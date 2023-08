Dans l'univers de l'immobilier, la vente d'un bien ne s'improvise pas, surtout à Marseille et ses environs. Une bonne connaissance des diagnostics immobiliers requise est primordiale. Ceux-ci vous permettent de valoriser votre bien et d'informer les acheteurs potentiels sur son état réel. Nous vous guidons à travers les diagnostics les plus critiques.

Évaluez votre bien avec précision : Le diagnostic loi Carrez

Le diagnostic loi Carrez figure parmi les éléments essentiels pour une vente réussie. Nommé d'après la loi du même nom, ce diagnostic détermine la superficie privative d'un logement en copropriété. À Marseille et sa périphérie, où les appartements en copropriété sont légion, ce diagnostic joue un rôle crucial.

Grâce au diagnostic loi Carrez, vous pourrez préciser la surface exacte du bien mis en vente. C'est une étape non négligeable pour définir le juste prix de votre bien immobilier. Ce diagnostic exclut certaines surfaces de sa mesure, telles que les surfaces avec une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètre ou encore les balcons et terrasses non fermés. Il offre ainsi une vision réaliste et précise de la surface habitable. De quoi rassurer les acheteurs potentiels sur la superficie réelle de leur futur logement.

Une erreur dans ce diagnostic peut entraîner une diminution du prix de vente, voire une annulation de la vente. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour réaliser ce diagnostic et éviter tout litige futur.

La clé pour une vente en toute tranquillité : Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)

Dans le contexte actuel marqué par les préoccupations environnementales, le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) se trouve au cœur des attentions. Ce diagnostic est crucial pour toute vente immobilière. Il donne une idée claire de la consommation énergétique du bien, ainsi que de son impact en termes d'émission de gaz à effet de serre.

À Marseille, où le climat méditerranéen impose des besoins en climatisation élevés durant l'été, le DPE prend une importance particulière. Il permet aux acheteurs de se faire une idée précise des dépenses énergétiques auxquelles ils devront faire face. Le DPE classe les biens sur une échelle de A à G, A étant les biens les plus économes en énergie et G les plus énergivores.

Un bien classé en F ou G sur le DPE est considéré comme une "passoire énergétique". Ces biens sont soumis à un audit énergétique obligatoire, en plus du DPE. Mettez toutes les chances de votre côté en réalisant un DPE précis pour séduire les acheteurs soucieux d'écologie et de maîtrise de leur budget énergétique.

Mettez en avant l'efficacité de votre bien : L'audit énergétique obligatoire pour les propriétés énergivores

La réalisation d'un audit énergétique est obligatoire pour les biens classés F ou G sur le DPE. Cet audit est une opportunité pour les propriétaires de ces biens d'identifier les points faibles de leur propriété en termes d'efficacité énergétique et de proposer des solutions pour améliorer la situation.

Cet audit propose des scénarios de travaux d'amélioration pour réduire la consommation énergétique du bien. Il s'agit d'un véritable guide vers une amélioration de la performance énergétique de votre bien. Les acheteurs potentiels apprécieront ces informations, qui leur permettront de se projeter plus facilement et d'anticiper les travaux nécessaires pour améliorer le confort du logement et réduire son empreinte écologique.

À Marseille et dans toute la région PACA, où le coût de l'énergie peut être élevé, un audit énergétique précis et complet peut faire la différence lors de la vente de votre bien.

Assurez le bien-être de vos acheteurs : Le diagnostic assainissement

Le diagnostic assainissement est une étape incontournable lors de la vente d'un bien non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. Il vise à vérifier que le système d'assainissement individuel respecte les normes environnementales en vigueur.

À Marseille et sa périphérie, de nombreuses zones ne sont pas raccordées au réseau public. Dans ces zones, le diagnostic assainissement prend tout son sens. Il permet aux acheteurs de se rassurer sur la conformité du système d'assainissement du bien et évite les mauvaises surprises une fois l'achat réalisé.

Il existe d'autres diagnostics immobiliers à prendre en compte pour la vente de votre bien, comme le diagnostic amiante, plomb, termites, gaz et électricité. N'hésitez pas à vous renseigner en fonction de la date de construction et d'installation des équipements d'électricité/gaz de votre bien.

Enfin, gardez à l'esprit que la réalisation des diagnostics immobiliers est une étape cruciale de la vente immobilière. Elle offre une transparence appréciée par les acheteurs et valorise votre bien. Ne négligez pas cette étape pour optimiser votre vente immobilière à Marseille et sa périphérie.