Renégociation prêt immobilier ! Oui, c'est encore possible. D'ailleurs, les taux sont actuellement très accessibles. C'est le moment de profiter des meilleures garanties ainsi que des coûts les plus favorables du marché. Vous vous demandez peut-être quels sont les conditions, les règles de même que les délais d’une renégociation prêt immobilier ? Plus de soucis à vous faire, tous les détails dans ce billet.

Renégociation prêt immobilier : c'est quand le meilleur moment ?

À l'heure actuelle, la renégociation immobilière est en vogue et tous les emprunteurs cherchent le moment idéal pour en profiter. Mieux, tous veulent l'occasion la plus propice pour faire le maximum d'économies. En effet, depuis 2008, les taux emprunts ont diminué, ce qui rend la renégociation prêt immobilier abordable à tous les emprunteurs de la banque.

Si vous êtes de ceux qui ont un grand nombre d'années de mensualité selon les clauses contractuelles et que vous souhaitez réaliser des économies, c'est l'ultime moment. Votre banque à l'intérêt de vous rendre fidèle, même si cela a une certaine importance. Pour vous, l'intérêt d'être avec la même institution bancaire est de faire en sorte que cette liaison dure aussi longtemps que possible. Vous éviterez aussi les probables frais pour racheter du crédit et ceux qui concernent la constitution de dossier de renégociation prêt immobilier.

Les éléments suivants peuvent vous pousser à renégocier votre prêt immobilier :

Vous êtes au milieu du temps de remboursement total de votre prêt immobilier. C'est en ce moment que le remboursement sera fait d'intérêt avec un marché de manœuvre plus important. À la longue, les mensualités seront faites du capital restant que vous avez comme dettes ;

Le coût du moment et celui calculé à l'aide d'un simulateur de renégociation de prêt sont au-dessus de 0,7% ;

Le capital restant que vous devez comme dettes est au-dessus de 70 000 €.

Si vous voulez connaître le taux auquel vous pouvez faire la renégociation de votre prêt immobilier, la solution est de vous servir d'un simulateur de taux. En principe, il n'y a pas un délai légitime entre deux négociateurs de prêt immobilier. Vous êtes libre de le faire à n'importe quel moment et le nombre de fois que cela vous tenterait en tant que client de la banque.

Délai de renégociation de prêt immobilier : ce que vous devez savoir !

Tout comme la demande pour obtenir un prêt immobilier a besoin du temps, il en faut de même pour une renégociation du prêt immobilier. Depuis quelques mois, la baisse du taux continue d'amener les particuliers à inciter leur banque à revoir une fois encore ses taux et proposer des offres pour un montant avantageux. Il s'agit d'une demande qui a été faite de nombreuses fois ces derniers mois par un grand nombre de clients à la recherche de solutions favorables de renégociation prêt immobilier. Les institutions bancaires traitent donc un grand nombre de dossiers de renégociation prêt immobilier.

En raison du nombre important de dossiers de renégociation prêt immobilier avec les autres dossiers que traite la banque, vous pouvez attendre un peu, peut-être au-delà d'un mois pour finaliser le traitement des dossiers de prêt immobilier. Si tout se passe bien, vous pouvez obtenir une suite favorable de la part de votre banque au bout de cette période.

Renégociation du taux d'intérêt prêt immobilier : combien de fois est-ce possible ?

Notez déjà qu’il est bien possible de renégocier le taux d’intérêt prêt immobilier le nombre de fois que vous le voulez ! Librement ou en fonction de ce que vous désirez, sinon rien ne vous retient de renégocier votre taux d'intérêt de prêt immobilier. Si la baisse des taux continue, vous avez le choix de le faire chaque année ou comme bon vous semble. Rappelons que La loi ne prévoit aucune restriction en ce qui concerne la renégociation de prêt immobilier. Néanmoins, vous devez voir votre situation et vous assurer de pouvoir gérer les démarches que prévoit la loi et qui ne pas sont souvent de courte durée.

Même si ce qui en ressort est économique, vous ne devez pas oublier que la renégociation prêt immobilier peut donner lieu à des frais de dossier, que vous devez considérer et évaluer lors de vos calculs.

L'autre condition de renégociation de votre prêt immobilier est d'avoir l'accord de votre banque. En effet, il est évident que cette dernière vous demande de présenter vos dossiers pour être en accord avec la situation de renégociation de prêt immobilier. La banque étudiera en premier le dossier en fonction de votre demande, votre profil, la baisse du montant des versements mensuels et la durée de remboursement des mensualités.

Généralement, il est indéniable que la banque soit d'accord avec votre renégociation prêt immobilier. D'ailleurs, elle a de l'intérêt à le faire. Si elle s'abstient de vous l'accorder, vous pouvez aller vers l'un des concurrents directs de la banque pour l'emprunt, ce qu'elle n'acceptera pas et se retrouve obliger de vous satisfaire.

Quels sont les arguments pour bien renégocier un prêt immobilier ?

Voici quelques qui peuvent vous permettre de donner force à votre renégociation au niveau de votre banque :

Ouvrez une concurrence avec plusieurs banques , parce que votre banque ne voudra pas vous laisser partir. Vous pouvez mettre en concurrence plusieurs établissements qui proposent des prêts immobiliers. À cet effet, si votre banque constate que vous avez connaissance des taux de prêt qui se retrouvent à la baisse, elle fera tout pour vous garder ;

Ne cachez pas votre profil de bon client : montrer à votre banque d'emprunt que vous êtes l'un des clients fidèles avec beaucoup de mérite. Pour l'envoi de vos pièces justificatives demandées, ne lambinez pas, allez-y vite et soyez la première personne à envoyer. Ne manquez pas aussi l'occasion de porter à votre connaissance les offres de votre banque afin de procéder à des négociations prêt immobilier pour un taux favorable ;

Le changement d'agence : C'est une manière de mieux réussir la négociation prêt immobilier. En effet, si vous faites un changement d'agence, il est fort probable que vous profitiez d'un privilège commercial. Toutefois, gardez à l'esprit que les taux et les mensualités ne sont pas les mêmes partout ;

Restez prudent les toutes premières années avec les reports d'amortissements. Alors, il s'agit d'une pratique qui consiste à mettre à une autre date le risque d'accident de la vie concernant celui qui contracte le prêt. Par ailleurs, lorsque la durée du prêt est longue, le coût du prêt est aussi élevé.

Faites le choix d'un taux fixe : Les prêts avec taux variables ne sont avantageux que lorsqu'il s'agit des moments de taux élevé avec un début de tendance baissière. C'est un cas généralement très rare. Mieux, en ces périodes, vous aurez des prêts à taux variables qui sont plus élevés que le prêt à taux fixe.

Dans le cas où la banque ne donne pas de suite favorable à votre demande de recours au prêt immobilier ou si elle vous propose un taux qui ne convient pas à vos attentes, vous pouvez chercher ailleurs. Un rachat de crédit sera donc le bienvenu dans ce cas de figure. Il est vivement recommandé de faire appel à des courtiers qui vous aideront à trouver la banque qui répondra le mieux à vos attentes de renégociation de prêt immobilier.