Rénovation énergétique : une nécessité contemporaine

Vous vous demandez probablement pourquoi autant d'importance est accordée aux rénovations énergétiques ces jours-ci ? L'explication est simple. Avec le temps, la majorité des bâtiments perdent en performance énergétique. Or, comme vous le savez, une mauvaise isolation thermique peut engendrer de nombreux désagréments, sans parler du coût énergétique qui peut vite grimper...

Le virage énergétique des écoles et des crèche

Les bâtiments publics ne font pas exception à cette nécessité de rénovation, bien au contraire. Prenez le cas des écoles. Elles sont le lieu de vie quotidien de nos enfants, et rien n'est trop beau pour leur bien-être. Ajoutez à cela les préoccupations environnementales et vous comprendrez pourquoi la rénovation énergétique des écoles est devenue une priorité.

Exemple d'une rénovation énergétique réussie

Prenons par exemple le groupe scolaire Robespierre. Cet établissement de 40 ans a bénéficié d'une rénovation énergétique en plusieurs phases. La première a consisté à isoler thermiquement le bâtiment par l'extérieur, à remplacer les menuiseries extérieures et à ravaler les façades. Le résultat ? Une école à l'esthétique renouvelée et surtout, des économies d'énergie substantielles.

Après la façade, l'intérieur du bâtiment

La deuxième phase de la rénovation a concerné l'intérieur du bâtiment. De nouveaux faux plafonds ont été installés pour améliorer l'acoustique et l'éclairage a été remplacé par des LED. Un geste simple qui a permis de réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 52% par rapport au fonctionnement antérieur de l'école.

L'accessibilité, autre aspect de la rénovation

Enfin, la troisième phase de la rénovation a porté sur l'accessibilité des locaux avec la création d'un ascenseur. Une preuve supplémentaire que la rénovation énergétique n'est pas le seul aspect à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'améliorer le confort et le bien-être des utilisateurs d'un bâtiment.

Autres établissements concernés par la rénovation énergétique

Et les écoles ne sont pas les seules concernées par ces travaux de rénovation. Une crèche de la commune a elle aussi bénéficié d'une rénovation énergétique, avec notamment le remplacement des menuiseries et l'amélioration du confort thermique et acoustique.

Rénovation énergétique : un investissement rentable

Vous l'aurez compris, la rénovation énergétique est un investissement rentable, tant sur le plan financier que sur le plan environnemental. Et si ces travaux peuvent parfois sembler coûteux, ils sont souvent en partie subventionnés, ce qui allège d'autant le coût pour la commune.

Et demain ?

Le chemin vers une performance énergétique optimale est encore long, mais chaque pas compte. En témoignent les nombreux projets de rénovation énergétique qui verront le jour dans les années à venir. Restons donc optimistes et continuons à œuvrer pour un avenir plus vert et plus sain.