La limitation de la consommation énergétique est aujourd'hui la préoccupation de tous. C'est un fait, qui rime avec le paiement des factures à coût faible, ce qui avantage les ménages. La plupart d'entre eux s'intéressent aux isolants thermiques pour isoler les combles, les murs afin de réduire considérablement la consommation en énergie. Cependant, en raison des nombreux isolants thermiques disponibles sur le marché, le choix ne semble toujours pas facile. Entre minéraux, synthétiques ou encore naturels, les utilisateurs n'arrivent pas à se décider. Pour cela, suivez ce guide complet sur le meilleur isolant thermique à faible épaisseur afin de réussir votre choix.

Sur quoi se fonde l'efficacité d'un isolant thermique ?

L'isolation constitue l'une des méthodes pour réduire considérablement vos factures de chauffage. En effet, pour que cela prenne tout son sens, il faut nécessairement un isolant thermique. Bien que certains parlent d'isolant à faible épaisseur, cela ne favorise toujours pas l'efficacité d'un isolant thermique.

En principe, l'efficacité d'un isolant thermique est aux dépens de sa résistance à la chaleur ou résistance thermique que représente la lettre R au niveau de l'étiquette. Mieux, l'isolant est encore meilleur si le R est élevé. Toutefois, l'épaisseur de la conductivité thermique, lui, s’exprime par A est ce qui privilégie l'efficacité de R. Les isolants avec des épaisseurs semblables qui disposent d’un A non élevé sont les plus puissants et efficaces.

Si vous portez votre choix sur les isolants anciens comme : laine de verre, le liège, fibre de bois ou encore la laine de roche, vous n'avez pas à vous inquiéter sur l'épaisseur. Généralement, les isolants mentionnés plus haut doivent être d'une épaisseur de 14 à 18 centimètres pour que l'isolation soit efficacité. En ce qui concerne les combles, ils ont besoin jusqu'à 40 centimètres pour respecter les règles de la résistance thermique.

Panneaux isolants sous vide : un isolant efficace à faible épaisseur sur le commerce

Les panneaux isolants sous vide apparaissent comme étant une nouvelle génération d'isolant thermique. À proprement dit, même s'ils ne sont pas une nouvelle création, ils sont quand même dotés d’une fonctionnalité hautement efficace.

En outre, les panneaux isolants sous vide étaient au début employé dans l'isolation des machines, des chambres froides… Mais, ils sont utilisés aujourd’hui dans le domaine du bâtiment. Ils se composent du noyau fait à base de silice, encerclé par un film multicouche en aluminium puis un autre sous vide.

Même si le PIV n'a pas encore démontré de réelles preuves, il dispose quand même des capacités acoustiques. Ainsi, il participe à la réduction des bruits et de toutes les nuisances sonores.

Quels sont les avantages pour les panneaux isolants sous vide ?

Les panneaux isolants sous vide sont des isolants dotés de grande capacité. Comparé aux isolants classiques, il y a de quoi s'intéresser à ces isolants. Ci-dessus, certains des points forts des isolants PIV :

Isolant à faible épaisseur : les panneaux isolants sous vide sont connus pour leur épaisseur très faible. Que ce soit pour l'extérieur ou l'intérieur, leur utilisation vous aide à gagner de la place. La place économisée est estimée de 5 à 10 % selon l'ADEME ;

Une faible conductivité thermique : Même si la conductivité des PIV n'est pas zéro, elle n'est quand même pas loin. C'est d'ailleurs ce qui rend son isolation importante ;

Très efficace, bien plus que les isolants classiques : Nul besoin de comparer les panneaux isolants sous vide avec les isolants classiques. Sans doute, leur minceur n'a rien à avoir avec leur efficacité. On peut les considérer cinq fois plus importants que les classiques ;

Une durée de vie optimisée : Il est véridique que l'utilisation de panneaux isolants sous vide ne remonte pas à un passé très lointain, mais les utilisateurs sont d'accord pour dire que sa durée de vie peut aller jusqu'à 50 années.

Par ailleurs, l’emprise au sol plutôt légère des fameux panneaux isolants thermique représente également leur force. Et cela les rend très efficaces lorsqu’ils sont utilisés dans les constructions collectives. De même, vous pouvez les utiliser que ce soit dans les nouvelles constructions ou dans les travaux de rénovation de bâtiment. En bref, les panneaux isolants sous vide représentent en ce moment le meilleur choix sur le marché.

Quels sont les inconvénients pour les panneaux isolants sous vide ?

Malgré la valeur indéniable des PIV, ils ne sont pas sans certains points faibles. Il est quand même important de les relever :

Des matériaux très fragiles : les PIV sont très faibles vis-à-vis des chocs. Lorsqu'ils sont mal posés ou quand ils tombent, ils ne manquent pas de perdre en pouvoir ;

Difficile à installer : les panneaux isolants qui sont sous vide ne sont pas comme les isolants classiques qui peuvent être coupés ou bien percés. Ceux-ci doivent être d’abord commandés en fonction des mesures exactes ;

Matériau assez peu écologique : en ce moment, les matériaux écologiques sont les plus propices à l'utilisation. Or, les matériaux de panneaux isolants sous vide le sont très peu ;

Matériaux qui sont perméables à la vapeur d’eau : C'est un défaut que les panneaux isolants sous vide laissent passer la vapeur. Pour contrer cela, vous pouvez utiliser un pare-vapeur lors des travaux.

Ces points représentent certains des détails qui constituent des inconvénients de l'utilisation de panneaux isolants sous vide. Cependant, en considérant les isolants classiques, il y a de quoi privilégier les panneaux isolants sous vide en dépit de leur faiblesse.

Quels sont les critères pour mieux choisir son isolant thermique ?

Les isolants sont aujourd'hui très nombreux sur le marché. L'une des manières de faire un bon choix est de prendre en compte les critères suivants :

La conductivité thermique : il s'agit de la capacité d'un matériau à conduire la chaleur. Si vous faites face à une conductivité thermique faible, alors le matériau est isolant. Donc, plus vous vous approchez d'une connectivité thermique faible, plus le matériau est isolant ;

La résistance thermique : c'est elle qui détermine la force d'un matériau à isoler pour une certaine épaisseur. Une résistance élevée rime donc avec une paroi de plus en plus isolante ;

Le déphasage thermique : il s'agit du temps de trajet de la chaleur dans le matériau. On parle encore de capacité à garder une température élevée. Dans le cas où l'indicateur est de plus en plus élevé, plus l’isolant ne sera en mesure de retenir la chaleur pour ne pas donner accès aux échanges thermiques.

Ces critères sont les plus fondamentaux pour bien choisir un isolant thermique à petite épaisseur. Toutefois, vous pouvez aussi prendre en compte la résistance aux insectes comme critères de choix. Le prix ou encore la facilité à installer n'est pas aussi à écarter.