Vous avez sans doute entendu parler de l'essor remarquable des pellets dans le chauffage domestique. Ces granulés de bois, minuscules mais puissants, sont devenus incontournables. Pourtant, leur achat s'avère un véritable parcours du combattant pour certains, entre le choix de la qualité, l'anticipation des variations de prix et la nécessité d'une bonne planification. Pas de panique, voici les clés pour naviguer sereinement dans cet univers.

L'art de bien choisir son moment pour acheter les pellets

Le marché des pellets n'échappe pas à la loi de l'offre et de la demande. Avec le début du froid, la demande grimpe, et les prix suivent. Vous envisagez d'acheter vos granulés dès que l'automne pointe son nez ? Pas si vite... Il y a une stratégie plus efficace. Attendez plutôt que la pression hivernale diminue. Les mois de mars, avril et mai sont souvent caractérisés par un déstockage des marchands de bois, ce qui entraîne une baisse de prix au kilo assez attrayante.

Pourquoi les prix des pellets s'envolent-ils ?

La hausse du prix des granulés de bois est un fait que vous avez probablement constaté. De 350 euros la tonne au début de 2021 à presque le double en hiver, c'est une pilule difficile à avaler. Plusieurs facteurs en sont responsables : l'augmentation des coûts de production, la pénurie de plastique et d'éléments métalliques suite à la pandémie de Covid-19, l'augmentation du prix de l'électricité due à la crise en Ukraine, et enfin, la demande qui a atteint 100% de la production annuelle en 2022, nécessitant des importations supplémentaires. Résultat ? Les prix flambent à l'échelle mondiale.

Comment distinguer les meilleurs granulés pour un chauffage efficace ?

Choisir des granulés de qualité peut réduire substantiellement votre consommation tout en optimisant leur pouvoir calorifique. Un granulé de qualité se caractérise par un taux de cendre inférieur à 0.5% et sa capacité à minimiser l'encrassement de votre poêle. Les granulés de résineux sont particulièrement appréciés. Ils sont naturels, ne contiennent pas de produits liants nocifs et leur pouvoir calorifique est élevé. En optant pour ce type de granulés, vous pouvez réduire votre facture d'environ 30%, une belle récompense pour votre portefeuille !

Comprendre le marché des pellets, anticiper ses fluctuations et opter pour des granulés de qualité sont autant de stratégies pour optimiser votre chauffage et réaliser des économies. A vous de jouer !