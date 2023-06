En raison d’un déménagement, d’une envie de changement ou pour faire une plus-value, vous pourrez décider de vendre votre maison. La vente d’un bien immobilier n’est pas la tâche la plus facile qui soit, puisqu’elle nécessite de la patience et une certaine expertise. Il vous faut aller pas à pas si vous voulez avoir des bénéfices intéressants sur la vente de la maison. Il peut arriver que vous ayez envie de vendre votre logement rapidement, pour une raison donnée. Voici quelques conseils qui vous aideront à atteindre votre but.

Effectuez une estimation du prix du bien immobilier

La première étape pour vendre rapidement votre maison est d’estimer son prix. Il est important de savoir combien vaut la maison afin de négocier un prix intéressant avec les potentiels acheteurs. En faisant l’estimation du prix de votre bien immobilier, vous pourrez avoir un chiffre qui correspond au prix du marché immobilier dans votre ville ou dans votre département. Cela permettra d’aller plus vite dans les négociations.

Pour effectuer l’estimation du prix de votre maison, vous avez le choix entre 3 solutions. Vous pourrez le faire par vos propres soins. Il s’agit en réalité d’une comparaison que vous faites entre votre maison et les autres logements situés à proximité de chez vous. Vous devez choisir les logements ayant les mêmes caractéristiques que votre bien immobilier et connaitre leur prix de vente. Il est possible d’utiliser le baromètre LPI-Se Loger dans lequel vous trouverez le prix des biens immobiliers dans les grandes villes.

La deuxième solution pour l’estimation du prix de votre maison est de passer par un outil en ligne. Cette option est meilleure que la précédente, plus efficace, rapide et pratique. Avec un estimateur en ligne, vous aurez à entrer certaines informations sur votre maison et un prix de vente vous sera suggéré.

La troisième solution et la meilleure est de passer par un professionnel de l’immobilier. L’estimation du prix d’un bien immobilier peut se faire par un notaire ou par une agence immobilière. Dans l’un ou l’autre des cas, vous aurez un prix assez juste de votre maison, qui sera difficilement contestable par les potentiels acquéreurs.

Pensez à donner de la valeur à votre bien

Vous voulez certes vendre votre bien immobilier rapidement, mais cela n’est pas une raison pour ne pas la mettre en valeur. Même avec une vente rapide, il est possible de faire de la plus-value sur votre maison lorsqu’elle est en bon état. Ainsi, il est important de faire du rangement dans le logement et de le dépersonnaliser. Vous devez donc enlever les différents tableaux et différentes décorations pour donner de la latitude au futur nouveau propriétaire sur ce plan.

Si vous pensez que la maison nécessite quelques travaux, n’hésitez pas à en faire. Vous pourrez par exemple repeindre les murs, réparer l’évier ou les toilettes. Lors de la visite de la maison, le potentiel acheteur doit pouvoir s’imaginer dans le logement et avoir une facilité à se projeter. S’il doit être accueilli par des travaux à effectuer, il risque de se décourager, puisque cela fera pour lui du travail en plus et même de l’argent à dépenser.

Il est bien évidemment possible que l’acheteur soit intéressé par la maison, malgré les travaux à effectuer. Dans ce cas, le prix de vente diminuera et vous risquez de ne faire aucun bénéfice sur votre vente.

Effectuez les diagnostics immobiliers

Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, certains diagnostics immobiliers sont obligatoires. Si vous voulez vendre rapidement votre maison, il est important de les faire sans attendre la réclamation d’un acheteur. Pour la vente d’une maison individuelle, voici les diagnostics que vous devez effectuer :

Diagnostic de performance énergétique (DPE)

Diagnostic d’amiante

Constat de risque d’exposition au plomb (CREP)

État de l’installation intérieure de l’électricité et du gaz dans le cas d’un logement de plus de 15 ans

Diagnostic de la présence de termites

État de l’installation de l’assainissement collectif

Diagnostic brut

État des risques et des pollutions.

Lorsque vous disposez de tous ces diagnostics, l’acheteur verra que vous êtes une personne sérieuse et sera plus enclin à acheter le bien. Les différents diagnostics permettent une meilleure transparence de la transaction immobilière.

Faites des annonces immobilières

Maintenant que tout est prêt pour la vente de votre maison, vous pourrez faire des annonces immobilières. Il s’agit également d’une étape importante puisque vos annonces doivent être attractives et assez précises afin de faire venir les potentiels acheteurs. Ainsi, vous devez penser à rédiger une annonce immobilière assez efficace avec des photos du logement.

Les photos font partie des premières choses qui attirent le regard et elles diront tout sur la qualité de votre bien immobilier. S’il le faut, n’hésitez pas à entrer en contact avec un professionnel de la photographie pour qu’il ressorte le meilleur de votre maison.

L’annonce immobilière doit comporter une description simple, mais détaillée de la maison. Dès la lecture de l’annonce, l’acheteur doit savoir si c’est ce qu’il cherche avant même d’effectuer la visite. La visite du bien doit seulement servir à confirmer ses attentes.

Votre annonce doit contenir la superficie de la maison, le nombre de chambres et de pièces, le nombre de salles d’eau, etc. Si la maison dispose de quelques plus comme un espace extérieur, un jardin ou une terrasse, n’hésitez pas à le mentionner dans les annonces. Ce détail pourrait attirer plus d’acheteurs que vous ne pensez.

Les annonces de vente de votre maison pourront être publiées sur les sites spécialisés, sur les réseaux sociaux, etc. Vous pourrez également vous tourner vers une agence immobilière pour qu’elle vous aide à vendre le logement.

Recevez les potentiels acheteurs pour la visite

Après votre annonce immobilière, attendez-vous à ce que votre téléphone sonne assez souvent. Les potentiels acheteurs demanderont à visiter la maison afin de voir si elle les convient. Vous devez vous rendre disponible et ne pas vendre le logement au premier venu.

Il est clair que si le bien immobilier intéresse l’un des acheteurs, il vous fera une offre. Ne vous attendez pas à ce qu’il décide de payer directement le prix du logement. Il voudra négocier.

C’est pour cette raison qu’il vous faut écouter plusieurs acheteurs et choisir celui dont l’offre vous convient le mieux. Vous devez aussi vous assurer qu’il dispose d’une bonne capacité financière pour effectuer l’achat du logement.