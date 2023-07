Les porteurs de projets immobiliers connaissent une période difficile. Avec la hausse des taux de crédit, les capacités d'emprunt diminuent rapidement. Le pouvoir d’achat immobilier, selon une étude récente, a diminué en moyenne de 5 m² en six mois dans les 20 plus grandes villes de France et de 25 m² depuis janvier 2020, avant l’apparition de la pandémie de Covid.

La diminution du pouvoir d'achat immobilier

L'étude a comparé la surface accessible en juin 2023 avec une mensualité de 1.000 euros à un taux de 3,40 % sur une durée de vingt ans, représentant une capacité d’emprunt de près de 173.963 euros. Les plus touchés sont les résidents de Saint-Étienne, Nîmes et Le Mans qui ont perdu respectivement 10 m² et 7 m². Viennent ensuite Le Havre, Toulon, Reims et Grenoble avec une diminution de 6 m². Les villes moyennes subissent la plus grande pression, Lyon et Paris n'ayant perdu que 2 m² et 1 m².

Conséquences de la hausse des taux

Les villes où le pouvoir d’achat immobilier a le plus diminué sont celles qui étaient abordables il y a trois ans et dont les prix ont grimpé après le confinement dû au Covid. Suite à ces mesures, ces villes ont attiré des résidents des grandes métropoles à la recherche de logements moins denses, ce qui a fait monter les prix sur le marché immobilier. De plus, ces villes subissent également l'effet de la hausse des taux.

Ville Perte en m² depuis 2020 Saint-Étienne 45 m² Le Mans 45 m² Angers 47 m²

Ainsi, à Saint-Étienne et au Mans, les acheteurs ont perdu en moyenne plus de 45 m² de surface habitable depuis 2020, soit deux pièces de moins. Dans la ville d'Angers, pour une capacité d'emprunt de près de 175.000 euros avec 1.000 euros de mensualité, les acheteurs de 2023 devront se contenter d'une surface de 47 m² alors qu'ils pouvaient acheter un bien de 94 m² en 2020 pour le même prix.