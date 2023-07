Considéré comme non dangereux pour l’homme, le petit insecte nommé poisson d’argent apparaît comme l’un des plus nuisibles au sein de la maison. Le lépisme argenté est difficile à repérer en raison de sa petite taille et de ses déplacements qui ont lieu principalement la nuit. Il se cache souvent dans les fentes et les fissures des pièces chaudes et des endroits humides, rendant sa détection encore plus difficile. De là, il se plaît à grignoter tout et n’importe quoi. Se débarrasser de lui devient plus qu’une nécessité. Découvrez ici les méthodes astuces pour se débarrasser efficacement du nuisible.

Qu’est-ce que le poisson d’argent ?

Le poisson d’argent encore appelé lépisme argenté est un insecte assez petit. Le lépisme d’argent est de la famille des Lépismatidés. Pour la plupart, ce minuscule insecte fait une taille d’environ 1 à 1,5 cm et est reconnaissable à son corps argenté parsemé d’écailles. De plus, on reconnaît l’animal à son absence d’ailes et le fait qu’il détient de longues antennes, de courtes pattes et trois filaments poilus en guise de queue.

Il est important de se rappeler que le lépisme argenté est un animal nocturne qui préfère s'installer dans les endroits chauds et humides des maisons. Dans ces lieux, il se nourrit principalement de tous les aliments contenant de l'amidon ainsi que de produits végétaux.. L’insecte est connu pour se déplacer très vite. Sa caractéristique principale est qu’il le fait à la manière d’un poisson dans l’eau. C’est d’ailleurs ce à quoi il doit ses différentes appellations. Le lépisme argenté fuit les sources de lumière et s'en éloigne autant que possible, ce qui le rend difficile à capturer et même impossible à détecter.

Il faut savoir que cet insecte n’est absolument pas dangereux pour l’homme. Il ne mord pas, ne pique pas où ne provoque aucune réaction allergique. Cependant, il demeure assez nuisible et pénible dans une maison.

Quels éléments tuent les poissons d’argent ?

Lorsqu’on veut se débarrasser d’une invasion de poissons d’argent, la tache peut s’avérer pénible. Parfois, le meilleur moyen qui se présente à l’horizon est de demander de l'aide à un exterminateur. Toutefois, il existe des moyens simples pour vous en débarrasser si le nombre d’insectes chez vous n’est pas très grand.

Les paillis de cèdre ou copeaux de cèdre

Les paillis de cèdre sont connus pour leur capacité désinfectante. Il s’agit là d’éléments capables de repousser les poissons d’argent à travers leur senteur. Ils n'ont techniquement pas une odeur désagréable, donc leur parfum chez vous ne dérangera pas, mais les nuisibles, eux, ne la supportent guère. C’est alors une méthode des plus infaillibles pour éloigner ces insectes dans les zones contaminées. De plus, ils sont utilisables dans les endroits où l’on n'a pas de crainte de mettre de la saleté comme le sous-sol ou à l'extérieur. Vous aurez, de ce fait, à passer l’aspirateur et appliquer les copeaux de cèdre au moins une fois par semaine puis le tour est joué.

Les huiles essentielles

Comme de nombreux autres insectes, le lépisme argenté déteste les odeurs de citron et de lavande. Vous pouvez donc acheter de l'huile essentielle de lavande ou d'agrumes pour l'éloigner. Vous n’aurez plus qu’à la diluer dans une bouteille d’eau avant de l’appliquer.

Veillez à bien agiter le flacon avant toute application. Puis n’hésitez pas à vaporiser le spray aux endroits où les poissons d'argent peuvent se retrouver massivement. Il s’agit principalement des endroits comme les dessous d’éviers, l’intérieur des armoires et le dessus des bords de murs et fenêtres.

Les différentes épices

Avec des épices dans vos placards, vous vous faites fuir beaucoup de poissons d'argent en apportant une odeur plaisante. Les épices ayant une odeur forte, par exemple les clous de girofle, la cannelle et autres épices fortes, sont des répulsifs pour le lépisme argenté.

La cannelle est une épice assez reconnue pour son arôme agréable et doux. Toutefois, ce parfum reste insupportable pour les lépismes argentés qui ne la supportent pas. On peut donc placer les bâtons de cannelle dans les coins contaminés comme votre salle d'étude, une salle de bain, des armoires de cuisine, des tiroirs, etc.

Les agrumes

Les agrumes sont connus pour être un repoussant efficace. Afin d’éloigner ces nuisibles, vous pouvez utiliser les pelures d’orange et de citron. Vous n’aurez qu’à les conserver dans les lieux que vous soupçonnez une infestation. Il faudra cependant les changer au bout d'un moment bien précis.

À défaut, vous pouvez fabriquer un vaporisateur aux agrumes en associant du citron avec de l’eau. Ensuite, vous pouvez procéder par vaporisation intermittente. Vous n’aurez juste qu’à introduire le mélange dans un flacon pulvérisant, puis le propager dans toutes les zones infestées.

Le papier journal

Il s’agit là d’un piège maison facile à réaliser et assez efficace. Vous aurez à rouler des journaux et les fixer en place avec un élastique à chaque bordure. Ensuite, ajoutez les rouleaux de journaux dans l’eau ou passez-les sous le robinet jusqu’à ce qu’ils soient humides.

Veillez ensuite à placer les rouleaux dans votre logement aux différents endroits où ils se rassemblent avant d'aller dormir. Une fois fait, l’humidité, la nourriture et l’abri les inciteront à venir. Vous pourrez ainsi récupérer vos pièces le matin et les jeter ou les brûler. Ne déroulez surtout pas le papier avant de le faire sinon ils s’enfuiront.

L’acide borique

Ceci est un produit qui tue non seulement les poissons d’argent, mais aussi leurs œufs. L’acide borique est un produit à reprendre avant d’aller se coucher dans toutes les pièces où il y a une infestation. Utilisez l'acide borique dans les zones infestées par les lépismes argentés et passez un coup d'aspirateur le lendemain. Vous pouvez répéter la solution de traitement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'insectes rampants.

Il est important de se protéger en portant un masque de protection lors de la manipulation de l'acide borique. Assurez-vous aussi de ce qu’aucun enfant ou animal domestique n’entre en contact avec le produit. Prenez soin de consulter immédiatement un médecin si, par mégarde, vous en inhalez.

Quels conseils pour venir à bout des poissons d’argent chez soi ?

Une multitude de méthodes s’avèrent utiles et efficaces pour éliminer totalement ces insectes rampants et nuisibles. Chacune mérite d’être traitée avec soin pour des résultats efficaces.

Saupoudrer la terre de diatomées

La terre de diatomée est une poudre blanche pleine de bienfaits. Elle est très efficace contre le poisson argenté et ses œufs. La diatomée est un type d'algue dont la composition est formée de fossiles. Lorsqu'il entre en contact avec les lépismes argentés, il leur fait perdre leur humidité et leur cause la mort.

Cette terre est utilisable pour traiter tous les endroits où, vous avez remarqué le passage de poissons d'argent. Comme les lépismes argentés sont actifs la nuit, il est recommandé d'utiliser le produit le soir et de le répéter sur plusieurs nuits d'affilées pour avoir de meilleurs résultats.

Prendre soin de sceller vos repas

Pour éviter l'infestation de lépismes argentés, il est important de bloquer les endroits avec de nourriture attrayante pour ces insectes, telles que les céréales, les pâtes, le riz, le quinoa, la farine, etc. Prenez soin de les mettre aussi dans des récipients hermétiques.

Réduire l’humidité et désencombrer

Le poisson d'argent aime les environnements humides, il est donc conseillé d'utiliser un déshumidificateur dans les pièces à haut taux d'humidité. Assurez-vous que votre salle de bain est toujours propre, aérée et moins humide pour éviter l'infestation de ces insectes. Aussi, pensez à désencombrer les endroits où vous conservez de vieux papiers afin de ne pas leur former un nid.