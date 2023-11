Face à la montée en flèche des coûts de l'électricité, vous vous interrogez sûrement sur les moyens d'économiser. La réponse réside dans le choix judicieux de votre fournisseur et de l'offre adéquate. Découvrez comment y arriver !

Comprenez votre consommation électrique

Il est primordial de connaître avec précision sa consommation électrique. Cela implique de savoir combien de kWh vous consommez mensuellement, quels sont les moments où votre consommation est la plus élevée et quels appareils consomment le plus d'énergie chez vous...

Le type et la taille de votre habitation sont aussi déterminants. Ces informations vous aideront à définir la puissance à souscrire, généralement 6 ou 9 KVA selon le mode de chauffage (électrique ou autre).

Les habitudes de consommation sont cruciales pour choisir entre l'option tarifaire de base et l'option heure pleine-heure creuse. Cette dernière offre des tarifs avantageux en soirée, la nuit et le week-end, avec un coût d'abonnement plus élevé.

Décryptez les offres du marché

Sur le marché de l'électricité, deux types d'offres se démarquent. D'abord, le tarif réglementé, déterminé par les autorités et proposé par EDF. Ensuite, les offres à prix de marché, qui se subdivisent en deux catégories.

Premièrement, les offres à prix indexé, où le prix du kWh suit un indice de référence assorti d'une réduction de quelques pourcents. Deuxièmement, les offres à prix fixe, où le fournisseur garantit un tarif du kWh sur une période, indépendamment des variations du tarif réglementé.

Actuellement, les offres à prix fixe sont plus intéressantes.

Lors de la comparaison des fournisseurs d'électricité et de leurs offres, concentrez-vous sur le prix du kWh et de l'abonnement. Les mensualités ne font qu'estimer la facturation annuelle et sont suivies d'une facture de régularisation après le relevé du compteur. Prenez donc en compte la facture totale, les taxes et la TVA pour un comparatif précis.

Envisagez d'autres critères

Mis à part l'aspect économique, d'autres critères peuvent influencer le choix d'un fournisseur. Certains préfèrent la qualité du service client en se basant, par exemple, sur le taux de litiges publiés chaque année par le Médiateur national de l'énergie.

D'autres, dans une optique écologique, se tournent vers des offres d'électricité renouvelable, qui peuvent s'avérer aussi compétitives que les offres traditionnelles.

Ces contrats "verts" s'appuient sur des certificats de garanties d'origine achetés par les fournisseurs auprès des producteurs d'électricité ou sur les marchés, équivalant à la consommation des clients en électricité renouvelable.

Considérer ces différents critères vous aidera à faire le meilleur choix possible pour votre offre d'électricité. Ces critères sont d'autant plus cruciaux que les prix augmentent, alors n'hésitez pas à vous renseigner pour faire le meilleur choix.