Si vous déménagez de l’Europe pour l’Amérique du Nord ou l’Asie, il est fort probable que vous entendiez le terme « condominium ». Encore appelé condo, le condominium est un peu méconnu en Europe. En France, il est l’équivalent d’un immeuble en copropriété. Ce type de bien immobilier possède des spécialités intéressantes susceptibles de booster son développement en France. Dans la suite, on vous en dit plus le condominium.

Condominium : qu’est-ce que c’est ?

Très répandu dans les grandes villes d’Amérique du Nord et notamment au Canada, le condominium est un type de bien immobilier réputé en Asie. Apparu récemment à Londres ou à Berlin, il est un immeuble comportant plusieurs appartements à différents propriétaires. À première vue, il est semblable aux copropriétés françaises, mais il présente quand même quelques nuances.

En effet, le condominium est généralement composé de plusieurs étages et même d’un grand nombre de bâtiments. Positionnées sur un créneau immobilier haut de gamme, ces résidences sont construites avec des matériaux d’excellente qualité et décorées avec soin. La plupart des condos contiennent une conciergerie, une piscine, une salle de sport, des espaces de détente, un jardin partagé et autres.

Les copropriétaires du condominium sont responsables de la gestion des parties communes, et ce, à hauteur de leur part de propriété. Les parties communes comprennent les couloirs, les ascenseurs, la cage d’escalier, etc. Elles sont habituellement gérées par l’association des copropriétaires. En ce qui concerne l’appartement, qui est considéré comme une partie privative, il appartient au propriétaire. Celui-ci a la possibilité de louer son bien s’il le souhaite.

Quels sont les différents types de condominium ?

Il existe essentiellement deux sortes de copropriétés condominium : la copropriété divise et la copropriété indivise. Voici leur présentation.

La copropriété divise

Au niveau de la copropriété divise, le bien immobilier est morcelé en plusieurs fractions comprenant une partie privative (l’appartement) représentant la propriété exclusive d’un copropriétaire. L’immeuble divisé comprend aussi une quote-part des parties communes. Celles-ci sont gérées par tous les copropriétaires et sont destinées à un usage commun. La partie commune du condominium comprend toutes les installations appartenant à tous les propriétaires de l’immeuble.

La déclaration de copropriété peut prévoir que les espaces de stationnement sont une propriété privée. Elle peut aussi stipuler que certaines parties communes, comme une parcelle de jardin ou une cour, sont destinées à l’usage exclusif d’un copropriétaire. Par ailleurs, la déclaration comprend l’acte constitutif de copropriété, le règlement de l’immeuble ainsi que la description des fractions. De plus, elle détermine la destination des parties privatives, la valeur de chaque lot et la répartition des charges.

La copropriété divise ressemble à la copropriété française. Les immeubles en lot sont divisés en lots et gérés par un syndicat de copropriété, qui se charge de l’entretien des parties communes, des finances, de la tenue des assemblées générales et du carnet d’entretien.

La copropriété indivise

Lorsque plusieurs personnes détiennent le droit de propriété sur un immeuble, la copropriété est dite indivise. Par exemple, dans le cas d’un héritage, vous héritez d’une partie de l’immeuble, qui ne vous appartient pas. Dans un condominium, les propriétaires ne détiennent qu’une portion de l’immeuble. Dans ce cas, il est indispensable qu’il ait une convention d’indivision. Cet acte permet de déterminer les droits et obligations de chacun. De cette manière, tout l’immeuble est géré, administré et entretenu par tous les propriétaires.

Quelles sont les bonnes raisons d’investir dans un condominium ?

Lorsque vous êtes prêt à devenir propriétaire pour la première fois, il est probable que vous ayez du mal à faire un choix entre l’achat d’une maison ou d’un condo. Il est conseillé d’opter pour un condominium, puisque ce type de bien immobilier présente plusieurs avantages. En voici quelques-uns.

Un investissement attractif

Les expatriés Français qui vivent à l’étranger investissent dans les condominiums ou en bénéficient en tant que locataires. Après avoir séduit plusieurs investisseurs dans les grandes villes du monde, le condo devrait s’implanter en France dans les années à venir. Que le condominium soit géré comme une copropriété divise ou indivise, il constitue un investissement immobilier intéressant. En effet, il porte soit sur un bien neuf ou soit sur un bien en très bon état, avec des prestations recherchées et une localisation géographique attractive.

Une pléthore de commodités

Lorsque vous investissez dans un condominium, vous ne payez pas uniquement pour l’espace que vous occupez, mais aussi pour toutes les commodités offertes. Ces commodités comprennent une salle de sport, une piscine, un sauna, etc. Certains condominiums mettent à la disposition des propriétaires des salles de conférence équipées des dernières technologies de bureau.

En investissant dans ce type de bien, vous pourrez faire un peu d’exercice après une longue journée de travail, et ce, sans vous rendre dans un autre endroit. De même, le fait que la salle soit dans le même immeuble que votre appartement rend les séances d’entrainement régulières et plus accessibles.

Par ailleurs, grâce à la buanderie disponible sur place, vous pourrez faire votre lessive quand vous le souhaitez et sans avoir à braver les intempéries pour vous rendre à la laverie automatique locale. En plus de vous éviter de vous déplacer, les commodités sur place réduisent aussi le coût de vos déplacements. Vous pouvez ainsi faire des économies sur les frais d’essence et de bus.

La personnalisation des espaces de vie

Les condominiums sont disponibles dans différentes configurations. Vous avez ainsi la possibilité de choisir l’espace ainsi que la disposition qui concordent le plus avec vos besoins. Dans le cas où vous vivez seul et n’avez besoin que d’un petit espace, vous pouvez opter pour un condo comprenant le nombre minimal de pièces. Vous arriverez ainsi à économiser l’argent que nécessiteraient des pièces ou des meubles qui ne seront d’aucune utilité.

La sécurité

Les personnes qui vivent dans un condo sont très protégées. En effet, un portier assure la sécurité de ce bien immobilier 24h/24. De plus, des caméras de sécurité sont installées dans toutes les parties communes pour surveiller les entrées et les sorties. Habituellement, ces zones nécessitent un laissez-passer pour entrer. Avec tous les dispositifs mis en place, vous êtes certain que seuls les résidents peuvent avoir accès au condo.

Comment choisir un condominium ?

Convaincu par les avantages énumérés plus haut, vous souhaitez investir dans un condo ? Avant de prendre un appartement en copropriété, il est indispensable que vous teniez compte de certains paramètres. D’abord, vous devez évaluer vos besoins. En choisissant de vivre dans un condo, vous avez moins de responsabilités que lorsque vous optez pour une maison. Ce type de bien est idéal pour les personnes qui ne sont pas souvent sur place et aiment avoir du temps libre pour s’occuper d’autres choses.

En outre, vous devez également de choisir votre façon de vivre. Bien que la vie dans une ville soit le rêve de plusieurs personnes, ce n’est pas le cas de ceux qui veulent fonder une famille. Il faudra donc connaitre ce dont vous avez besoin avant d’acheter des condominiums. Plusieurs jeunes familles optent pour un condo à cause de la façon de vivre qui y est rattachée (école, garderie, cliniques médicales à proximité, etc.).