriculteurs pour 110 euros la tonne. Comparé aux autres sources d'énergie, le miscanthus est donc une option très rentable. De plus, comme la plante est cultivée localement, elle permet de stimuler l'économie locale tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre liées au transport du combustible.

Mais ce n'est pas tout. L'utilisation du miscanthus comme source d'énergie a également un autre avantage de taille : elle favorise la biodiversité. En effet, contrairement aux cultures traditionnelles, le miscanthus n'a pas besoin de pesticides pour pousser, ce qui en fait une culture respectueuse de l'environnement.

La simplicité d'entretien : une solution pour tous

En plus de ses nombreux avantages économiques et écologiques, le miscanthus a également l'avantage d'être facile à entretenir. Il pousse tout seul, sans nécessiter d'engrais chimiques, et peut être récolté à l'aide d'une ensileuse. Une fois récoltée, la plante est broyée avant d'être utilisée comme combustible pour le chauffage.

La culture sans chichi de cette plante asiatique

La culture du miscanthus est simple et ne demande pas beaucoup d'efforts. En effet, cette plante est résistante et pousse toute seule, sans nécessiter d'engrais chimiques. Sa récolte se fait au printemps, à l'aide d'une ensileuse. Une fois récoltée, la plante est broyée pour obtenir des petits copeaux de bois, qui seront ensuite utilisés pour alimenter la chaufferie communale.

Cependant, le stockage du miscanthus nécessite un certain espace. Pour cela, la mairie de Bernwiller a installé deux hangars pour conserver la récolte. Ces hangars servent également de lieu de stockage pour le combustible qui sera utilisé tout au long de l'année pour chauffer les bâtiments de la commune.

Les avantages d'une option éco-responsable facile à maintenir

L'utilisation du miscanthus comme source d'énergie a de nombreux avantages. Non seulement cette plante est économique, écologique et facile à cultiver, mais elle offre également une solution de chauffage efficace et renouvelable.

En effet, le miscanthus se consume lentement, ce qui permet de produire une chaleur constante et durable. De plus, comme il s'agit d'une source d'énergie renouvelable, l'utilisation du miscanthus contribue à la lutte contre le réchauffement climatique.

Enfin, la culture et l'utilisation du miscanthus peuvent être facilement reproduites dans d'autres communes. Il n'est pas surprenant que de nombreux maires de toute la France aient contacté la mairie de Bernwiller pour en savoir plus sur cette solution énergétique innovante.