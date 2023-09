Découvrez le récit poignant de propriétaires confrontés à une erreur bancaire qui a bouleversé leur quotidien. Entre humiliations, malaises et tentatives de règlement à l'amiable, plongez dans une histoire qui met en lumière les failles du système bancaire.

Une erreur bancaire qui bouleverse le quotidien

Le début de l'humiliation : une confidence sincère

Rabia, 48 ans, mère de quatre grands enfants étudiants, raconte son histoire. Elle et son mari, un couple d'ouvriers modestes mais fiers, ont contracté il y a vingt ans un prêt immobilier de 100 000 euros à un taux de 5,65%. En 2017, alors que les taux d'intérêt baissent, ils se rendent à leur banque pour renégocier les termes de leur prêt. C'est alors que tout bascule. Leur prêt immobilier a été converti par erreur en crédit à la consommation, ce qui rend impossible toute renégociation.

La dégringolade financière : l'impact de l'erreur sur leur budget

Face à une banque sourde à leurs requêtes, Rabia et son mari décident de suspendre les remboursements. Les procédures judiciaires s'accumulent, consommant leurs maigres ressources. Malgré une décision favorable de la Cour de cassation, la banque persiste et réclame 98 000 euros. Cette situation a eu des impacts financiers considérables sur leur vie quotidienne, limitant leurs possibilités de loisirs et mettant à mal leur budget.

Des conséquences sur la santé difficilement supportables

Des malaises à répétition : un stress difficile à gérer

Le stress et les inquiétudes liés à leur situation financière ont provoqué des problèmes de santé chez Rabia. Elle déclare faire des malaises et subir une pression constante. Ils se sentent humiliés et maltraités par leur banque.

La santé psychologique mise à l'épreuve : les effets de la pression bancaire

En plus des problèmes de santé physique, l'angoisse et le stress psychologique sont une épreuve pour Rabia et son mari. La pression constante et le manque de soutien les affectent profondément, mettant à l'épreuve leur résilience.

La quête d’une solution amiable

Les tentatives de dialogue avec la banque : un parcours du combattant

Malgré leur situation précaire, Rabia et son mari ont tenté de dialoguer avec leur banque pour résoudre cette situation. Ils ont cherché à faire reconnaître l'erreur et à la corriger, mais se sont heurtés à une muraille de silence et d'indifférence. L'attitude de la banque, qui refuse de reconnaître son erreur malgré l'avis de la justice, ajoute à leur sentiment d'injustice.

Étude des alternatives : l’espoir d'un règlement à l'amiable

Face à l'impasse, un espoir demeure : un règlement à l'amiable. La banque s'est engagée à chercher une solution avec leurs clients. Une rencontre est prévue entre l'avocat de la banque et celui de Rabia. Cette histoire illustre la nécessité d'être vigilant lorsqu'on contracte un prêt immobilier et de toujours vérifier les termes du contrat. Si vous vous retrouvez dans une situation similaire, n'hésitez pas à chercher une solution à l'amiable et à faire appel à la justice si nécessaire.