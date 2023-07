Découvrez comment la rénovation des logements énergivores peut parfois se transformer en fardeau fiscal pour les propriétaires-bailleurs. Nous démystifions les conditions, exclusions et possibles surcoûts de cette tendance immobilière de 2023.

Les défis cachés derrière la rénovation des logements énergivores

La rénovation énergétique, bien qu'essentielle pour la transition écologique, peut réserver des surprises aux bailleurs. Les propriétaires de « passoires thermiques », ces logements extrêmement énergivores, sont particulièrement concernés. Depuis le 1er janvier, les logements les plus énergivores (classe G+) sont interdits à la location. Cette interdiction s'étendra progressivement aux logements de classe G en 2025, F en 2028 et E en 2034. À l'horizon 2034, seuls les logements de classe A à D pourront être loués.

Face à ces nouvelles contraintes, les propriétaires-bailleurs doivent rénover leurs biens pour améliorer leur performance énergétique. Toutefois, cette obligation de rénovation peut se révéler un véritable casse-tête quand on l'analyse sous l'angle fiscal.

Le doublement du plafond du déficit foncier : une surprise désagréable ?

Pour encourager la rénovation énergétique, l'État propose un dispositif fiscal attrayant en apparence : le doublement du plafond du déficit foncier. Si les propriétaires-bailleurs réalisent des travaux de rénovation énergétique entre 2023 et 2025, ils peuvent déduire de leur revenu global un montant deux fois plus élevé que le déficit foncier habituellement autorisé.

En principe, cette mesure semble avantageuse. Cependant, elle cache un revers de médaille potentiellement coûteux. Pour bénéficier de cette déduction, les travaux de rénovation énergétique doivent permettre au logement de passer d'une classe énergétique E à G à une classe A à D. De plus, cette déduction n'est autorisée que pour les dépenses de rénovation, et non pour la construction de logements neufs ou assimilés. Les propriétaires-bailleurs doivent donc bien étudier leur situation avant de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique.

La politique de l'incitation et de la sanction : une stratégie à double tranchant

Le gouvernement a choisi une approche de "carotte et bâton" pour inciter les propriétaires à rénover leurs logements énergivores. D'un côté, il offre des avantages fiscaux pour la réalisation de travaux de rénovation. De l'autre, il impose des pénalités pour ceux qui ne respectent pas les nouvelles normes énergétiques.

Si cette approche peut sembler équilibrée, elle réserve cependant des surprises. Le doublement du plafond du déficit foncier, par exemple, peut se révéler un piège pour les propriétaires qui ne s'y attendent pas.

Les risques et récompenses pour les bailleurs

Les bailleurs qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique pensent généralement à l'économie d'impôt immédiate qu'ils vont réaliser. Cependant, ils doivent aussi prendre en compte les conséquences fiscales à long terme. En effet, la part du déficit foncier déductible du revenu global qui dépasse le plafond habituel de 10.700 euros n'est plus reportable sur les revenus fonciers futurs.

Cela signifie que les revenus fonciers ultérieurs seront soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. En fin de compte, cette mesure peut donc générer un frottement fiscal pour les bailleurs, qui verront leurs revenus fonciers futurs imposés deux fois.

Il s'agit donc d'un calcul complexe que les bailleurs doivent faire avant de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Malgré les avantages fiscaux à court terme, la rénovation des passoires thermiques peut se révéler coûteuse à long terme si elle n'est pas correctement planifiée.

Les exceptions qui peuvent faire pencher la balance

Les propriétaires-bailleurs doivent également prendre en compte les différentes exceptions qui peuvent affecter leur bénéfice fiscal. Par exemple, seuls les contribuables qui réalisent un déficit dans la catégorie des revenus fonciers peuvent bénéficier du doublement du plafond du déficit foncier.

Cela signifie que les bailleurs qui louent des meublés ou qui sous-louent des logements, qu'ils soient nus ou meublés, sont exclus de cette mesure. De même, les contribuables qui relèvent du régime du micro-foncier, et qui bénéficient donc d'un abattement forfaitaire de 30% sur leurs recettes locatives, ne peuvent pas non plus bénéficier de cette déduction. Ils peuvent cependant renoncer à ce régime pour déduire leurs charges réelles et éventuellement constater un déficit, mais cette option est irrévocable pendant trois ans.

Quand certaines exclusions affectent votre bénéfice fiscal

Il convient de noter que le bénéfice fiscal généré par le doublement du plafond du déficit foncier peut être réduit par certaines exclusions. Par exemple, si vous êtes un bailleur qui relève du régime du micro-foncier, vous devrez renoncer à votre abattement forfaitaire de 30% pour bénéficier de cette déduction. Cela signifie que vos charges réelles seront déductibles, mais vous ne pourrez pas revenir à votre régime d'abattement forfaitaire avant trois ans. De plus, si vos charges réelles sont inférieures à l'abattement forfaitaire de 30%, vos revenus fonciers seront plus élevés et vous paier

L'impact du surcoût fiscal sur vos revenus locatifs

Le surcoût fiscal induit par le doublement du plafond du déficit foncier peut avoir un impact significatif sur vos revenus locatifs. En effet, la part du déficit foncier déductible du revenu global qui dépasse le plafond habituel de 10.700 euros ne peut plus être reportée sur les revenus fonciers futurs. Cela signifie que ces revenus seront imposés deux fois, une fois à l'impôt sur le revenu et une seconde fois aux prélèvements sociaux.

De plus, le taux des prélèvements sociaux est de 17,2%, ce qui peut représenter un coût supplémentaire significatif pour les bailleurs. Par exemple, si vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu au taux de 30%, la déduction supplémentaire de 10.700 euros du revenu global vous permettra de réaliser une économie d'impôt immédiate de 3.210 euros. Cependant, cette économie sera largement compensée par le coût fiscal supplémentaire de 5.520 euros sur trois ans dû aux prélèvements sociaux. Il est donc crucial de prendre en compte ce surcoût fiscal avant de prendre la décision de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Comment une somme de 5.520 euros peut faire la différence ?

Une somme de 5.520 euros peut sembler négligeable comparée au coût des travaux de rénovation énergétique. Cependant, cette somme représente le coût fiscal supplémentaire que vous devrez payer sur trois ans si vous bénéficiez du doublement du plafond du déficit foncier. Ce coût peut rapidement s'accumuler et représenter une part importante de vos revenus locatifs.

De plus, ce coût est inévitable si vous bénéficiez du doublement du plafond du déficit foncier. En effet, cette mesure est obligatoire et vous ne pouvez pas y renoncer. Il est donc essentiel de bien comprendre les implications fiscales de cette mesure avant de vous lancer dans des travaux de rénovation énergétique.

La déduction de déficit foncier : un atout majeur pour les propriétaires-bailleurs

Malgré les surcoûts fiscaux potentiels, la déduction du déficit foncier reste un atout majeur pour les propriétaires-bailleurs. En effet, cette déduction permet de compenser les dépenses de rénovation énergétique en réduisant le montant de l'impôt à payer. Si vous pouvez déduire jusqu'à 21.400 euros de votre revenu global, vous pouvez compenser une partie significative de vos dépenses de rénovation.

De plus, la déduction du déficit foncier peut également vous aider à améliorer la performance énergétique de votre bien immobilier. En réalisant des travaux de rénovation énergétique, vous pouvez augmenter la valeur de votre bien et le rendre plus attractif pour les locataires. Ainsi, la déduction du déficit foncier peut constituer un investissement rentable à long terme, malgré le surcoût fiscal à court terme.

Profitez d'une déduction allant jusqu'à 21.400 euros pour compenser votre déficit foncier

La déduction du déficit foncier peut aller jusqu'à 21.400 euros pour les propriétaires-bailleurs qui réalisent des travaux de rénovation énergétique. Cette déduction est temporairement doublée par rapport au plafond habituel de 10.700 euros. C'est donc une opportunité à saisir pour les propriétaires-bailleurs qui envisagent de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Cependant, pour bénéficier de cette déduction, vous devez respecter certaines conditions. Vous devez par exemple réaliser des travaux permettant à votre bien de passer d'une classe énergétique E à G à une classe A à D. De plus, vous devez justifier cette amélioration de la performance énergétique par deux diagnostics de performance énergétique (DPE), l'un avant travaux et l'autre après.

En conclusion, malgré les potentiels surcoûts fiscaux, la rénovation des passoires thermiques peut constituer un investissement rentable pour les propriétaires-bailleurs. Cependant, il est crucial de bien comprendre les implications fiscales de cette rénovation avant de se lancer dans des travaux. Un calcul minutieux et une planification rigoureuse sont donc de mise pour tirer le meilleur parti de cette opportunité.