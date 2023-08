Le bunker est un abri construit pour faire face à de multiples menaces. En effet, il sert à se protéger des catastrophes naturelles et nucléaires, mais aussi des différentes formes de guerres. C’est un endroit qui permet de se réfugier à l’abri du danger pendant plusieurs jours, voire semaines. Toutefois, les avantages qu’offrent les bunkers ont un coût. Que vous souhaitiez acheter ou construire un bunker chez vous, vous devez vous renseigner au préalable sur le montant de l’opération. Souhaitez-vous savoir combien coûte un bunker en France ? Si oui, la suite de cet article devrait vous être très utile.

Quel est le prix moyen d’un bunker en France ?

Les bunkers sont des abris qui offrent une protection optimale contre les menaces telles que la guerre ou une explosion nucléaire. Avec le nombre de centrales nucléaires et de bombes en France, les risques d’explosion sont bien réels. Il est donc conseillé d’avoir une paire de bottines, et surtout un bunker dans sa maison pour se protéger le moment venu.

Il existe de nombreuses sociétés spécialisées dans la vente de bunkers. Elles vous proposent différents types de bunkers en fonction de vos besoins. Il faut préciser que le prix varie d’un modèle à un autre. Toutefois, les bunkers classiques coûtent entre 30 000 et 50 000 euros en moyenne.

Il s’agit de simples abris souterrains avec le minimum d’accessoires. Ils possèdent suffisamment d’espace pour accueillir quelques personnes en plus de leurs kits de survie. Ces derniers sont constitués des provisions alimentaires, du matériel de premier soin, des chaussures bottines et de l’eau.

Combien coûte la fabrication d’un bunker ?

Pour disposer d’un bunker à la maison, deux choix s’offrent à vous. Vous pouvez acheter votre abri souterrain auprès d’un professionnel ou le construire. Quelle que soit l’option choisie, vous devrez disposer d’un capital conséquent pour acquérir le bunker. Néanmoins, il faut reconnaître que la construction de l’abri permet de faire des économies.

En effet, la construction de l’abri souterrain coûte moins cher que son achat direct. Il suffit de contacter une entreprise professionnelle dans le domaine. En général, vous pourrez obtenir votre bunker souterrain classique pour un peu moins de 20 000 euros. De plus, le coût peut encore être revu à la baisse si vous construisez votre abri en même temps que votre maison.

De cette manière, le sous-sol et l’espace dédié au bunker sont déjà aménagés à cet effet. Vous n’aurez donc pas besoin de faire des travaux supplémentaires. Par ailleurs, vous pouvez décider de construire votre bunker vous-même. Il suffit de vous équiper de bottines adaptées et de quelques matériaux recyclés pour créer un espace de survie.

Vous pouvez vous servir d’un conteneur ou d’une grande caisse en acier. Cependant, il faudra vous attendre à une protection réduite. L’idéal est donc de contacter des professionnels pour la construction de son bunker.

Quels sont les facteurs influençant le prix des bunkers ?

Les coûts des bunkers ne sont pas fixes. Ils varient selon divers facteurs qui peuvent conduire à une réduction ou à une augmentation selon le cas.

Le type de construction de bunker

Il existe différents types de bunkers sur le marché. Les prix de vente sont donc définis en fonction des modèles disponibles. En effet, chacun d’eux présente ses propres caractéristiques. Ceci est dû aux matériaux utilisés pour leur construction. Ainsi, certains modèles de bunkers sont plus résistants et possèdent plusieurs pièces.

Selon le type de construction, l’abri peut également être entièrement équipé. Vous pouvez par exemple y installer un lit, une télévision, un réfrigérateur et disposer vos paires de bottines. Vous aurez ainsi tout le nécessaire à portée de main lorsque vous y serez.

Les bottines sont des chaussures tout terrain très résistantes. C’est d’ailleurs pour cela que certains considèrent les bottines comme idéales en cas de crise ou de guerre.

La surface de l’abri souterrain

Les coûts des bunkers varient aussi en fonction de la surface qu’ils occupent. La taille de l’abri est, en effet, l’une de ses caractéristiques les plus importantes. Plus le bunker est grand, plus le nombre de personnes qu’il peut accueillir est élevé. Les modèles les plus grands sont en général plus chers.

Le niveau de protection et de sécurité offert par le bunker

Tous les bunkers n’offrent pas les mêmes niveaux de sécurité. En effet, selon le modèle et le type de construction, l’abri souterrain peut vous aider à faire face à une ou plusieurs menaces spécifiques. Il peut s’agir d’une protection en cas de guerre, d’explosion nucléaire, ou de catastrophe naturelle. Ainsi, selon le niveau de sécurité offert, le prix du bunker peut être plus élevé.

La localisation de l’abri

Il faut aussi souligner que le coût du bunker dépend de sa localisation. De nombreuses personnes optent pour des abris souterrains pour une meilleure protection. Ainsi, ces bunkers sont installés plusieurs mètres en profondeur. Il faut donc mettre en place des systèmes de ventilation et d’alimentation en énergie électrique.

Quels sont les différents types de bunkers disponibles sur le marché ?

Si vous souhaitez savoir combien coûte un bunker en France, vous devez vous renseigner sur les différents types disponibles. En effet, certains modèles de bunkers sont plus chers en raison de leurs caractéristiques.

Le bunker à base de tube d’acier galvanisé

Il s’agit d’un modèle dont la construction est réalisée à partir d’un tube d’acier galvanisé. C’est une caisse initialement réservée au stockage de marchandises. Elle possède une forme cylindrique qui la rend difficile à installer sous terre. De plus, l’acier utilisé n’est pas assez résistant pour assurer une protection contre toutes les menaces.

Le bunker à base de conteneur maritime

Certains bunkers sont construits à partir de conteneurs maritimes. Ils sont moins chers, mais peu résistants. Par ailleurs, ils sont très petits et ne permettent pas d’accueillir un grand nombre de personnes. Il est donc très difficile de les aménager selon vos goûts.

Leur petite taille ne permet donc pas d’y conserver tout le matériel de survie nécessaire en cas de catastrophe. Vous aurez à peine suffisamment de place pour ranger vos bottines et installer un lit.

Le bunker en béton

Vous pouvez aussi opter pour un bunker en béton. Même s’ils sont plus résistants que les abris en acier galvanisé ou à base de conteneur, ils présentent tout de même quelques limites. En effet, ce type de bunker n’est pas adapté pour résister aux outils d’effraction. De plus, le béton ne permet pas de résister aux tirs de projectiles et aux bombes. Ce n’est donc pas le bunker adéquat à installer chez soi pour se protéger en cas de guerre.

Le bunker NRBC

Les bunkers NRBC offrent une protection optimale contre quasiment toutes les menaces. Les effets secondaires d’une explosion nucléaire ne font pas exception à la règle. Ils sont construits pour protéger contre les menaces radiologiques, biologiques et chimiques. Par ailleurs, ces abris disposent d’assez d’espace pour accueillir plusieurs personnes.

Vous pourrez aussi y disposer des lits, des chaises, des meubles, et même vos chaussures bottines. Toutefois, compte tenu des avantages qu’offrent les bunkers NRBC, ils sont en général plus chers que les autres types. Il faut disposer d’environ 80 000 euros pour s’en procurer.

En somme, il faut retenir qu’un bunker classique coûte entre 30 000 et 50 000 euros en moyenne. Selon son type, sa localisation et le niveau de protection qu’il offre, ce montant peut être revu à la baisse ou à la hausse. Cependant, pour se sentir réellement en sécurité, il est conseillé d’opter pour un bunker NRBC.