Lorsque vous voulez investir dans le domaine de l’immobilier, l’un des paramètres que vous devez considérer est la situation géographique. Dans chaque ville, il existe des secteurs propices à l’investissement immobilier et des quartiers qui sont à éviter. Si vous avez le projet de déménager à Montpellier ou de vous y rendre pour du tourisme, il vous faut donc connaitre les quartiers qu’il faut éviter dans cette ville. Dans la suite, nous vous parlons des quartiers à éviter dans la ville de Montpellier.

Montpellier : Une ville dangereuse ?

Montpellier est une ville de France appartenant au département de l’Hérault en région Occitanie. Cette ville dynamique et attractive est le théâtre de nombreux visiteurs chaque année, notamment les touristes, les investisseurs et les étudiants. Montpellier est considéré comme la 3ème ville où le ratio du nombre d’étudiants par habitant est le plus élevé.

Ces dernières années, l’insécurité est devenue un peu trop grandissante dans la ville de Montpellier. Les médias considèrent que le nombre de violences urbaines, d’agressions et de vols a augmenté dans la ville. Un classement des 20 villes et départements les plus dangereux de France a été fait. Dans ce classement, la ville de Montpellier ainsi que le département de l’Hérault se trouvent à la 7ème position. Les villes qui occupent les six premières places sont respectivement :

Paris

Seine-Saint-Denis

Saint Martin

Cayenne

Marseille

Lyon.

Il faut dire toutefois que ce type de classement tient compte du rapport entre le nombre d’habitants et le nombre de crimes. Cependant, ce n’est que dans toute la ville de Montpellier qu’il y a de l’insécurité. Certains quartiers sont connus pour être quelque peu hostiles.

Quels sont les quartiers avec le plus d’insécurité à Montpellier ?

Comme dit plus haut, certains quartiers de Montpellier sont connus pour être “agités”, ce qui fait qu’il vaut mieux les éviter ou prendre vos précautions quand vous vous y rendez. Voici une liste des quartiers dans lesquels un investissement dans l’immobilier ou une visite touristique n’est pas idéal.

Il est important de souligner que la sécurité d'une ville ou d'un quartier peut varier au fil du temps et dépend de nombreux facteurs, tels que la présence de la police, la qualité de vie dans le quartier, la taille de la population, etc.

Il est recommandé de se renseigner auprès de sources fiables, telles que les autorités locales ou les services de police, pour obtenir des informations sur la sécurité d'une ville ou d'un quartier en particulier. Si vous êtes à la recherche d'un endroit où vous sentir en sécurité à Montpellier, il est recommandé de demander conseil à des personnes qui connaissent bien la ville, telles que des amis ou des membres de votre famille qui y habitent, ou encore des professionnels du tourisme ou des agents immobiliers.

Le quartier des Cévennes

Le quartier des Cévennes se trouve dans l’Ouest de Montpellier et est classé prioritaire au niveau de l’insécurité. Ce territoire se compose de la Martelle, de la Chamberte et de Petit-Bard. Au niveau des zones résidentielles de ce quartier, on dénote une prédominance de la délinquance et de la pauvreté, ce qui fait qu’il peut y avoir de l’insécurité dans ce quartier.

Les quartiers Figuerolles et Gambetta

Les quartiers de Figuerolles et Gambetta sont situés à proximité l’un de l’autre et se trouvent dans le centre-ville de Montpellier. Il y a quelques années, il s’agissait de quartiers assez tranquilles, mais ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui.

Les quartiers La Mosson et la Paillade

La Mosson et la Paillade sont deux quartiers de Montpellier situés au Nord-Ouest. Ces quartiers ont été bâtis il y a environ 60 ans afin d’y loger les pieds noirs après leur retour historique d’Algérie. C’est dans les HLM que vivaient les classes les plus populaires dans ces quartiers. Avec le temps, la Mosson et la Paillade ont perdu leur mixité sociale et le taux de chômage a commencé à grimper.

La suite logique est que ces quartiers sont devenus des zones où peut régner l’insécurité.

Les quartiers se trouvant entre l’Écusson et Saint-Roch

Aux environs de la gare de la ville de Montpellier se trouvent les quartiers de l’Écusson et de Saint-Roch. Généralement, les zones environnantes d’une gare sont considérées comme touristiques. Ce n’est malheureusement pas le cas de cette zone de la ville de Montpellier. La nuit, le quartier peut se transformer en un lieu plus agité.

Toutefois, en journée, vous pouvez vous rendre dans ces quartiers de Montpellier pour effectuer une visite touristique. Vous apprécierez sans aucun doute l’expérience.

Comment choisir son quartier à Montpellier ?

Même si Montpellier est considéré comme la 7ème ville de France avec le plus d’insécurité, il est important de garder à l’esprit qu’il fait vraiment bon vivre dans cette ville. Il vous suffit de savoir bien choisir votre quartier et le tour est joué. Que vous soyez touriste ou étudiant, certains quartiers de Montpellier vous conviendront plus que d’autres.

En tant qu’étudiant dans la ville de Montpellier, vous devez choisir un quartier proche de votre université ou de votre centre universitaire. Il faudra vous assurer que toutes les commodités sont présentes dans ce quartier afin que vous n’ayez pas à faire de longues distances pour faire vos courses.

Si vous êtes un touriste venu visiter la ville de Montpellier, les différents quartiers à éviter cités plus haut vous seront bien utiles. Vous devez les avoir sur vous et savoir que si vous y mettez les pieds, vous prenez des risques. Toutefois, c’est généralement la nuit que ces quartiers représentent un danger. En journée, ils sont plutôt tranquilles et vous permettent de les visiter et de voir la beauté de la ville de Montpellier. N’hésitez surtout pas à prendre des conseils chez les autochtones.

Par ailleurs, voici une liste des meilleurs quartiers de la ville de Montpellier :