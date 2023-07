Pourquoi le pouvoir d'achat immobilier est-il crucial ?

L'immobilier, un secteur qui fascine autant qu'il interroge. Parmi les nombreuses notions qui le composent, le pouvoir d'achat immobilier a une place centrale. En effet, il s'agit ni plus ni moins de la mesure qui évalue votre capacité à acquérir un bien selon votre revenu et le niveau des prix du marché. Il faut comprendre que cette notion ne se limite pas à votre revenu. Elle prend également en compte le niveau général des prix.

Comprendre le lien entre prix de l'immobilier et revenus

Pour simplifier, plus votre revenu est élevé et plus vous pourrez acquérir de biens. Cependant, cette affirmation n'est vraie que si le niveau des prix reste constant. Or, nous savons tous que les prix ont une fâcheuse tendance à augmenter. Il se peut alors que votre pouvoir d'achat diminue malgré une stabilité de votre revenu. En effet, une augmentation des prix entraîne une diminution du pouvoir d'achat. Pour le dire autrement, même si votre revenu reste le même, si les prix augmentent, vous ne pourrez pas acheter autant de biens qu'auparavant. C'est un principe aussi vrai pour l'immobilier que pour n'importe quel autre secteur.

Le confort de votre foyer dépend de votre pouvoir d'achat

Le pouvoir d'achat immobilier a une influence directe sur la qualité de vie de votre foyer. Un pouvoir d'achat élevé signifie un logement plus grand, mieux équipé ou mieux situé. En revanche, si le pouvoir d'achat est faible, le logement sera probablement plus petit, moins bien équipé ou situé dans une zone moins attractive. Même si l'immobilier n'est pas le seul facteur influençant la qualité de vie, il joue un rôle majeur.

Mesurer votre pouvoir d'achat immobilier : les étapes

Avant d'entamer tout projet d'achat immobilier, il est primordial de connaître son pouvoir d'achat. Cela permet de cibler les biens accessibles et d'éviter de perdre du temps avec des biens hors de portée. Mais alors, comment calculer son pouvoir d'achat immobilier ?

Analyser les prix de l'immobilier et des loyers

La première étape de ce calcul consiste à analyser les prix du marché immobilier local. Ces prix varient grandement selon les régions et même selon les quartiers au sein d'une même ville. Pour cela, plusieurs ressources s'offrent à vous. Les agences immobilières, les sites spécialisés, les annonces de vente ou encore les notaires sont autant de sources d'information pour connaître le prix au mètre carré dans la zone qui vous intéresse.

Les clés pour optimiser votre pouvoir d'achat immobilier

Une fois le pouvoir d'achat immobilier calculé, il est naturel de se demander comment l'augmenter. Plusieurs leviers peuvent être actionnés pour y parvenir.

Dénicher le meilleur taux pour votre hypothèque

Le taux de votre prêt immobilier a un impact direct sur votre pouvoir d'achat. Un taux plus faible signifie des mensualités plus basses pour un même montant emprunté. Négocier le taux de votre prêt peut donc vous permettre d'accroître votre pouvoir d'achat immobilier. Pour cela, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence entre les banques. Un courtier peut également vous être d'une grande aide pour cette négociation.

Recourir à un prêt : une option viable

Il existe différents types de prêts aidés qui peuvent venir compléter votre prêt principal. Le prêt à taux zéro (PTZ) est l'un des plus connus. Il permet de financer une partie de votre achat sans payer d'intérêts. Cela peut permettre d'augmenter votre capacité d'emprunt sans alourdir vos mensualités.

Identifier le meilleur assureur pour votre prêt

L'assurance emprunteur est un autre poste de coût à ne pas négliger. En effet, elle peut représenter une part significative des mensualités de votre prêt. Choisir le bon assureur peut donc vous faire économiser de l'argent sur le long terme. N'hésitez pas à comparer les offres et à négocier les tarifs.

Augmenter votre apport personnel

Un apport personnel conséquent peut vous permettre d'obtenir de meilleures conditions de prêt. De plus, cela vous permettra d'emprunter moins et donc de réduire le coût total de votre prêt. Si vous n'avez pas d'apport personnel, des solutions existent. Vous pouvez par exemple mobiliser votre épargne, demander de l'aide à vos proches ou encore bénéficier d'un prêt aidé comme le PTZ.

Prolonger la durée de votre prêt immobilier

Augmenter la durée de votre prêt peut vous permettre d'augmenter votre capacité d'emprunt. En effet, des mensualités étalées sur une plus longue période seront plus faibles pour un même montant emprunté. Cela peut donc vous permettre d'acheter un bien plus cher. Cependant, attention, un prêt plus long coûte plus cher. Il convient donc de bien faire ses calculs avant de choisir cette option.

Pourquoi il est important de rembourser les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation peuvent venir grever votre capacité d'emprunt. En effet, ils sont pris en compte dans le calcul de votre taux d'endettement. Rembourser ces crédits avant de souscrire un prêt immobilier peut donc vous permettre d'augmenter votre pouvoir d'achat immobilier.

Qui sont les principaux concernés par le pouvoir d'achat immobilier ?

Le pouvoir d'achat immobilier concerne tout le monde. En effet, il mesure la capacité de chaque foyer à se loger. Que vous soyez locataire ou propriétaire, votre pouvoir d'achat immobilier a un impact direct sur votre qualité de vie. De plus, en tant que locataire, votre pouvoir d'achat immobilier détermine le type de logement que vous pouvez louer. En tant que propriétaire, il détermine le type de logement que vous pouvez acheter.

Prévisions du pouvoir d'achat immobilier en France pour 2023

Le marché immobilier en 2022 : une diminution de l'espace accessible

Les données récentes montrent une diminution du pouvoir d'achat immobilier des Français en 2022. En effet, pour un même revenu, les Français peuvent désormais acheter moins de mètres carrés qu'en 2021. Cette diminution est due à la hausse des prix de l'immobilier et à l'augmentation des taux d'intérêt.

Une instabilité des taux d'emprunt prévue pour 2023

Les experts prévoient une augmentation des taux d'emprunt en 2023. Cette augmentation pourrait venir amplifier la diminution du pouvoir d'achat immobilier observée en 2022. En effet, des taux d'emprunt plus élevés signifient des mensualités plus élevées pour un même montant emprunté. Cela pourrait donc réduire la capacité d'achat des Français.

Faire la distinction entre pouvoir d'achat immobilier et capacité d'emprunt

Le pouvoir d'achat immobilier et la capacité d'emprunt sont deux notions différentes mais liées. La capacité d'emprunt est le montant maximal que vous pouvez emprunter compte tenu de vos revenus et de vos charges. Elle est généralement calculée sur la base de votre taux d'endettement maximum (33% de vos revenus). Le pouvoir d'achat immobilier, quant à lui, mesure la surface que vous pouvez acheter compte tenu de votre capacité d'emprunt et du prix du marché immobilier local. Il est donc directement lié à votre capacité d'emprunt mais prend également en compte la variation des prix de l'immobilier.