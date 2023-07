Comprendre le DPE et l’audit énergétique : guide complet pour les propriétaires immobiliers

Afin d'évaluer la performance énergétique d'un logement, deux outils principaux existent : le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) et l'audit énergétique. Ces deux méthodes, bien que semblables en apparence, présentent des spécificités et des objectifs distincts. C'est ce qui rend leur compréhension précise essentielle pour tout propriétaire immobilier soucieux de l'efficacité énergétique de son bien.

DPE : un diagnostic obligatoire et informatif

Le DPE, mis en place en 2006 et révisé en 2021, offre une vision globale des performances énergétiques d'un logement. Sa réalisation est confiée à un professionnel certifié et accrédité par le Cofrac. Le coût de ce diagnostic varie généralement entre 100 et 250 euros.

Une caractérisation précise des équipements du logement (chauffage, climatisation, chaudière…)

Une notation des performances énergétiques du bien, classées de A à G (le terme de « passoires thermiques » désigne les biens classés F et G)

Des conseils pour améliorer ces performances.

L'audit énergétique : un bilan détaillé pour envisager des travaux

À la différence du DPE, l'audit énergétique fournit un bilan exhaustif des performances énergétiques d'un logement, en mettant en lumière notamment les déperditions thermiques. Ce bilan est réalisé par un technicien du BET (Bureau d'études thermiques) et son coût se situe entre 500 et 1000 euros, selon la région et la taille du logement.

L'audit énergétique permet l'élaboration d'un plan d'action détaillé, hiérarchisé et chiffré, des travaux à entreprendre pour optimiser la performance énergétique du logement. Si sa mise en œuvre n'est pas contraignante, ce plan s'avère précieux pour identifier les travaux prioritaires et envisager les aides financières possibles.

DPE et audit énergétique : deux outils complémentaires

Le DPE et l'audit énergétique se distinguent par leurs finalités respectives. Alors que le DPE est avant tout un outil informatif, obligatoire pour toute vente ou location de plus de 4 mois par an, l'audit énergétique constitue une étape clé dans un projet de rénovation énergétique.

Malgré leurs différences, ces deux outils sont complémentaires pour tout propriétaire souhaitant améliorer l'efficacité énergétique de son bien. En effet, l'audit énergétique permet d'établir un plan d'action détaillé pour réduire les consommations d'énergie, tandis que le DPE constitue une preuve tangible de l'amélioration des performances énergétiques auprès des potentiels acquéreurs ou locataires.

En maîtrisant le DPE et l'audit énergétique, vous disposerez des outils nécessaires pour valoriser votre bien et optimiser son efficacité énergétique. Une démarche bénéfique, tant pour votre portefeuille que pour l'environnement.