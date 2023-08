Le domaine de l'immobilier évolue constamment, avec de nouvelles lois et réglementations qui entrent en vigueur. L'une des plus récentes concerne l'audit énergétique réglementaire. Cet article vise à vous éclairer sur ce sujet crucial et à vous aider à comprendre ce qu'il signifie pour vous, en tant que propriétaire ou futur acquéreur.

Qu'est-ce qu'un audit énergétique et pourquoi est-ce important ?

Un audit énergétique est une analyse détaillée du rendement énergétique d'un logement. Contrairement à un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), l'audit énergétique ne se limite pas à attribuer une lettre de classement énergétique à un bien immobilier. Il va plus loin en identifiant les points faibles du logement en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, et en proposant des solutions pour améliorer ces aspects. Cet audit est exigé depuis le 1er avril dernier pour les propriétaires souhaitant vendre leur logement, surtout s'il est considéré comme une "passoire thermique".

Comprendre l'audit énergétique réglementaire est essentiel car il peut avoir un impact significatif sur votre projet immobilier. Que vous soyez vendeur ou acheteur, cet audit vous fournira des informations précieuses sur la performance énergétique du logement. Pour les vendeurs, cela peut être un facteur déterminant qui influe sur le prix de vente du bien. Pour les acheteurs, il permet d'avoir une idée claire des travaux à entreprendre pour améliorer le rendement énergétique du logement et donc, de mieux anticiper les dépenses futures.

Les données clés d'un audit énergétique

Un audit énergétique est un document assez technique qui fournit une multitude d'informations sur le logement. Il inclut un état des lieux général du logement, une estimation de sa performance en matière d'énergie et des propositions pour la rénovation énergétique. Le but est de proposer des scénarios de travaux qui permettront d'améliorer la performance énergétique du bien. Les scénarios peuvent décrire des travaux à réaliser en plusieurs étapes ou d'un seul coup. À chaque étape, l'audit précise différentes informations, comme l'estimation des économies d'énergie et une fourchette d'économie des coûts d'énergie.

Les informations fournies par l'audit peuvent aider à planifier des travaux de rénovation énergétique. Cela peut aller de l'isolation des combles ou des murs, au remplacement des fenêtres, en passant par l'installation d'un chauffage plus performant. Les propositions sont variées et dépendent de l'état actuel du logement.

Les professionnels à approcher pour un audit énergétique efficace

L'audit énergétique doit être réalisé par un professionnel certifié. Pour les maisons, il s'agit de bureaux d'études et d'entreprises ayant une qualification OPQIBI 1911, d'entreprises détenant le label « Reconnu garant de l'environnement (RGE) offre globale », ou de diagnostiqueurs immobiliers en mesure de fournir une attestation délivrée par un organisme de certification. En ce qui concerne les immeubles, les experts doivent être des bureaux d'études dotés d'une qualification OPQIBI 1905, ou des sociétés d'architecture et d'architectes inscrits à l'ordre et ayant suivi une formation.

Les obligations concernant l'audit énergétique

Depuis le 1er avril 2023, un audit énergétique doit obligatoirement être remis aux acheteurs pour tous les logements classés F et G. À partir du 1er janvier 2025, ce sont les logements classés E qui seront concernés par cette obligation. Et à partir du 1er janvier 2034, les vendeurs devront fournir un audit énergétique pour les logements classés D. Cependant, bien que les vendeurs aient l'obligation de fournir cet audit, ils ne sont pas obligés de réaliser les travaux recommandés. L'obligation est d'informer l'acheteur. Si le vendeur choisit de vendre son bien en l'état, il doit accepter une décote sur le prix de vente.

Les solutions de financement pour un audit énergétique

Le coût d'un audit énergétique n'est pas réglementé, et les experts sont libres de fixer leur prix. Généralement, le coût d'un audit énergétique oscille entre 600 et 800 €. Cependant, il existe différentes aides financières pour aider les propriétaires à réaliser un audit énergétique.

Les aides disponibles pour financer votre audit énergétique

Le dispositif MaPrimeRénov' est une aide de l'État qui permet de financer un audit énergétique. Le montant de l'aide est attribué en fonction des revenus du foyer demandeur. Vous pouvez faire une demande en ligne pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Cette aide financière peut également être utilisée pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Le rôle des collectivités locales dans le financement de l'audit énergétique

Les collectivités territoriales, en cofinancement avec l'ADEME (Agence de la transition écologique), peuvent également contribuer au financement de l'audit énergétique. Elles peuvent attribuer des subventions aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires vendeurs. Les critères d'éligibilité pour les aides proposées varient d'une collectivité à une autre, n'hésitez donc pas à vous renseigner auprès de votre collectivité locale.

Comment choisir le bon prestataire pour réaliser votre audit énergétique ?

Le choix du prestataire pour réaliser votre audit énergétique est une étape clé. Il est recommandé de comparer plusieurs devis avant de faire votre choix. Assurez-vous que le professionnel est certifié et qu'il a une bonne connaissance des logements similaires au vôtre. De plus, le professionnel doit être capable de vous expliquer clairement les résultats de l'audit et les propositions de travaux. Enfin, n'oubliez pas de vérifier les références du professionnel et de consulter les avis des clients précédents.

L'audit énergétique est un outil précieux qui peut vous aider à améliorer la performance énergétique de votre logement et à diminuer vos factures d'énergie. Bien que ce soit une obligation réglementaire pour la vente de certains logements, il est également bénéfique pour les propriétaires qui souhaitent rendre leur logement plus éco-responsable.