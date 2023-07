Quels travaux faire en priorité pour améliorer le DPE d’une maison ?

Dans un contexte où l’émission du CO 2 participe grandement aux variations climatiques, des solutions sont pensées pour la réduire. Le secteur du bâtiment émet à lui seul 20 % de la quantité totale de CO 2 par an en France. Dès lors, le gouvernement adopte des mesures stratégiques permettant aux occupants des différentes constructions de profiter d’un cadre de vie sain, tout en protégeant par ricochet l’environnement. Pour y arriver, on réalise dans un premier temps le DPE dont le rapport suggèrera des mesures à prendre pour optimiser la performance énergétique du bien immobilier. Quels sont donc les travaux à faire en priorité pour améliorer le DPE d’une maison ? La réponse ici !

Quelle est l’importance du DPE ?

Le DPE est réalisé dans le but de connaître la performance énergétique d’un logement. En réalité, la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique doit être effectuée par un professionnel qualifié. Ce dernier tiendra compte d’un certain nombre de facteurs pour vous fournir un rapport sur la consommation en énergie de votre bâtiment.

Depuis 2006 et 2007, la réalisation du DPE était devenue obligatoire dans une démarche de vente et de location. Il n’oblige pas le bailleur ou le vendeur à procéder à une rénovation, il reste informatif.

Le diagnostic énergétique renseigne sur la classe énergie du bâtiment diagnostiqué. Chaque classe est représentée par une lettre qui informe non seulement sur la consommation en énergie du bien immobilier, mais également sur sa production de GES.

Il existe 7 classes réparties en deux grandes catégories. Vous avez dans un premier temps les logements ayant une bonne performance. Ils obtiennent des étiquettes énergie allant de A à D. La deuxième catégorie est représentée par les logements portant des étiquettes E, F et G. Ils sont qualifiés de passoires thermiques du fait de leur grande déperdition énergétique et de leur grand niveau de pollution.

Améliorer sa classe énergétique est nécessaire pour réduire la consommation énergétique, et donc pour payer des factures moins chères. Ensuite, les travaux de rénovation sont utiles pour protéger l’environnement en réduisant les GES (gaz à effet de serre).

La réalisation d’un DPE sera également profitable aux bailleurs ou aux vendeurs de biens immobiliers. Quoique la rénovation soit onéreuse la plupart du temps, le manque à gagner est récupéré sur le prix de la vente ou les loyers. Comme vous pouvez vous en douter, les habitats avec un bon classement énergétique coûtent plus cher à la vente. Leur prix augmente entre 9 et 13 %. Autrement, ces biens subissent une décote allant de 2 à 18 % selon les zones géographiques concernées.

Amélioration du DPE : quels travaux en priorité ?

Après que votre DPE soit réalisé par un professionnel qualifié, il doit vous suggérer dans le rapport, les travaux de rénovation à effectuer dans le logement. Selon les cas, l’exécution de certaines tâches prime sur d’autres.

Les travaux d’isolation

Dans les travaux à réaliser pour améliorer le DPE , la priorité est donnée aux travaux d’isolation. En effet, un défaut d’isolation peut être à la base de pertes énergétiques importantes. Les chiffres de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie le témoignent.

On note une déperdition énergétique comprise entre 25 et 30 % par les toits. Par les murs et les fenêtres, les déperditions énergétiques sont respectivement de 25 et 15 %. À travers les planchers, on peut enregistrer jusqu’à 10 % de perte d’énergie.

Une fois l’isolation effectuée, les pertes en énergie seront réduites de 60 %. L’isolation thermique de votre maison est donc l’une des toutes premières tâches à réaliser pour améliorer le DPE d’une maison . Pour atteindre la performance énergétique recherchée, il est essentiel de confier les travaux d’isolation à des professionnels ayant une très bonne expérience dans le domaine. Ils sauront donc choisir les isolants les plus performants et les plus écologiques.

La rénovation de la ventilation

Après une bonne isolation, il faudra optimiser le confort intérieur en agissant sur la ventilation . Il est possible d’être confronté à l’effet thermos, en dépit d’une bonne isolation. Dès lors, l’air ne serait pas renouvelé de façon optimale dans le logement . Cela influencera grandement votre confort de vie.

Une bonne aération est utile pour baisser le taux d’humidité dans votre logement. À la base, un grand taux d’humidité peut agir sur les matériaux de construction en plus de vous rendre malade. Selon l’ADEME, l’installation d’un VMC semble être une très bonne option.

Ce dispositif est utile pour optimiser l’aération de votre logement, sans pour autant rejeter de grandes quantités de calories à l’extérieur. Par conséquent, vous devez privilégier la rénovation de la ventilation .

Les travaux pour améliorer le chauffage

Dans votre processus d’amélioration du DPE, votre chauffage est également une priorité. Selon les statistiques, 60 % du budget énergétique des foyers sont investis dans le chauffage.

La performance énergétique d’un bâtiment va alors en partie dépendre de l’efficacité de ses équipements de chauffage. De vieux équipements de chauffage peuvent produire une quantité non négligeable de gaz à effet de serre.

Dans votre processus de rénovation , vous pourrez donc procéder à un changement des équipements de chauffage pour améliorer le confort thermique et réduire vos factures.

En résumé, l’isolation des différentes parties de la maison, la rénovation de la ventilation et le changement des équipements de chauffage seront vos priorités pour optimiser le DPE .

Les travaux de rénovation sont-ils obligatoires ?

Dans la pratique, seule la réalisation du DPE est obligatoire, bien qu’il soit uniquement informatif. Les travaux suggérés quant à eux ne le sont pas. Par ailleurs, la loi sur le DPE et passoire thermique va progressivement obliger aussi bien les bailleurs que les propriétaires à effectuer la rénovation.

Par exemple, les passoires thermiques (logements de classe E F et G) ne pourront plus être mises en location d’ici quelques années. L’interdiction de vente ou de location d’un logement avec une étiquette G est imminente. Cette décision entrera en vigueur le 1 er janvier 2023.

Les logements avec une étiquette énergie F ne seront plus habitables à partir de 2028. Ceux dont le logement obtient une note E ont une marge de temps, car leur suspension de toute démarche de location ou de vente entre en vigueur en 2038.

Dès lors, l’idéal est d’améliorer la performance énergétique de votre logement pour éviter toute interdiction. Même si les frais engagés dans la rénovation peuvent être conséquents, vous pouvez profiter de diverses aides financières de l’État .