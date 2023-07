Face aux enjeux environnementaux actuels, la maison à énergie positive apparaît comme une solution durable et avantageuse. Ce type d'habitat, qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme sur une base annuelle, est de plus en plus convoité par les constructeurs, les investisseurs immobiliers et les particuliers sensibilisés aux questions d'économies d'énergie. Mais qu'est-ce qu'une maison à énergie positive ? Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses bénéfices et ses contraintes ? Cet article vous invite à une exploration complète de ce concept immobilier révolutionnaire.

Plongée dans le concept de la maison à énergie positive

La maison à énergie positive, aussi désignée sous le nom de bâtiment à énergie positive (BEPOS), est un concept de construction novateur et prometteur pour l'avenir. Il réside dans l'idée de créer un habitat capable de générer plus d'énergie qu'il n'en consomme sur un cycle d'un an. Cette surproduction énergétique est obtenue grâce à l'optimisation de tous les postes de consommation domestiques, comme le chauffage, la ventilation, l'éclairage, mais aussi les appareils électroménagers.

Pour minimiser son impact écologique, ce type d'habitat mise avant tout sur une conception bioclimatique pointue. L'agencement des pièces, l'orientation de la maison, l'isolation de l'habitat ou encore l'utilisation de matériaux spécifiques, tout est pensé pour maximiser les apports solaires et limiter les déperditions de chaleur. Parallèlement, la production d'énergie est assurée par des sources d'énergie renouvelables, comme le solaire photovoltaïque, l'éolien ou la géothermie.

Les clés pour une maison positive

Pour être qualifiée de positive, une maison doit non seulement produire de l'énergie, mais cette énergie doit être propre et suffisante pour couvrir tous les besoins quotidiens des habitants. Cela impose un certain nombre de conditions préalables à la construction d'une maison à énergie positive.

Parmi les prérequis indispensables, on compte notamment une isolation thermique performante, qui évite les pertes d'énergie. L'orientation de la maison est également cruciale, notamment pour maximiser l'efficacité des installations solaires. D'autres aspects, comme l'optimisation de la consommation d'eau chaude, de ventilation et de chauffage, sont également à prendre en compte. L'objectif est de minimiser les consommations tout en garantissant un confort maximal aux habitants.

En complément, il est nécessaire de prévoir un système de chauffage de l'eau fonctionnant grâce à une énergie propre et renouvelable, ainsi qu'un éclairage extérieur alimenté par des sources de lumière naturelle. Enfin, même si cela n'est pas obligatoire, la mise en place d'un système de récupération d'eau de pluie peut être un plus pour votre maison à énergie positive.

Maison à énergie positive : avantages et inconvénients

Pourquoi choisir une maison à énergie positive ?

La maison à énergie positive présente plusieurs atouts non négligeables. D'une part, elle permet de réduire significativement les coûts énergétiques, puisque vous produisez vous-même l'énergie que vous consommez. Vous devenez ainsi autonome vis-à-vis du réseau électrique et vous vous affranchissez des variations de prix de l'électricité et du gaz.

D'autre part, ce type d'habitat vous permet de minimiser votre empreinte environnementale, une démarche essentielle dans le contexte actuel de transition énergétique. De plus, si votre maison à énergie positive génère plus d'énergie que vous n'en consommez, vous avez la possibilité de revendre le surplus à votre fournisseur d'électricité.

Enfin, choisir une maison à énergie positive peut être un véritable atout en termes de valorisation immobilière. En effet, de plus en plus d'acquéreurs sont intéressés par ce type de logement et sont prêts à investir davantage pour bénéficier de ces avantages.

Ce qu'il faut savoir avant de se lancer

Si la maison à énergie positive offre de nombreux bénéfices, elle présente également quelques inconvénients qu'il convient de connaître avant de se lancer dans un tel projet. Tout d'abord, la construction de ce type de logement nécessite des compétences spécifiques et encore peu de constructeurs sont en mesure de proposer une offre complète en la matière.

Par ailleurs, l'efficacité de votre maison à énergie positive dépendra en grande partie de son exposition au soleil. Les matériaux utilisés pour sa construction doivent également être de haute performance pour assurer la qualité et la fiabilité du courant continu.

Enfin, transformer une maison existante en maison à énergie positive peut s'avérer complexe et coûteux. L'achat ou la construction d'une maison neuve à énergie positive reste souvent la solution la plus simple pour profiter de tous les avantages de ce type d'habitat.

Maison à énergie positive, maison passive, maison BBC : comment s'y retrouver ?

Il est parfois difficile de s'y retrouver parmi les différents types de constructions éco-friendly. Pour vous aider à y voir plus clair, voici quelques précisions. Une maison basse consommation ou BBC est une maison dont la consommation énergétique est très faible, comme le prévoit la réglementation thermique de 2012 (RT 2012). Ce type de logement est encadré par le label BBC.

Les maisons passives, quant à elles, sont des maisons dont la consommation énergétique est équilibrée par la production d'énergie. Autrement dit, elles sont neutres d'un point de vue énergétique. Elles ne sont pas soumises à un label reconnu par l'État, mais peuvent être certifiées par les labels Passivhaus ou EnerPHit.

Enfin, la maison à énergie positive va encore plus loin, puisqu'elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Elle est appelée à devenir la norme dans le cadre de la future réglementation environnementale 2020 (RE 2020).

Type d'habitation Consommation de chauffage (en kWh/m2/an) Consommation d'énergie primaire* pour l'électricité (en kWh/m2/an) Maison BBC 50 kWh/m2/an d'énergie primaire consommée (chauffage et éclairage) Maison passive 15 kWh/m2/an 120 kWh/m2/an Maison positive 12 kWh/m2/an 100 kWh/m2/an

Transformez votre maison en une oasis d'énergie positive

Si vous souhaitez transformer votre logement actuel en maison à énergie positive, cela représente un défi de taille. En effet, faire basculer un bâtiment existant vers une production d'énergie supérieure à sa consommation n'est pas une mince affaire. Toutefois, certains travaux peuvent vous permettre de vous rapprocher de cet objectif.

Tout d'abord, des travaux d'isolation sont indispensables pour limiter les pertes de chaleur. Ensuite, il peut être nécessaire de remplacer les matériaux anciens (portes, fenêtres, etc.) par des matériaux plus performants sur le plan énergétique. De même, vous devrez probablement investir dans des équipements plus écologiques, comme un chauffage à basse consommation ou des appareils électroménagers de classe A+++.

Enfin, pour produire votre propre électricité, vous pouvez envisager l'installation de panneaux solaires sur votre toit ou dans votre jardin. Bien que l'autoconsommation soit un objectif ambitieux, il est tout à fait possible de l'atteindre en fonction de votre logement actuel. Néanmoins, pour une maison 100% autonome, il est souvent plus efficace de construire une maison neuve à énergie positive.

La construction d'une maison à énergie positive : un rêve réalisable

Faire construire une maison neuve à énergie positive est sans doute la solution la plus efficace pour bénéficier de tous les avantages de ce type d'habitat. Pour cela, il est nécessaire de prévoir dès le début de votre projet une architecture bioclimatique performante, ainsi que l'installation d'équipements électriques et thermiques efficaces.

Vous pouvez par exemple opter pour une structure en bois, un matériau qui offre d'excellentes performances en termes d'isolation thermique. En privilégiant une maison compacte, vous limitez les points d'échanges thermiques avec l'extérieur, ce qui contribue à réduire les déperditions de chaleur. Vous pouvez également prévoir des espaces supplémentaires, comme une cave, un garage ou un débarras, qui jouent un rôle d'isolant thermique.

Concernant les équipements, privilégiez les systèmes fonctionnant grâce aux énergies renouvelables, tels que les pompes à chaleur géothermiques ou les panneaux solaires. Il est également possible d'installer une dalle chauffante pour limiter les pertes d'énergie par le sol.

Pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur, vous pouvez opter pour une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux. Enfin, n'hésitez pas à planter des arbres sur votre terrain pour profiter de leur ombre en été et de leur lumière en hiver.

Combien coûte vraiment une maison à énergie positive ?

Que vous souhaitiez transformer votre logement actuel en maison à énergie positive ou faire construire une maison neuve, il est important de bien anticiper le coût de votre projet. En effet, l'achat ou la construction d'une maison à énergie positive représente un investissement conséquent.

Si vous envisagez de transformer votre maison existante, les travaux nécessaires peuvent être particulièrement coûteux. En effet, ils impliquent souvent le remplacement de toutes les ouvertures non équipées d'une isolation performante, ainsi que la réalisation de travaux d'isolation thermique sur l'ensemble de la maison. De plus, vous devrez prévoir l'achat et l'installation d'équipements permettant de produire de l'énergie.

Dans le cas d'une construction neuve, ces mêmes éléments sont à prendre en compte dans le coût de construction. Vous devrez prévoir un budget compris entre 1 300 € et 3 000 € par mètre carré, en fonction du constructeur choisi et de la configuration de la maison. Cependant, n'oubliez pas que cet investissement initial sera largement compensé par les économies d'énergie que vous réaliserez au quotidien.

Réglementation des maisons à énergie positive : connaître les règles du jeu

La réglementation du bâtiment responsable 2020 (RBR 2020) est appelée à remplacer la réglementation thermique de 2012 (RT 2012) pour tous les bâtiments dont les permis de construire ont été délivrés à partir du 1er janvier 2021. Cette nouvelle réglementation intègre les exigences des maisons à énergie positive, et le BEPOS devrait donc devenir la norme pour les maisons neuves.

Si vous souhaitez que votre maison réponde aux critères de la maison à énergie positive, vous pouvez vous tourner vers le label BEPOS Effinergie. Cette démarche volontaire vous permettra de valoriser votre investissement et de profiter de tous les avantages d'une maison à énergie positive.