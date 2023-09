Un vent nouveau souffle sur le secteur de la rénovation énergétique. Une expérience récente nommée Effinergie Patrimoine, soutenue par l'Ademe, le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Culture, a exploré de nouvelles pistes pour la réhabilitation énergétique des bâtiments patrimoniaux. Et la bonne nouvelle, c'est que les résultats sont prometteurs...

Le premier objectif de cette expérimentation était de démontrer qu'une rénovation énergétique performante, respectueuse du patrimoine bâti, est bel et bien réalisable. Et le pari a été gagné. Il est maintenant possible d'approcher, voire d'atteindre, le niveau BBC rénovation. Néanmoins, plusieurs défis ont été mis en évidence lors de l'expérience :

Le besoin d'un cahier des charges officiel pour le diagnostic patrimonial

La gestion du caractère unique de chaque bâtiment patrimonial

La difficulté de mettre en place des critères objectifs pour l'analyse des travaux de rénovation.

Face à ces défis, le groupe de travail Effinergie Patrimoine a fait plusieurs recommandations, dont l'élaboration d'un cahier des charges du diagnostic patrimonial prévu pour 2023.

Mais alors, quelles sont les clés pour réussir un projet de rénovation énergétique respectueux du patrimoine ? Dans cette optique, le groupe Effinergie Patrimoine a identifié six facteurs clés de succès :

Une vision commune

Une équipe pluridisciplinaire solidaire et communicative

Des acteurs compétents, formés et sensibilisés

Une méthodologie unique pour une diversité de projets

Une importance accordée au diagnostic patrimonial

Des solutions adaptées en tenant compte des effets produits

En outre, l'expérimentation Effinergie Patrimoine a mis en évidence l'importance de diverses études complémentaires aux diagnostics réglementaires (DPE, amiante, plomb, électricité, etc.) pour une réhabilitation énergétique respectueuse du patrimoine. Ces études incluent :

Une étude historique

Un diagnostic patrimonial

Un diagnostic structurel

un diagnostic sanitaire pour le développement fongique

Un audit énergétique ou une étude thermique réglementaire

Une étude d'approvisionnement en énergie

Une simulation thermique dynamique (STD)

Une étude hygrothermique (pour analyser l'évolution de l'humidité dans les parois)

En regard des résultats de l'expérimentation, une attention particulière doit être accordée à la gestion de l'humidité. Cette question, trop souvent négligée, est capitale. De même, divers autres points d'attention, tels que l'isolation des parois opaques, la perméabilité à l'air du bâti, le confort d'été, l'accessibilité, la qualité de l'air intérieur et la résistance au feu, ont été soulignés.

La rénovation énergétique des bâtiments patrimoniaux est un véritable défi, mais les résultats de l'expérimentation Effinergie Patrimoine démontrent qu'il est possible de le relever. Avec une approche adaptée, un diagnostic précis et une équipe pluridisciplinaire compétente, il est possible d'allier performance énergétique et préservation du patrimoine.

Le chemin est encore long, mais grâce à l'engagement de professionnels passionnés, nous avons désormais la certitude que la rénovation énergétique respectueuse du patrimoine est une réalité à portée de main. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur le sujet dans les prochains mois.