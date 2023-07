L’immobilier est un secteur d’investissement qui attire de plus en plus de personnes. Toutefois, pour y investir, il est primordial de faire certains choix. Par exemple, il faudra choisir le modèle de location qui vous convient le plus si vous choisissez l’immobilier locatif. Alors, pour le locataire, quels sont les avantages et les inconvénients de louer un bien immobilier meublé ? Éléments de réponse ici !

La location meublée : qu’est-ce que c’est ?

La location meublée est un modèle de bail juridiquement reconnu. Il s’agit, en effet, d’un logement aux normes conventionnelles qui est déjà équipé d’appareils en nombre suffisant pour permettre aux résidents d’avoir un confort de vie appréciable.

Dans un appartement meublé destiné à la location, on doit idéalement retrouver un certain nombre d’équipements obligatoires. Il est question essentiellement de mobiliers, et c’est le décret du 1er septembre 2015 qui précise la liste de ces appareils.

En clair, un logement meublé, destiné à la location, doit comporter une literie (un lit, matelas, et des linges). On doit aussi y retrouver un dispositif d’occultation des fenêtres et des appareils pour faire la cuisine. Il s’agit de plaques de cuisson et d’un four entre autres. À défaut du four, la location meublée doit comporter un micro-ondes.

Toujours en termes d’équipements, un réfrigérateur, un congélateur et de la vaisselle sont également nécessaires dans un appartement meublé loué. Des tables, des chaises, des étagères de rangement, des luminaires et du matériel d’entretien ont aussi toute leur place dans un logement meublé à mettre en location.

Les avantages de la location meublée pour le locataire

Le propriétaire tire plusieurs avantages de la location meublée de son bien immobilier. Cependant, ce mode de location est aussi très avantageux pour le locataire.

Les équipements fournis

En choisissant la location meublée, le locataire profite de tous les équipements nécessaires pour avoir un confort optimal dans le logement. Certes, le loyer reviendra plus cher, mais il se libère de la contrainte budgétaire nécessaire à l’acquisition de meubles, équipements et accessoires qui sont utiles pour bien vivre au quotidien.

En choisissant donc l’appartement meublé à louer, assurez-vous qu’il comporte les équipements nécessaires pour vous permettre de bien dormir, de cuisiner et de prendre vos repas. Idéalement, vous ne devrez pas non plus avoir à vous en faire pour les espaces de rangement de vos affaires. L’exigence prend en compte, bien entendu, une salle de bains bien équipée pour vos besoins.

Si vous optez pour la location meublée, vous n’aurez rien d’autre à faire que d’apporter vos vêtements avec vous pour emménager. Au moment de déménager, vous n’aurez pas non plus à vous enticher de contraintes liées au déplacement de meubles et d’appareils lourds. C’est à la fois pratique et économique à plus d’un titre.

La location meublée d’appartement est donc un choix à recommander, particulièrement à certains profils de locataires. Il s’agit notamment des étudiants qui doivent résider à proximité de leur université pendant l’année universitaire, des touristes ou des professionnels qui ont des tâches à effectuer à une destination précise sur une durée prévue.

Pour chacun de ces types de locataires, la location meublée permet de se concentrer exactement sur ses objectifs sans faire face aux contraintes de la location vide.

La durée du bail

L’autre avantage lié à la location meublée, c’est la durée du bail. En effet, selon votre statut de locataire, cette durée sera nettement plus avantageuse. En règle générale, la location d’un logement vide se conclut sur la base d’un bail valable sur 3 ans. A contrario, la durée du bail dans le cas de la location meublée est d’un an en général. Toutefois, cette durée peut être prolongée par tacite reconduction à la fin de l’échéance.

Vous pouvez également négocier avec le bailleur afin de profiter d’une durée de bail plus réduite dans le cadre de la location meublée. Par exemple, pour un étudiant, le contrat peut être établi sur une durée de 9 mois, et ce, sans une tacite reconduction. Vous aurez alors un logement exactement pour l’année universitaire.

Vous ne payez donc exactement que pour le temps d’occupation. Il n’y a pas non plus de préavis pour la fin du contrat puisque le bail est conclu sur une durée bien définie.

La seule contrainte après la fixation de votre date de déménagement, c’est de prévoir l’état des lieux. Après cette formalité, le locataire est déchargé de tout engagement vis-à-vis du bailleur. De même, il perd ses droits de jouissance de la location meublée.

La rupture du bail

Le locataire d’un immobilier meublé a la possibilité de résilier son bail avant la date d’échéance prévue pour celui-ci. D’ailleurs, il n’a même pas besoin d’un justificatif pour mettre fin au contrat. Il vous suffit dans ce cas de respecter le délai d’un mois de préavis pour quitter le logement.

Cela vous donne le temps de déménager facilement en emportant simplement votre valise avec vous. À ce niveau, il importe de préciser que le préavis dans le cadre de la location vide est de trois mois.

Pour aller plus loin, dans le cadre de la location meublée, le locataire peut prétendre aux aides au logement de la CAF. En effet, il suffit que la situation personnelle du locataire et le type de logement s’y prêtent, et le tour est joué.

Les inconvénients de la location meublée pour le locataire

En dépit des nombreux avantages liés à la location meublée, elle présente aussi certaines insuffisances pour le locataire. Il importe donc de se renseigner sur ces limites avant de se décider à signer un quelconque contrat de location.

Le prix du loyer

La location meublée intègre non seulement l’édifice, mais également tous les équipements qu’il contient. Cela fait que le loyer est généralement plus onéreux que celui de la location vide. Des statistiques estiment l’augmentation du loyer d’un appartement meublé à 5-30 % par rapport à celui du logement vide.

Si vous devez rester dans la location meublée sur une longue période, cela risque de vous revenir plus cher que la location vide.

Les équipements du logement

En louant un appartement meublé, vous louez également les équipements qui s’y trouvent. Puisque vous ne les achetez pas, vous n’avez pas un droit absolu sur eux. Autrement dit, il faudra s’assurer du maintien en bon état des équipements du logement meublé pendant toute la durée de votre bail.

En cas d’endommagement, il faudra procéder au remplacement de ces objets. À défaut, vous devrez laisser votre caution pour la cause.

La personnalisation

En location meublée, il n’est pas possible de personnaliser l’espace de vie. Vous ne pourrez pas remplacer les meubles et autres équipements qui s’y trouvent. De plus, vous ne pourrez même pas changer la décoration à votre guise.

Quoi qu’il en soit, louer un logement meublé est un choix de plus en plus courant. Faites donc votre choix en toute connaissance de cause. Ne manquez pas de faire une étude comparative en amont.