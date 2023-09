Avec les températures élevées, l’installation d’une climatisation devient une priorité pour beaucoup. Toutefois, ce projet peut souvent s’avérer coûteux. Mais rassurez-vous, l'État propose plusieurs aides pour réduire les coûts. Allons explorer ces options ensemble.

Bénéficiez d'une TVA à taux minoré pour votre climatisation

Qu'est-ce que la TVA à taux réduit et comment en profiter ?

Pour alléger la facture, l’État a prévu une TVA à taux réduit de 10% sur la main d'œuvre liée à l'installation de votre système de climatisation. Cette réduction est appliquée directement sur le devis de l'installateur, à condition que ce dernier soit un professionnel qualifié Reconnu Garant de l’Environnement (RGE).

Les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) : votre allié pour l'économie d'énergie

Comprendre les CEE pour maximiser vos économies

Depuis 2006, les fournisseurs d’énergie sont tenus d’aider les particuliers à réduire leur consommation d’énergie. Cette aide se traduit par des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE). Pour être éligible à ce Certificat lors de l’achat d’une climatisation réversible, plusieurs critères doivent être remplis : vos revenus, votre situation géographique et le type de logement. De plus, l’équipement doit avoir une puissance inférieure ou égale à 12 kW et un coefficient de performance saisonnier (SCOP) supérieur ou égal à 3,9.

MaPrimeRenov’ : une aide à ne pas négliger pour votre climatisation

Comment bénéficier de MaPrimeRenov’ pour votre installation de climatisation ?

MaPrimeRenov’ est une aide décernée par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). Elle vise à financer les projets de changement de mode de chauffage et les travaux destinés à améliorer la performance énergétique d’une habitation. Vous pouvez bénéficier jusqu’à 4 000 € si vous êtes considéré comme un ménage “très modeste”. Pour en profiter, il vous suffit de créer un compte en ligne sur le site maprimerenov.gouv.fr et de déposer la demande avant de commencer les travaux.

Comment et où demander ces aides pour votre climatisation ?

Les étapes à suivre pour bénéficier des aides de l'État.

Le guichet en ligne “France Rénov'" centralise toutes les aides financières relatives aux travaux d’habitat et simplifie l’accessibilité aux différentes aides. Il vise à accompagner les citoyens dans leur transition vers un logement plus respectueux de l’environnement. Grâce à “France Rénov'", vous pouvez facilement identifier et bénéficier des différentes mesures de financement. N’hésitez donc pas à consulter ce guichet pour profiter au maximum des aides financières de l'État.