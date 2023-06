De plus en plus de ménages français ont du mal à se loger comme il se doit en raison de la hausse exagérée des loyers. Ceci est dû au krach immobilier. C’est un véritable fléau pour le secteur et il est encore plus à craindre s’il y a une baisse du pouvoir d’achat des ménages locataires. À cet aspect, il faut aussi ajouter une hausse des taux d’emprunt. C’est ce qui rend encore plus difficile à supporter, les situations de krach immobilier. Pour résorber le problème, les experts du secteur recommandent de s’intéresser à la manière de faire circuler de l’argent entre les ménages. D’ailleurs, le krach immobilier n’est pas préjudiciable pour tous les acteurs du secteur. Par exemple, les investisseurs y trouvent une réelle opportunité. Découvrez plus de détails sur le krach immobilier dans ce guide !

Comprendre le krach immobilier

Pour toute définition, le krach immobilier est une situation de crise. Cette dernière peut se présenter sous diverses formes, mais elle concerne exclusivement le secteur de l’immobilier. Le krach immobilier se caractérise par une hausse exagérée des prix du marché et cela crée une panne. Autrement dit, dans un tel contexte, les biens immobiliers sont cédés à des prix plus élevés que leur valeur réelle.

De façon générale, on remarque les krachs immobiliers lorsqu’il y a une expansion économique. Dans un tel contexte, les prix des biens immobiliers sont en hausse. Cette augmentation est encore plus accentuée lorsqu’il y a des prêts hypothécaires à taux variable qui sont consentis.

À titre de précision, cette crise économique n’épargne aucun secteur d’activités. Toutefois, l’immobilier est encore plus exposé à ce phénomène. Cela se justifie par la sensibilité du marché aux fluctuations de l’activité économique. En effet, le niveau des prix d’un bien immobilier sera impacté par plusieurs facteurs. Au nombre de ceux-ci, on compte :

Le pouvoir d’achat des investisseurs,

Les revenus des propriétaires,

Le chômage.

Avec un taux d’emprunt bas et un taux d’intérêt en hausse, il y a de fortes chances qu’on se retrouve facilement en situation de krach immobilier.

La bulle spéculative du krach immobilier

Depuis les années 2000, les prix des biens immobiliers ont véritablement augmenté dans les grandes villes. Cette hausse de la valeur immobilière a attiré plusieurs spéculateurs. Des investisseurs se sont alors tournés vers le marché secondaire pour investir.

Puisqu’il n’y a pas de réglementation ici comme c’est le cas sur le marché primaire, tous les tarifs sont admis pour la cession des biens immobiliers. De façon générale, les acquéreurs paient d’abord un prix élevé pour l’achat du bien et ils le revendent ensuite sur le marché secondaire en réalisant aussi une grande marge de bénéfices.

En France, la déréglementation des banques en 2006 a aussi contribué de manière significative au krach immobilier. Il faut préciser que jadis, les banques étaient considérées comme un monopole public. Elles étaient alors contrôlées et surveillées. Le but, c’était alors de canaliser un peu les prises de risques par ces établissements français. Le deuxième objectif d’une telle action, c’est de soutenir leurs activités par des liquidités.

Depuis 2006, cette réglementation n’est plus en vigueur en France. C’est ce qui a permis aux banques de choisir elles-mêmes les conditions d’octroi de crédit. La conséquence est que ces établissements appliquent des taux d’intérêt plus bas afin de se faire une place face à la concurrence. De plus, les prêts accordés sont plus grands et peuvent être alloués à l’achat des biens immobiliers.

La bulle spéculative est alors cette situation dans laquelle les acquéreurs affichent un certain enthousiasme pour l’achat de biens immobiliers. Ils gardent espoir d’avoir de bons profits par la revente.

Qu’est-ce qui provoque un krach immobilier ?

La première cause d’un krach immobilier, c’est la hausse des prix dans le secteur, et ce, de façon significative. D’une manière générale, cette augmentation provient d’une estimation à la hausse de la valeur des biens immobiliers. De plus, les investisseurs anticipent l’évolution de cette augmentation en acquérant le bien à un prix plus élevé.

Puisque la demande des biens immobiliers est plus forte, les prix continuent à grimper en conséquence. Le krach immobilier se présente alors comme un phénomène cyclique dont la durée ne peut pas être prévue. Celle-ci peut donc être de plusieurs années ou non. En France par exemple, il y a eu un krach immobilier en 2008.

De l’analyse de plusieurs experts, il est ressorti que ce sont les banques qui ont provoqué cette crise. En effet, elles ont racheté des prêts hypothécaires à taux variable en situation de choc financier. Ces mêmes analyses montrent qu’un autre krach immobilier peut survenir en France dans les années 2028.

Les taux d’intérêt en hausse pour l’obtention d’un crédit ont rendu les ménages plus vulnérables. Par ricochet, les demandes de prêts ont évolué.

Astuces pour anticiper le krach immobilier

Dès qu’une bulle immobilière se forme, il n’est plus possible d’échapper à la crise immobilière. Toutefois, ce phénomène cyclique peut être anticipé. Pour cela, il vous suffit de prendre en compte, les signes qui annoncent une bulle immobilière. Sur les marchés financiers, ces signes sont clairement identifiables. Il s’agit entre autres des actions de rabais de taux d’intérêt des banques.

La bulle immobilière peut aussi provenir du chômage ou plus spécifiquement, de son taux élevé. Dans un contexte où le marché de l’emploi est saturé, il serait à votre avantage d’anticiper un krach immobilier. Néanmoins, avec une bonne gestion des finances publiques, la santé financière sera au rendez-vous dans le secteur, et ce, en permanence.

Investissement dans l’immobilier : limiter les risques

Adoptez une bonne stratégie d’investissement si vous souhaitez limiter les risques que vous prenez en vous lançant dans le secteur immobilier. Il est à noter qu’il existe plusieurs stratégies qui vous permettront d’atteindre cet objectif. Quel que soit votre pouvoir d’achat, il est possible de trouver la bonne combinaison pour l’achat d’un bien immobilier sans risque.

Par ailleurs, vous pouvez également opter pour l’achat d’une habitation meublée. Comme rendement, vous aurez alors droit à un revenu locatif. C’est une forme d’investissement dans le secteur immobilier qui ne présente pas trop de risque. Dans un tel contexte, des prélèvements fiscaux ne sont pas effectués sur les loyers perçus si le bien immobilier est mis en location pendant 6 ans.

Le propriétaire devra toutefois s’acquitter d’une taxe d’habitation. Le taux ici est fonction de la valeur locative du bien en question.