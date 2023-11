Le chauffage électrique est la première source de chaleur dans nos maisons françaises. Mais prudence... Un modèle dévore plus d'électricité que les autres et pourrait faire exploser vos factures. Vous voulez savoir lequel ? Restez avec nous.

Le radiateur à consommation énergétique extrême

C'est le radiateur à convection classique, aussi connu sous le nom de radiateur électrique à effet Joule, qui se retrouve parmi les plus gourmands en énergie. Comment ça fonctionne? En chauffant l'air via un élément généralement résistant qui va ensuite diffuser la chaleur. Mais voilà, l'efficacité énergétique est assez basse. Ouvrez la porte ou la fenêtre et la chaleur s'échappe, forçant le radiateur à travailler plus longtemps pour maintenir la température. Résultat ? Une surconsommation d'électricité.

Choisir des radiateurs économes en énergie : les solutions

Heureusement, il y a des alternatives pour faire baisser la facture ! Les radiateurs à inertie par exemple, utilisent des matériaux à haute inertie thermique comme la fonte d'aluminium pour conserver et diffuser la chaleur plus longtemps. Vous avez également les radiateurs à infrarouge qui consomment jusqu'à 60% moins d'énergie qu'un radiateur classique. Ils fonctionnent en émettant des rayons infrarouges qui vont cibler directement les personnes et les objets dans la pièce, plutôt que de chauffer tout l'air froid. Et pour les petits espaces, pensez aux radiateurs soufflants qui utilisent un ventilateur pour chauffer l'air rapidement.

Faire des économies d'énergie en chauffage : nos astuces

N'oubliez pas, une bonne isolation est la première étape pour éviter les déperditions de chaleur. Prenez soin de votre système de chauffage en l'entretenant régulièrement pour optimiser son efficacité. Autre astuce, ne surchauffez pas votre logement. Une température ambiante de 19 °C est suffisante. Et lorsque vous quittez une pièce ou votre logement, pensez à baisser les chauffages de quelques degrés. C'est bon pour le portefeuille, et aussi pour la planète.