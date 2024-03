Les quartiers à éviter à Strasbourg & quartiers chauds à Strasbourg : guide pour un séjour réussi

Strasbourg est parmi les destinations préférées des touristes en France. Attractions historiques, richesse culturelle et beauté architecturale sont au rendez-vous pour assurer un séjour mémorable dans la ville alsacienne. Pourtant, certains quartiers présentent des défis particuliers pour les visiteurs, tels qu'un environnement peu engageant ou un niveau plus élevé de délinquance. Cet article vous aidera à reconnaître ces zones et à choisir l'emplacement de votre logement pour profiter pleinement de votre séjour à Strasbourg.

Quartier de la gare et environs

Situé en plein cœur du centre-ville, le quartier de la gare peut sembler attrayant de prime abord en raison de sa proximité avec les principaux sites touristiques et ses nombreuses connexions à d'autres parties de la ville. Néanmoins, il présente également des inconvénients qui peuvent nuire à la qualité de votre expérience à Strasbourg.

Problèmes de sécurité

Bien que la situation se soit considérablement améliorée au fil des années, ce secteur reste moins sûr comparativement à d'autres quartiers strasbourgeois. Les vols à la tire, les agressions et autres infractions mineures sont plus fréquents ici, notamment autour de la station de tramway Homme de Fer et dans les rues adjacentes au bâtiment de la gare. Les autorités locales ont renforcé leur présence pour assurer la sécurité des voyageurs, mais il est toujours essentiel de rester vigilant et de protéger vos biens personnels.

Environnement peu attrayant

Même si le quartier de la gare abrite plusieurs hôtels et lieux de restauration, l'ambiance générale peut être moins accueillante pour les visiteurs. Les commerces sont souvent fermés en soirée, créant ainsi une atmosphère solitaire et monotone. En outre, la présence de nombreuses enseignes de fast-food et de bars à la clientèle parfois bruyante peut déplaire à certains touristes à la recherche de quiétude.

Le Neuhof et les quartiers sud

Au sud-est de Strasbourg se trouve le secteur du Neuhof, un grand ensemble urbain dont la réputation conflictuelle n'échappe pas aux habitants de la ville. Bien que de nombreux projets de réhabilitation y soient menés depuis plusieurs années, les problèmes socio-économiques persistent et nuisent parfois à la qualité de vie dans ce quartier.

Accessibilité et attractivité limitées

Pour les visiteurs séjournant à Strasbourg, l'une des principales raisons d'éviter le Neuhof est sans doute sa situation géographique excentrée. Les transports en commun desservent certes ce secteur, mais les trajets jusqu'au centre historique peuvent s'avérer longs et peu pratiques, surtout pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de leur temps dans la ville. De plus, le Neuhof compte peu d'établissements hôteliers et de restauration dignes de mention, ce qui limite l'intérêt pour les touristes en quête de logement ou de services adaptés à leurs besoins.

Le Cronenbourg et les quartiers ouest

À l'opposé du Neuhof se trouve le secteur du Cronenbourg, qui partage certaines similitudes avec son homologue du sud-est. Bien que moins médiatisé, cette zone rencontre également des défis en termes de sécurité et de cohésion sociale, rendant ainsi son accessibilité parfois compromettante pour les visiteurs non avertis.

Tensions sociales et insécurité

Comme dans d'autres quartiers populaires strasbourgeois, la détresse socio-économique peut engendrer un sentiment d'insécurité au sein du Cronenbourg. Les rixes entre jeunes, les délits mineurs et le vandalisme sont couramment signalés dans certains secteurs de cette zone, d'où la nécessité de rester prudent et attentif à vos environs en cas de visite. En outre, il est préférable d'éviter de circuler seul la nuit et de privilégier les endroits bien éclairés.

Manque d'attractivité touristique

Tout comme le Neuhof, le Cronenbourg ne fait pas partie des quartiers phares de Strasbourg du point de vue touristique. Peu de sites historiques ou culturels y sont présents, et le centre-ville, avec ses animations et ses attraits, est nettement plus éloigné. Mieux vaut alors privilégier d'autres quartiers pour un séjour réussi.

Où séjourner à Strasbourg ?

Afin de vous assurer une expérience agréable et sécurisée à Strasbourg, nous vous recommandons de privilégier les quartiers suivants :

Le centre historique (notamment autour de la cathédrale et du quartier de la Petite France)

Le quartier européen (proche du Parlement européen et du Conseil de l'Europe)

La Krutenau et l'Esplanade (quartiers étudiants et animés)

Les zones résidentielles du sud-ouest (Kœnigshoffen et Elsau), desservies par le tramway

Ces secteurs offrent un environnement attrayant et sûr pour les visiteurs, tout en étant bien desservis par les transports en commun et abritant de nombreux établissements adaptés à tous les budgets. En choisissant ces quartiers pour votre logement et vos déplacements, vous serez en mesure de profiter pleinement des richesses qu'offre Strasbourg lors de votre séjour.