Les Secrets de l'Audit Énergétique Dévoilés : Démêlez le Vrai du Faux !

Face à la recrudescence des préoccupations environnementales et énergétiques, l'audit énergétique est devenu un sujet brûlant dans le domaine de l'immobilier. Mais quelles sont les vérités et les idées reçues qui entourent cette pratique ?

Uniquement pour les Maisons ? Élargissons le Spectre de l'Audit Énergétique

Nombre d'entre vous pensent que seules les maisons sont concernées par l'audit énergétique. Une idée répandue mais qui, en réalité, est loin de la vérité. Bien entendu, les maisons individuelles sont bel et bien concernées, notamment celles dont le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) présente un classement F ou G, communément appelées les "passoires thermiques". Cependant, l'audit énergétique ne s'arrête pas aux portes des maisons individuelles. Les immeubles résidentiels en monopropriété faisant face aux mêmes problématiques énergétiques sont également dans le viseur. De plus, la législation prévoit une extension progressive de cet audit aux maisons et appartements classés E au DPE à partir de 2025, et à ceux classés D à partir de 2034. Par conséquent, l'audit énergétique couvre un spectre beaucoup plus large que ce que l'on pourrait imaginer.

Qui Met la Main à la Poche ? L'éternel Débat autour du Paiement de l'Audit Énergétique

Qui doit prendre en charge le coût de l'audit énergétique ? Une question qui suscite de nombreux débats. Contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas à l'acheteur de payer. En effet, l'initiative de réaliser cet audit revient au propriétaire du bâtiment, et c'est lui qui doit en assumer les frais. L'objectif de cet audit est de permettre à l'acquéreur potentiel d'avoir une vision claire des travaux d'amélioration recommandés pour rehausser le classement énergétique du bien, ainsi qu'une estimation des économies d'énergie qu'il pourrait réaliser. Cela lui permet d'intégrer ces données à son projet d'achat immobilier. Cependant, il est à noter que les travaux suggérés ne sont que des recommandations et ne sont en aucun cas obligatoires pour l'acquéreur.

L'Audit Énergétique : Un Remplaçant pour le DPE ou un Complément ?

Est-ce que l'audit énergétique vient remplacer le DPE ? Encore une idée reçue qui mérite d'être rectifiée. L'audit énergétique est un diagnostic qui vient compléter le DPE, mais ne le remplace en aucun cas. Son rôle est d'offrir une analyse plus approfondie et précise de la situation énergétique d'un logement, en se concentrant sur l'isolation, le fonctionnement des équipements et des systèmes énergétiques (chauffage, eau chaude, etc.). Les résultats de cet audit sont ensuite compilés dans un document qui inclut des recommandations de travaux de rénovation, avec au moins deux scénarios de chantiers à réaliser, ainsi qu'une estimation des coûts associés. L'objectif final est d'optimiser la performance énergétique et environnementale du bien concerné, en visant au minimum une classe C.

Un Métier pour Tous ? Les Qualifications Nécessaires pour Réaliser un Audit Énergétique

Tous les professionnels peuvent-ils réaliser un audit énergétique ? Encore une fois, la réponse est non. Seuls les professionnels bénéficiant du label RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) sont habilités à réaliser un audit énergétique. Pour mener à bien un audit énergétique, plusieurs catégories de professionnels qualifiés peuvent être sollicitées selon le type de bien à la vente. Pour les immeubles à usage d'habitation comprenant plusieurs logements en monopropriété, il est possible de faire appel aux bureaux d'études ayant l'habilitation "Audit énergétique des bâtiments" ou à des architectes ayant suivi une formation spécifique. Quant aux maisons individuelles, l'audit peut être réalisé par un bureau d'études spécialisé, un artisan ou une entreprise certifiée RGE, ou un diagnostiqueur immobilier ayant suivi une formation adéquate.

La Pérennité de l'Audit Énergétique : Combien de Temps est-il Valable ?

Combien de temps un audit énergétique est-il valable ? Souvent confondu avec le DPE, dont la durée de validité est de 10 ans, l'audit énergétique n'est valable que pendant 5 ans. Par ailleurs, son tarif n'étant pas réglementé, il peut varier sensiblement selon le professionnel sollicité. Généralement, le prix oscille entre 400 et 1000 € pour une maison individuelle, mais il peut atteindre un montant bien plus élevé pour un bâtiment comprenant plusieurs logements. Il est donc judicieux de demander plusieurs devis avant de se lancer.

Pas d'Audit Énergétique, Pas de Sanctions ? Le Mythe Passé au Crible

Alors, pas d'audit énergétique, pas de sanctions ? La réalité est plus nuancée. Bien que la loi Climat et Résilience ne prévoie pas de sanctions spécifiques à l'encontre d'un propriétaire qui négligerait de réaliser un audit énergétique, il existe néanmoins une conséquence indirecte. En effet, lors de la signature de l'acte authentique de vente, le notaire exigera la présentation de l'audit. Si ce dernier n'est pas produit, la vente pourrait tout simplement être bloquée. Alors, même si l'absence d'audit énergétique n'entraîne pas directement de sanctions, elle peut avoir des répercussions importantes sur la vente du bien.