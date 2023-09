Le diagnostic immobilier peut être demandé par le locataire ou l’acheteur d’un bien et est confié à des spécialistes de l’inspection technique. Pour connaître l’état des éléments composant le bien, le propriétaire peut également procéder à une analyse technique. Elle est plus ou moins approfondie en fonction des situations et requiert un investissement financier suffisant pour sa bonne réalisation. Quel est le prix moyen d’un diagnostic immobilier et ses évolutions en 2022 ? Vous le saurez en lisant cet article.

Prévoir 40 à 80 € pour un diagnostic ERP

Il faut d’emblée souligner que cette analyse technique est la plus accessible, notamment en termes de prix. Elle coûte en moyenne 40 euros et peut rapidement s’élever en fonction de la prestation qui sera fournie. Elle prend en compte les données relatives aux risques naturels, technologiques et à la pollution des sols.

Pour réaliser un diagnostic immobilier de type ERP, pour un logement très ancien, vous devez prévoir en moyenne 70 €. Le tarif de cette analyse peut atteindre 80 € si les prestations sont confiées à un spécialiste ayant plusieurs années d’expérience. Par ailleurs, si vous ne disposez pas de moyen financier suffisant, vous pouvez solliciter un débutant possédant seulement quelques années d’exercice.

Toutefois, il faut savoir qu’un professionnel expérimenté offre plus de garanties en ce qui concerne la qualité de sa prestation.

Prévoir 80 à 120 € pour un diagnostic gaz et électrique

Il est important que vous prévoyiez en moyenne des tarifs allant de 80 à 120 € pour des diagnostics immobiliers gaz et électrique. Cette inspection technique est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 et doit donc nécessairement figurer dans les contrats. Elle fait partie des analyses requises ayant connu le plus d’évolution ces 10 dernières années.

Elle permet de mesurer la performance énergétique d’un appartement et s’impose pour tous les biens à la vente et à la location. Eh oui ! Son coût pour un espace de trois pièces varie entre 85 et 100 €. Pour plus de cinq chambres, il faut plutôt prévoir entre 110 et 120 €.

Pour un tarif compris entre 80 à 120 €, vous pouvez confier la réalisation de l’analyse à un professionnel agréé. Celui-ci disposera d’une autorisation délivrée par le Comité Français d’Accréditation. Il sera alors en mesure de vous offrir une prestation de qualité et son travail pourra être facilement authentifié.

Prévoir entre 110 à 140 € pour un diagnostic amiante

Pour réaliser des diagnostics de type amiante pour votre résidence, vous devez prévoir entre 110 et 140 €. Cette analyse permet de s’assurer de la présence ou non des produits ou matériaux contenant de l’amiante.

Elle est nécessaire pour tous les bâtiments construits avant juillet 1997. Notez qu’elle doit être réalisée par un professionnel qui est titulaire d’une certification. Le rapport fourni par celui-ci devra être intégré dans un document appelé dossier de diagnostic technique. Il faut souligner que ce dernier est remis à l’acquéreur dans le cas d’une vente du logement.

Pour la réalisation des diagnostics immobiliers de type amiante de 3 chambres, le coût est compris entre 110 et 120 €. Il est estimé à 120, voire 140 € pour un espace qui abrite plus de 5 chambres. Rendez-vous sur des sites de spécialistes du diagnostic amiante pour obtenir des devis.

Cela vous permet d’avoir une idée des prestations offertes et de préparer le budget idéal. Aussi, la demande de plusieurs devis vous permettra de faire une comparaison afin de choisir le professionnel qui vous convient pour réaliser le diagnostic.

Prévoir 70 à 130 € pour un diagnostic DPE et loi Carrez

Vous pouvez obtenir un diagnostic immobilier pour votre appartement à un coût moyen de 70 ou 130 €. Vous aurez droit à la prestation d’un professionnel expérimenté qui dispose du savoir-faire nécessaire pour des analyses de type DPE ou de loi Carrez. Sachez que le coût à prévoir pour cette analyse technique varie considérablement en fonction du type de bien que vous avez.

Ainsi, si elle concerne un bâtiment qui a moins de trois chambres, vous devez débourser entre 70 et 110 €. Pour des habitations ayant des pièces supérieures à 3, le tarif varie de 110 à 130 €. Les diagnostics immobiliers DPE sont les plus connus du public et existent depuis 2006. Ils sont indispensables pour :

Les biens à vendre ;

Les habitations en construction ;

Les logements locatifs.

Ils permettent d’estimer dans les moindres détails l’impact écologique d’une résidence ou d’un appartement. Ils aident également à mesurer efficacement la consommation énergétique d’un de ceux-ci.

Les diagnostics immobiliers de la loi Carrez font partie des analyses obligatoires pour s’assurer du bon état d’un bâtiment. Le coût moyen de cette prestation varie de 70 à 120 €. Pour une telle analyse relative à un espace de trois chambres, vous devrez débourser 85 €. Par ailleurs, pour plus de 3 pièces, il faut prévoir entre 90 à 120 €.

En prévoyant de tels budgets, vous pouvez solliciter les compétences d’un professionnel certifié.

Prévoir 140 à 240 € pour un diagnostic plomb

Le diagnostic immobilier plomb est l’une des analyses obligatoires les plus onéreuses. Son coût moyen varie de 140 à 240 € en fonction de la superficie de l’édifice, mais aussi du prestataire choisi. Vous payerez un montant plus ou moins élevé selon le niveau d’expérience de celui-ci. Pour la vente ou la location d’un logement de moins de trois pièces, prévoyez 140 à 170 €.

Le coût de cette analyse pour un bien de plus de 3 chambres varie entre 140 à 240 €. Demandez des devis avant la réalisation de tels diagnostics pour être davantage fixé sur le budget à prévoir réellement. Cela vous mettra à l’abri des dépenses supplémentaires. Ils vous permettent d’obtenir d’importants avantages sur l’analyse de vos biens immobiliers avant leurs mises en location ou en vente.

Évolution du prix moyen d’un diagnostic immobilier en 2022

Le montant moyen des tarifs de diagnostic immobilier a connu une légère augmentation en 2022 comparativement aux années antérieures. La flambée des coûts est due fondamentalement à la hausse des taux horaires des prestataires de service. Pour rappel, l’augmentation du prix des diagnostics concerne tous les types d’analyses obligatoires.

Pour obtenir les meilleurs tarifs, demandez des devis en ligne auprès de plusieurs diagnostiqueurs. Ceux-ci vous permettent notamment de réaliser vos diagnostics obligatoires à moindre coût avant la mise en vente ou en location de votre bien. La croissance du prix de ces analyses techniques concerne en l’occurrence les analyses sous la loi Carrez, amiante et le DPE.