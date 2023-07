Dans le vaste monde de l'immobilier, un nouveau métier suscite de plus en plus d'intérêt : celui de chasseur immobilier. Son rôle essentiel est de vous aider à trouver le bien parfait qui répond à toutes vos attentes. Dans cet article, nous vous proposons de plonger dans les méandres de ce métier passionnant. Des explications claires sur sa fonction, son taux de réussite, son coût et bien d'autres aspects vous attendent.

L'ABC du chasseur immobilier

Avez-vous déjà entendu parler du chasseur immobilier ? Cette profession, relativement récente, a su s'imposer comme un acteur clé sur le marché immobilier compétitif. Mais en quoi consiste vraiment son travail ?

Chasseur immobilier vs agent immobilier : qui fait quoi ?

Si la comparaison entre le chasseur immobilier et l'agent immobilier semble évidente à première vue, ces deux professions ont en réalité des rôles bien distincts. Contrairement à l'agent immobilier, qui travaille en grande partie pour le vendeur, le chasseur immobilier est entièrement dévoué à l'acheteur. Son travail ne se limite pas à une sélection de biens disponibles dans une agence. Il explore l'intégralité du marché immobilier, y compris les offres dites "Off Market" et les propositions des particuliers. Son objectif : trouver la perle rare qui correspondra parfaitement aux attentes de son client.

Le chasseur immobilier : clé de la réussite dans la recherche de biens

Le taux de réussite d'un chasseur immobilier est estimé à environ 87%. Ce chiffre exceptionnel est principalement dû à son expertise et à son réseau étendu. Les échecs sont souvent liés à des changements dans la situation personnelle de l'acheteur, à une prise de conscience de l'insuffisance du budget ou à une hésitation persistante de l'acheteur. Avec un chasseur immobilier, vous augmentez donc considérablement vos chances de réussite dans votre projet immobilier.

L'importance du contrat exclusif dans la chasse immobilière

Le mandat exclusif de recherche signé entre le chasseur immobilier et l'acheteur est une étape cruciale dans la mission de recherche. Ce contrat permet au chasseur immobilier de concentrer tous ses efforts sur la recherche du client pendant une durée généralement de trois mois. Vous maximisez ainsi les possibilités de concrétisation de votre projet immobilier, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire.

Le choix judicieux d'un chasseur immobilier

Un bon chasseur immobilier peut faire toute la différence dans votre quête du bien idéal. Mais pourquoi devriez-vous faire appel à ce professionnel ?

Pourquoi confier votre recherche immobilière à un chasseur ?

Le chasseur immobilier est un véritable allié pour votre recherche immobilière. Grâce à sa connaissance pointue du marché et à sa réactivité, il repère les meilleures opportunités et vous assure d'être le premier à visiter les nouveaux biens disponibles. De plus, il saura négocier une baisse de prix en votre faveur, et ce, quel que soit votre projet immobilier.

État des lieux du marché de la chasse immobilière en 2023

Le marché de la chasse immobilière en 2023 est en pleine expansion. On estime qu'actuellement, 15% à 30% des biens immobiliers sont vendus "off-market", c'est-à-dire qu'ils ne sont pas publiés sur les principales plateformes immobilières. Les chasseurs immobiliers jouent donc un rôle clé pour dénicher ces biens cachés.

Le coût de la chasse immobilière décodé

La prestation d'un chasseur immobilier a un coût. Mais comment est-il déterminé ?

Les tarifs d'un chasseur immobilier : ce qu'il faut savoir

Les honoraires d'un chasseur immobilier peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs. Ils sont généralement calculés en pourcentage du prix d'achat du bien immobilier et oscillent entre 1% et 3%. Parfois, certains chasseurs immobiliers peuvent facturer des honoraires fixes ou un forfait, indépendamment du prix de l'immobilier trouvé.

Frais de dossier : à prévoir ou pas ?

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, aucun frais de dossier n'est à prévoir lorsqu'on fait appel à un chasseur immobilier. Ses honoraires sont payables uniquement si la recherche aboutit et si le prêt est confirmé lors de la signature de l'acte authentique.

Incorporer les honoraires dans votre financement : possible ou non ?

Oui, les honoraires d'un chasseur immobilier peuvent être inclus dans le financement de votre achat immobilier. Cela peut d'ailleurs être le cas pour les honoraires d'une agence immobilière.

De la mission à la concrétisation : les étapes d'un chasseur immobilier

Le processus de prestation d'un chasseur de bien immobilier se déroule en plusieurs étapes clés.

Comprendre le processus de prestation d'un chasseur de biens

Le chasseur immobilier vous accompagne tout au long de votre projet immobilier. Il commence par cerner vos attentes, réalise ensuite la recherche de biens grâce à son réseau, planifie les visites pour vous, effectue les contrôles habituels tels que le diagnostic immobilier, négocie le prix et assure le suivi administratif. Enfin, il vous accompagne chez le notaire pour la signature du compromis de vente, de la promesse de vente et de l'acte authentique de vente.

Voilà, vous êtes désormais au fait des rouages du métier de chasseur immobilier. Que vous envisagiez de faire appel à ce professionnel ou que vous soyez simplement curieux, nous espérons que cet article aura su éclairer votre lanterne. N'hésitez pas à partager vos retours ou vos questions en commentaire. Bonne chasse !