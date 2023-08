Dans le contexte actuel de 2023, l'investissement immobilier est plus que jamais d'actualité. Et pour cause, il représente une garantie de sécurité financière mais aussi un projet de vie pour de nombreux individus. Mais qu'en est-il lorsque vous décidez d'acheter à deux et que les apports sont différents ? Est-ce une entrave ou une opportunité ? Nous allons voir ensemble que rien n'est impossible et que même cette situation peut être bénéfique.

La préparation commune pour l'achat d'un bien immobilier à deux

Comment concrétiser ensemble un projet immobilier ?

Acheter un bien immobilier à deux est une expérience enrichissante. Que vous soyez en couple ou deux individus souhaitant investir ensemble, l'union de vos forces peut vous permettre de réaliser un projet de vie commun. Que vous soyez marié, pacsé ou simplement en concubinage, des solutions adaptées existent pour vous permettre de concrétiser votre projet d'achat à deux. L'acquisition à deux est souvent le moyen de réaliser un projet de vie tout en augmentant sa capacité d'emprunt grâce à deux sources de revenus.

Il existe différentes options pour l'achat à deux, et cela peut varier en fonction de votre situation personnelle. Ainsi, vous pouvez envisager le régime de la communauté universelle, la séparation de biens, l'indivision ou encore la création d'une société civile immobilière (SCI). Chaque option a ses propres spécificités et offre des avantages différents selon votre situation et vos objectifs.

Il convient de noter que si vous choisissez de créer une SCI, il ne faut pas négliger la formalité nécessaire lors de sa création ou de sa gestion. En effet, la SCI est une structure juridique qui nécessite une certaine rigueur dans sa gestion et sa comptabilité. Cependant, elle constitue une solution adaptée pour l'achat immobilier à deux ou plus, permettant une gestion simplifiée et une répartition claire des droits de propriété.

Les plus d'investir dans l'immobilier en duo

Investir à deux est une excellente idée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'achat commun permet de bénéficier de deux sources de revenus, ce qui augmente votre capacité d'emprunt. Cela vous donne accès à des emprunts plus importants et vous permet d'acquérir des biens immobiliers de meilleure qualité.

De plus, l'achat à deux vous permet de partager les responsabilités financières liées à l'achat du bien. Cela comprend l'apport initial, les mensualités du prêt hypothécaire, les frais d'entretien et les impôts fonciers. En partageant ces charges, la pression financière sur chaque individu est réduite, ce qui peut faciliter la réalisation de projets immobiliers plus ambitieux.

Enfin, acheter à deux permet de diversifier les compétences. Chaque individu apporte ses compétences et ses ressources à l'achat immobilier. Que ce soit en termes de connaissances financières, de négociation, de gestion de biens ou de réparations, les compétences complémentaires peuvent optimiser la gestion du bien et faciliter sa valorisation.

L'apport différent : un frein ou une opportunité ?

L'irrélevance de l'égalité des apports

Dans le cadre de l'achat à deux, chaque membre du couple peut devenir propriétaire du bien en proportion de sa contribution financière et de sa participation au remboursement de l'emprunt. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'avoir des apports égaux ou des contributions identiques au remboursement de l'emprunt pour pouvoir réaliser cet achat conjoint. Cette situation peut être vue comme une opportunité de s'adapter aux ressources financières de chacun et de permettre à tous de contribuer à leur manière au projet immobilier.

Cette flexibilité permet aux individus d'adapter leur niveau d'investissement en fonction de leurs ressources financières respectives, de leurs avoirs hérités ou reçus en don, ou simplement de leur volonté d'allouer une part plus importante de leur épargne personnelle au projet immobilier. En conséquence, même si l'un des partenaires a une capacité d'apport ou de remboursement de l'emprunt différente de celle de l'autre, il est toujours possible d'acheter à deux.

Une contribution aussi individuelle

L'achat à deux permet à chaque personne d'exprimer sa contribution individuelle tout en réalisant l'achat ensemble. Cela peut favoriser l'harmonie financière au sein du couple, en respectant les préférences et les capacités financières de chaque individu.

Néanmoins, dans le cadre d'une acquisition conjointe, la définition des modalités de partage de propriété et d'obligations financières est une étape cruciale. Ainsi, consulter un professionnel du droit ou un notaire pour rédiger un contrat précisant les droits et les responsabilités de chaque membre du couple est une démarche à envisager. Cela permet d'assurer une compréhension claire et une protection juridique appropriée pour tous les partenaires impliqués dans l'achat immobilier à deux.

Comment déterminer la part d'acquisition de chacun ?

Le décryptage des quotités d'acquisition

Les quotités d'acquisition sont les parts de chaque individu par rapport au coût total du bien. Ce coût total englobe plusieurs éléments : le prix d'achat, l'indemnité d'immobilisation (ou le dépôt de garantie dans le cas d'une réservation d'un appartement neuf), les frais de notaire, les éventuels frais d'agence immobilière et le compte de prorata si l'acquisition concerne un bien ancien en copropriété.

Le compte de prorata inclut le fonds de roulement du syndic, les charges de copropriété et la taxe foncière à partir de la date d'acquisition du logement. En général, c'est le notaire qui est chargé de calculer les quotités d'acquisition. Ces quotités permettent de déterminer la part de propriété de chaque individu en fonction de sa contribution financière.

La variabilité dans le calcul des parts

Le calcul des quotités d'acquisition peut varier en fonction de divers facteurs, tels que les modalités de financement, les clauses spécifiques dans le contrat d'achat, ou d'autres dispositions légales pertinentes. Pour obtenir une estimation précise des quotités d'acquisition dans le cadre de l'achat immobilier, une consultation avec un professionnel du droit, tel qu'un notaire, est recommandée. Cela garantit la conformité juridique de la répartition des parts entre les parties concernées.

Les erreurs à déjouer lors d'un investissement en binôme

Mettre les choses à plat dès le début

Avant de vous lancer dans l'aventure de l'achat à deux, prenez le temps de discuter ensemble de vos attentes et de vos contributions respectives. Qui paiera quoi, comment seront réparties les charges et quelles seront les modalités de revente ? En définissant clairement ces modalités dès le départ, vous réduirez les risques de désaccord ultérieur.

Anticiper les changements de situation

L'achat à deux est une aventure commun. Cependant, la vie peut réserver des surprises et des changements peuvent survenir. Que se passera-t-il si l'un des co-emprunteurs perd son travail ou si le couple se sépare ? Que se passera-t-il si l'un veut vendre ? Ces situations peuvent être difficiles à gérer sur le moment, d'où l'importance de les anticiper et de les formaliser dans votre contrat.

Soyez ouvert à différentes options

L'achat à deux peut prendre différentes formes : indivision, SCI, démembrement... N'hésitez pas à envisager toutes les options possibles et à vous renseigner sur leurs avantages et leurs inconvénients. Cela vous permettra de choisir la solution la plus adaptée à votre situation et à vos objectifs, et de vous lancer dans votre projet d'achat à deux en toute sérénité.

En résumé...

L'achat immobilier à deux avec des apports différents est une réalité en 2023. Cette situation offre de nombreuses opportunités et permet de réaliser des projets de vie communs grâces à des solutions adaptées. Que vous soyez en couple ou deux investisseurs, le partage des responsabilités financières, la diversification des compétences et la liberté de contribuer à sa manière sont autant d'avantages à considérer. En anticipant les éventuels obstacles et en faisant preuve de transparence, le succès de votre projet d'achat à deux est à votre portée.