Généralement, lorsqu’on évoque l’architecture parisienne, le terme « Haussmannien » vient automatiquement à l’esprit. Bien que tout le monde connaisse ce mot, un grand nombre de personnes ne maitrisent pas réellement les éléments qui définissent ce bien. L’immeuble Haussmannien est un bien immobilier typique de la période du Baron Haussmann et représentant plus de la moitié des immeubles de la capitale française. Pour vous aider à reconnaitre ce bien d’exception, nous vous présentons dans la suite les caractéristiques de cette architecture typiquement parisienne.

Quelle est l’origine de l’immeuble Haussmannien ?

Au début du XIXeme siècle, la ville de Paris avait encore une architecture médiévale. La capitale était très insalubre et peu lumineuse. De plus, l’architecture parisienne n’était pas ordonnée et les espaces verts étaient quasi inexistants. Lorsqu’il devint Président de la République, Napoléon III décida, après son séjour de deux ans à Londres, de moderniser Paris pour qu’elle devienne la plus belle ville moderne du monde.

Pour mettre en œuvre son projet, il nomme Georges Eugène Haussmann comme préfet de la Seine en 1853. C’est justement de lui que les immeubles Haussmanniens tiennent leur nom. Le baron Haussmann est chargé, par Napoléon III, de diriger les travaux de grande ampleur dans le cadre de la modernisation urbaine de la ville de Paris.

Ce projet immobilier s’étend sur plus de 10 ans et vise la restructuration ainsi que la reconstruction de certains quartiers parisiens. Après sa nomination, le préfet lance la construction des immeubles Haussmanniens. L’édification de ces biens immobiliers respecte le principe d’alignement des façades en front de rue, érigé par le préfet Haussmann. Les immeubles Haussmanniens sont essentiellement équipés du système du tout-à-l'égout, qui était une grande innovation à l’époque.

Quelles sont les caractéristiques de l’immeuble Haussmannien ?

Situés dans les 7eme, 8eme, 9eme, 16eme et 17eme arrondissements de Paris, les immeubles Haussmanniens ne sont pas difficiles à reconnaitre. Dans le but d’harmoniser et d’ordonner l’architecture parisienne, le préfet Haussmann a fixé des règles à respecter pour la construction des immeubles Haussmanniens.

La façade est le principal élément qui caractérise le plus le style Haussmannien. Toutes les bâtisses doivent avoir une même hauteur. Elles doivent également disposer des mêmes lignes principales de façades pour ne former qu’une seule et même structure architecturale. La pierre de taille est le matériau utilisé pour l’édification des murs de la façade d’un immeuble Haussmannien.

En ce qui concerne la hauteur de l’immeuble Haussmannien, elle doit varier entre 12 et 20 mètres. De plus, elle doit être proportionnelle à la largeur de la voirie et ne doit jamais dépasser 6 étages. En outre, les appartements d’un immeuble Haussmannien ont une grande hauteur sous plafond. Vous y trouverez des moulures, du parquet et une cheminée. Les pièces sont très spacieuses et très desservies par un large couloir.

La façade d’un immeuble Haussmannien est d’abord composée d’un rez-de-chaussée haut de plafond avec au-dessus un entresol. Ce compartiment accueille habituellement des commerces, sauf dans les immeubles de haute bourgeoisie disponibles en grand nombre dans le quartier Monceau. Après le rez-de-chaussée vient le deuxième étage, qui est le plus noble à cette époque, car l’ascenseur n’existait pas. Il est composé de balcons et est encadré avec des fenêtres richement décorées.

Le troisième et le quatrième étages d’un immeuble Haussmannien sont beaucoup plus classiques. Étant donné que l’architecture de cette époque était régie par des charges draconiennes, elle doit respecter plusieurs paramètres stricts. Ainsi, après la modification du cahier de charge qui réglemente l’architecture Haussmannienne, le troisième et le quatrième étages sont équipés de balcons individuels. Quant au cinquième étage, il a un balcon filant. Le sixième et dernier étage accueille les combles ou les appartements de service.

Avant l’apparition de l’ascenseur, l’évolution esthétique des immeubles Haussmanniens était comparable à l’élévation sociale. Bien que cela soit encore visible aujourd’hui, les choses ont bien changé avec l’arrivée de l’ascenseur. En effet, les étages du haut coûtent plus cher et offrent de belles vues sur Paris.

Quelles sont les bonnes raisons d’acheter dans un immeuble Haussmannien ?

Bien que l’immeuble Haussmannien soit un bien datant de plusieurs siècles, il attire encore de nombreux investisseurs. En effet, il permet de profiter de plusieurs avantages. Voici quelques-unes des bonnes raisons pour lesquelles, vous devez acquérir un appartement dans un immeuble Haussmannien.

L’acquisition d’un logement de caractère

En achetant dans un immeuble Haussmannien, vous acquérez un bien de caractère. En effet, les appartements sont caractérisés par la hauteur sous plafonds ainsi que par les moulures, parquets et cheminées qui les constituent. Ces éléments donnent un cachet que vous n’êtes pas certain de trouver dans le neuf. Ces biens immobiliers parisiens sont de ce fait très recherché.

Profiter de logement disposant de grandes superficies

Toutes les pièces qui figurent dans un logement situé dans un immeuble Haussmannien offrent de grandes superficies. Ces logements sont ainsi très confortables. Par conséquent, votre achat peut être motivé par les grandes surfaces, que n’offrent plus les nouveaux logements. Dans le neuf, les surfaces sont normées et plus restreintes. Cela se répercute sur les prix de vente.

Tirer profit de la situation privilégiée de l’immeuble Haussmannien

À l’origine, les ouvertures Haussmanniennes permettent avant tout de raccorder entre elles les grandes gares parisiennes. La plupart des immeubles tirant leur nom du baron Haussmann sont construits le long des percées, mais aussi dans les arrondissements bourgeois de l’ouest parisien.

Les arrondissements centraux et recherchés de Paris accueillent tous les immeubles Haussmanniens. Ces biens bénéficient ainsi d’une excellente situation géographique. Cela est un argument de taille, surtout si vous projetez revendre le logement quelques années après son acquisition.

Comment se présente un appartement Haussmannien ?

Les éléments qui caractérisent ce type de logement sont multiples. Dans un appartement haussmannien, vous trouverez une belle galerie d’entrée, qui était appelée « antichambre » et un couloir desservant toutes les pièces. La plupart du temps, les pièces sont en enfilade et donnent sur la rue.

En outre, les appartements les plus bourgeois contiennent plusieurs espaces supplémentaires. Parfois, ceux-ci étaient consacrés à la réception, à l’intimité ou aux services. Aujourd’hui, ces pièces peuvent être affectées à différentes utilisations, qui sont à la fois pratiques et originales.