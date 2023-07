À l'aube de cette nouvelle année qui n'est autre que 2023, la question de l'économie d'énergie se pose avec une urgence croissante. Comment vivre confortablement sans être insouciant des conséquences sur notre environnement ? Voici 15 astuces pratiques pour réduire votre facture énergétique et votre empreinte carbone tout en préservant votre confort.

Chauffage & confort : compatibles sous conditions

Le chauffage est souvent pointé du doigt comme le principal poste de dépenses énergétiques dans nos logements. Pourtant, quelques gestes simples peuvent faire la différence sans sacrifier votre confort.

1. La modulation du chauffage pièce par pièce

Faire varier la température de chaque pièce en fonction de son occupation est une astuce efficace pour réduire votre consommation d'énergie. En effet, l'ajustement de la température, même d'un seul degré, peut avoir un impact significatif sur votre facture énergétique. Par exemple, une chambre inoccupée pendant la journée ou une salle de bains n'ont pas besoin d'être chauffées à 20 degrés en permanence. Vous pouvez viser 20 degrés là où vous vous trouvez et 17 degrés partout ailleurs. Cette astuce vous permettra de réaliser des économies non négligeables, d'autant plus si vous baissez le chauffage lors de vos absences.

2. La conservation de la chaleur à domicile

Il n'est pas nécessaire de chauffer davantage si vous laissez la chaleur se dissiper inutilement. Pensez à repérer et à colmater les entrées d'air froid dans votre logement. Des espaces sous les portes peuvent être comblés avec un simple boudin. De plus, vous pouvez réguler les ventilations un peu trop fortes et fermer les inserts de cheminée. En procédant ainsi, vous constaterez rapidement une différence sur votre confort thermique et sur votre consommation d'énergie. En sus, fermez les volets la nuit pour éviter de perdre des degrés précieux.

3. L’énergie solaire, un atout économique et écologique

Les panneaux solaires sont une solution efficace pour réduire votre facture de chauffage. L'énergie du soleil est captée et transformée en électricité qui peut être utilisée pour chauffer votre domicile. Bien que l'installation de tels systèmes représente un investissement initial, il est rapidement rentabilisé grâce aux économies réalisées sur votre facture d'électricité et aux diverses aides financières disponibles pour l'installation de panneaux solaires.

L’or bleu : maximiser l’efficacité de votre consommation d’eau

L'eau chaude représente une part importante de votre facture énergétique. Pour réduire cette dépense, plusieurs astuces peuvent être mises en œuvre.

4. L’astuce du ballon d’eau chaude

Une astuce simple consiste à réduire la température de votre ballon d'eau chaude. En effet, un chauffe-eau électrique délivre généralement une eau à 60 degrés, mais vous pouvez le régler à 55 degrés sans ressentir de différence notable. Vous pouvez même envisager de le régler à 50 degrés pour maximiser vos économies. Si votre ballon d'eau chaude est situé dans un lieu non chauffé comme un garage ou un sous-sol, n'hésitez pas à le recouvrir d'un isolant pour éviter les pertes de chaleur.

5. Privilégier la douche : un choix économe

Préférer la douche au bain est un choix judicieux pour réduire votre consommation d'eau chaude. En effet, un bain consomme environ cinq fois plus d'eau qu'une douche. Si le bain est un plaisir que vous ne souhaitez pas abandonner, songez à le réserver pour les occasions spéciales et à privilégier la douche au quotidien.

6. Des petits gestes pour de grandes économies

Installer des réducteurs de débit sur vos robinets est une autre astuce économique. Ces petits dispositifs permettent de réduire la consommation d'eau, froide comme chaude, de jusqu'à 75%. De plus, veillez à ne pas laisser vos robinets en position tiède inutilement. Utilisez de l'eau froide pour rincer vos légumes ou vous laver les mains.

7. Le sèche-linge : à utiliser avec modération

Bien que pratique, le sèche-linge est un véritable gouffre énergétique. Pensez à faire sécher votre linge à l'air libre lorsque c'est possible. Réservez l'utilisation de votre sèche-linge aux textiles qui sèchent lentement et utilisez au maximum la capacité d'essorage de votre machine à laver. Plus votre linge sera essoré, plus il sèchera rapidement.

L’économie d’énergie s’invite aussi à la cuisine

La cuisine est un lieu de vie où se concentrent de nombreuses dépenses énergétiques. Voici quelques astuces pour réduire votre consommation.

8. Les couvercles, un outil anti-gaspillage

En cuisine, l'utilisation de couvercles sur vos casseroles et poêles permet de réduire la perte de chaleur et donc de réaliser des économies d'énergie. En effet, une casserole couverte chauffe plus rapidement et conserve mieux la chaleur qu'une casserole à découvert. Cela permet d'économiser jusqu'à 25% d'énergie.

9. Le réfrigérateur, un élément à ne pas négliger

Le réfrigérateur est un appareil qui fonctionne en continu, 24 heures sur 24. Il est donc crucial d'optimiser son fonctionnement pour éviter une consommation électrique excessive. Deux actions simples peuvent vous aider : dégivrer régulièrement votre réfrigérateur (au moins tous les trois mois) pour éviter que le givre ne double sa consommation électrique, et nettoyer sa grille arrière pour améliorer ses performances énergétiques.

Domptez vos dépenses énergétiques avec ces conseils en éclairage et chargement

La gestion de l'éclairage et du chargement de vos appareils électriques peut avoir un impact surprenant sur votre facture d'électricité. Voici quelques astuces pour optimiser ces postes de consommation.

10. Les ampoules économes, un allié de taille

Remplacer vos anciennes ampoules par des ampoules LED peut vous permettre de réaliser des économies significatives sur votre consommation d'électricité. Bien qu'un peu plus chères à l'achat, les ampoules LED sont beaucoup plus économes en énergie et ont une durée de vie nettement supérieure à celle des ampoules traditionnelles.

11. Lumières éteintes, économies allumées

Veillez à éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce. Cela peut sembler évident, mais c'est une habitude que beaucoup d'entre nous peinent à adopter. Pourtant, ce geste simple peut vous permettre de réaliser de belles économies d'énergie.

12. Le wifi, un service à consommer avec discernement

Votre box wifi est-elle allumée en permanence ? Si c'est le cas, sachez que vous pouvez économiser jusqu'à 30% d'énergie en l'éteignant la nuit. En plus de faire des économies, vous réduirez également les ondes électromagnétiques dans votre logement.

13. Gérer ses appareils électriques pour plus d’économies

De nombreux appareils électriques restent en veille même lorsque vous ne les utilisez pas. Pensez à les éteindre complètement pour réduire votre consommation d'énergie. De même, évitez de laisser vos chargeurs branchés inutilement. Ils consomment de l'électricité même lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Les loisirs numériques : une source insoupçonnée d'économies d'énergie

Les loisirs numériques peuvent également représenter une part importante de votre consommation d'énergie. Voici quelques conseils pour optimiser cette consommation.

14. Le téléchargement, une alterntive au streaming

Vous êtes fan de Netflix ou de Disney+ ? Sachez que le streaming vidéo est très gourmand en énergie. Privilégiez le téléchargement de vos films et séries préférés plutôt que de les regarder en streaming. Vous réaliserez ainsi des économies d'énergie sans réduire votre confort de visionnage.

15. L'écran géant, est-ce vraiment nécessaire ?

Les téléviseurs grand écran peuvent être tentants, mais ils consomment beaucoup d'électricité. Un écran de 160 cm peut consommer jusqu'à quatre fois plus d'énergie qu'un écran de 80 cm. Réfléchissez-y avant de renouveler votre équipement. La taille de l'écran a-t-elle réellement un impact sur votre confort visuel ?

Plus qu'un conseil, un bonus : l'importance de la classe énergie

Lors de l'achat de vos équipements électroménagers, ne négligez pas l'étiquette énergie. Elle vous indique la consommation d'énergie estimée de l'appareil et peut vous aider à choisir des modèles économes. N'oubliez pas non plus de vous renseigner sur les aides financières disponibles pour l'achat de matériel énergétiquement efficace ou pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique.