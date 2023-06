Marseille, le nouveau champion de la résistance des prix de l'immobilier ancien

Alors que les prix de l'immobilier ancien ont reculé de 0,2% au premier trimestre 2023 au niveau national, une première depuis 2015, Marseille se démarque en maintenant ses prix. En effet, la ville phocéenne est la seule parmi les grandes agglomérations à afficher une résistance face à la baisse des prix.

Depuis 2015, c'est la première fois que les prix de l'immobilier ancien connaissent un recul d'un trimestre à l'autre à l'échelle nationale. Les notaires ont enregistré une baisse de 0,2% au premier trimestre 2023. Cette baisse est un peu plus prononcée pour les maisons avec un repli de 0,2%, tandis que pour les appartements, la diminution est de 0,1%.

Cependant, Marseille se distingue en affichant une progression des prix immobiliers de 1,9% au premier trimestre 2023 par rapport au dernier trimestre 2022. Sur une année, la hausse est même de 6,6%. Dans l'ensemble, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur enregistre une augmentation de 0,3% en trois mois. Les appartements voient leur prix augmenter de 0,9%, tandis que les maisons connaissent une légère baisse de 0,3%.

Comparaison : la chute des prix à Paris et Lyon

Alors que Marseille résiste, Paris et Lyon font face à une baisse significative des prix de l'immobilier ancien. À Lyon, les prix chutent de 1,6% d'un trimestre à l'autre, soit une diminution de 1,9% sur un an. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la baisse est de 0,2% dans l'ensemble sur un trimestre. Les appartements tirent mieux leur épingle du jeu avec une progression de 0,3%, tandis que les maisons voient leur prix baisser de 0,5%.

À Paris, les prix de l'immobilier ancien cèdent encore 1,2% entre le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Sur une année, la baisse est de 2%. En petite couronne, les prix affichent un recul de 1,1% en trois mois, tandis qu'en grande couronne, la diminution est de 0,9%.

Lille, une situation similaire à celle de Paris et Lyon

Lille connaît également une baisse des prix de l'immobilier ancien, bien que celle-ci soit plus limitée. Les prix sont en repli de 0,5% au premier trimestre 2023, soit une diminution de 0,2% sur un an. Dans la région Hauts-de-France, la baisse est de 0,8% sur trois mois, avec un recul de 1,2% pour les maisons et une hausse de 1,4% pour les appartements.

Les facteurs expliquant la meilleure résistance des prix à Marseille

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la résistance des prix de l'immobilier ancien à Marseille. Tout d'abord, la demande reste soutenue dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment grâce à la beauté de la ville et à son attractivité touristique. De plus, Marseille bénéficie d'une situation géographique privilégiée, avec un climat méditerranéen agréable et une proximité avec la mer.

En outre, la métropole marseillaise bénéficie d'un important dynamisme économique, avec la présence de grandes entreprises et d'un tissu économique diversifié. Cela attire de nombreux investisseurs qui voient en Marseille une ville propice à la réalisation de projets immobiliers rentables.

Enfin, la ville de Marseille est engagée dans une politique de rénovation urbaine et de développement durable, ce qui contribue à la valorisation de son patrimoine immobilier. Les quartiers sont rénovés, les espaces verts sont préservés et de nouvelles infrastructures sont construites. Cette dynamique de développement renforce l'attrait de Marseille et maintient la demande immobilière.

Les conséquences pour les futurs propriétaires et les investisseurs

Cette résistance des prix de l'immobilier ancien à Marseille a des conséquences positives pour les futurs propriétaires et les investisseurs. En effet, cela signifie que l'achat d'un bien immobilier à Marseille est une option attrayante, car les prix restent stables voire en hausse dans certains quartiers.

Pour les futurs propriétaires, cela représente une opportunité d'acquérir un bien immobilier dans une ville dynamique, avec un potentiel de valorisation à long terme. De plus, les taux d'intérêt bas actuels facilitent l'accès au crédit immobilier, ce qui rend l'achat encore plus intéressant.

Pour les investisseurs, Marseille offre de belles perspectives de rentabilité. La demande locative est forte, tant du côté des étudiants que des actifs. De plus, les dispositifs de défiscalisation tels que la loi Pinel permettent de bénéficier d'avantages fiscaux intéressants.

Conseils pour profiter de cette tendance à Marseille

Si vous souhaitez profiter de la résistance des prix de l'immobilier ancien à Marseille, voici quelques conseils :

Choisissez bien l'emplacement : privilégiez les quartiers en développement et ceux proches des commodités.

Étudiez le marché : renseignez-vous sur les prix pratiqués dans les différents quartiers et comparez les offres.

Faites appel à un professionnel : un agent immobilier pourra vous accompagner dans votre recherche et vous guider dans votre projet.

Préparez votre budget : évaluez vos capacités financières et prévoyez les frais annexes liés à l'achat immobilier.

Anticipez les travaux éventuels : si vous achetez un bien à rénover, prévoyez les coûts des travaux et le temps nécessaire pour les réaliser.

En suivant ces conseils, vous pourrez tirer profit de la tendance favorable du marché immobilier marseillais et réaliser un investissement sûr et rentable.