L'associant actifs immobiliers et actifs financiers, l’OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) permet d’investir dans l’immobilier sans subir de contrainte. En effet, cette solution innovante permet de faire un placement dans la pierre indirectement et de toucher des revenus complémentaires réguliers. Comparativement à la SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), ce produit est disponible sous forme de parts à travers un compte bancaire permettant de faire un placement en bourse. Dans la suite, on vous en dit plus sur le fonctionnement et les avantages de l’OPCI.

OPCI : qu’est-ce que c’est ?

Apparu au milieu des années 2000, l’Organisme de Placement Collectif Immobilier est un produit d’épargne qui fonctionne sur le long terme. Il permet d’avoir des actifs financiers et immobiliers. Destiné au grand public et aux institutions, il vous donne la possibilité de faire un placement dans l’immobilier et d’avoir un contrôle sur votre épargne.

L’OPCI grand public permet d’investir dans l’immobilier de façon indirecte. Le patrimoine immobilier d’un organisme de placement collectif immobilier est essentiellement constitué de bureaux, commerces et, rarement, de biens à usage d’habitation ou de résidences gérées.

Ce produit d’épargne de long terme possède deux objectifs de gestion. Principalement, l’OPCI investit dans les immeubles construits pour être loués pour des particuliers ou des professionnels. Ces biens immeubles peuvent être existants ou en construction. Ensuite, l’organisme de placement collectif immobilier gère des instruments financiers et des dépôts. Ce véhicule collectif d’investissement dans l’immobilier s’occupe aussi de l’achat des meubles et des biens d’équipements indispensables à l’exploitation des immeubles.

D’un point de vue juridique, il existe fondamentalement deux formes d’OPCI. La première concernent les Fonds de Placement Immobilier (FPI), qui sont semblables aux fonds communs de placement. La fiscalité appliquée à cette forme est celle des rétributions foncières pour les dividendes et le régime des plus-values immobilières au moment de la cession.

La seconde forme est celle des Sociétés de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV). Leur fiscalité est celle des valeurs mobilières pour les revenus locatifs ainsi que pour les plus-values de cession.

OPCI : comment fonctionne-t-il ?

Le fonctionnement de l’organisme de placement collectif immobilier est assez particulier. Pour mener à bien sa mission, l’OPCI suit plusieurs étapes. Découvrez-les dans la suite.

L’achat des parts

Les contrats d’assurance vie et de Plan d’Épargne Retraite (PER) permettent d’acquérir des parts. Grâce à ceux-ci, vous pourrez faire des placements sur plusieurs supports du secteur immobiliers. L’investissement peut se faire en direct ou indirectement à travers des parts de OPCI, de SCPI, etc. Par ailleurs, les placements peuvent se faire également sur les supports financiers via les actions, obligations, etc. Certains organismes vous permettent de tirer profit des outils fiscaux, lorsque vous optez pour une détention en direct.

Le choix des actifs

Après l’achat des parts, l’OPCI gère et exploite les actifs. Il se charge aussi de la sélection des fonds sur lesquels il compte faire un placement. En plus de cela, il valorise les immeubles qui sont déjà dans son patrimoine et gère les revenus provenant de ses placements. L’OPCI peut acquérir tous les biens relevant de l’immobilier. Pour ce fait, il répartit les actifs de façon aléatoire, et ce, d’un fonds à un autre puisque les opportunités ainsi que les techniques de placement sont multiples.

La gérance des rémunérations

L’organisme de placement collectif immobilier gère et perçoit les revenus de différentes manières. En ce qui concerne les parts immobilières, il investit directement ou à travers des SCPI, les loyers qui lui sont reversés. Quant aux autres fonds, il peut toucher les dividendes. Par ailleurs, l’OPCI peut amasser ses diverses ressources pour accroitre sa valeur. Il peut aussi répartir aux détenteurs de parts. Dans ce cas, les revenus sont versés dans le contrat.

OPCI : quel est son intérêt ?

Depuis longtemps, l’immobilier représente une valeur refuge. Faire un investissement dans la pierre vous garantit une rentabilité certaine. L’investissement en OPCI permet à l’épargnant de profiter d’une myriade d’avantages. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles vous devez investir.

Une solution d’épargne adaptée à tous

Caractérisée par son accessibilité, il est à la portée de tous les types d’épargnants. Avec le ticket d’entrée qui ne coûte que quelques euros, vous pouvez investir à votre rythme et en fonction des moyens que vous avez à votre disposition. Que vous soyez un expert du secteur immobilier ou des marchés financiers, vous pouvez investir.

En réalité, l’entreprise est composée de plusieurs professionnels, qui gèrent et développent les fonds pour le compte des épargnants. Si les détenteurs de parts le souhaitent, ils peuvent demander à l’OPCI de racheter leurs parts.

Par conséquent, vous avez la possibilité de demander le rachat de vos titres à la prochaine valeur liquidative, quand vous le souhaitez et en fonction des conditions en vigueur dans votre contrat. Votre capital est ainsi disponible à tout moment et vous demeurez maître de votre épargne.

Un excellent produit de diversification

L’OPCI n’est pas qu’une solution d’épargne accessible à tous. Il est aussi un instrument de différenciation hybride permettant aux investisseurs de profiter de tous les cycles économiques des obligations, des actions ainsi que de l’immobilier. En faisant un placement dans un OPCI, vous tirerez profit de l’immobilier sous plusieurs types d’actifs.

En outre, grâce à l’organisme, vous pourrez vous affranchir de tout ce qui pourrait vous freiner dans la gestion. De même, il vous donne aussi la possibilité de vous placer sur le marché immobilier locatif sur le territoire français et à l’étranger. En optant pour cela, vous pourrez diversifier votre capital comme vous le souhaitez.

Un placement immobilier dépourvu de contrainte

C'est un outil d’investissement immobilier indirect, qui permet aux particuliers de faire un placement dans l’immobilier professionnel, qui est en temps normal difficile d’accès. Grâce à ce placement, vous percevrez régulièrement des revenus et constituerez progressivement un patrimoine sans aucune contrainte. Si vous souhaitez avoir un complément retraite, tournez-vous vers cet outil de diversification.

Un outil souple jouissant d’une fiscalité attractive

Qu’il soit fait à travers un contrat d’assurance vie ou un plan épargne retraite (PER), le placement en OPCI est considéré comme n’importe quelle unité de compte. Le contrat par lequel vous agréez est l’élément qui détermine la fiscalité applicable. La fiscalité ainsi que la malléabilité de gérance offerte par un OPCI ne devraient plus vous faire hésiter.