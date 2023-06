Le DPE est un diagnostic, obligatoire dans le domaine de l’immobilier, qui permet d’avoir une idée des performances énergétiques d’un logement. Depuis juillet 2021, un nouveau DPE a été instauré pour améliorer la fiabilité des estimations et pour aider les propriétaires souhaitant optimiser leur consommation énergétique. Cependant, des flous subsistent encore autour du calcul des notes attribuées par ce diagnostic. Comment calculer le DPE kWh/m2/an ? Toutes les explications dans cet article.

DPE kWh/m2/an : qu’est-ce que c’est ?

DPE signifie Diagnostic de Performance Énergétique. Il s’agit d’un procédé qui permet de mesurer et de connaître la performance énergétique d’une maison. Pour ce faire, le DPE se base sur les dépenses d’énergie du logement et son impact en termes de pollution. Le diagnostic de performance énergétique fournit des informations sur le dispositif de chauffage, les équipements de ventilation, de refroidissement et de production d’eau chaude. Il permet d’avoir une estimation de la consommation d’énergie standard dans une habitation.

Pour bien saisir toute l’importance du DPE, il faut comprendre qu’en France, les logements sont les plus gros consommateurs d’énergie. De même, ils font partie des principales causes des émissions de gaz à effet de serre. Connaître le DPE d’une maison est primordial pour identifier sa performance énergétique et mesurer son impact sur l’environnement.

Toutes les constructions qui consomment de l’énergie doivent subir ce diagnostic. Ce dernier va permettre d’établir un bilan énergétique et d’estimer la performance environnementale. Dans le cadre de la location ou de la vente d’un bain immobilier, le DPE est un diagnostic qui doit nécessairement être effectué.

Quelles informations fournit le calcul du DPE ?

Le calcul du DPE d’une maison permet de lui attribuer deux principales notes. Ces dernières correspondent à des lettres partant de A (pour la meilleure note) à G (pour la plus faible note).

La classe énergie du logement

La première note du calcul du diagnostic de performance énergétique équivaut à la consommation d’énergie du logement par an en ce qui concerne la production d’eau chaude sanitaire, le refroidissement, le chauffage et autres éléments. La valeur de cette note correspond au total de la consommation énergétique annuelle, divisé par la superficie de la maison.

Il faut noter qu’une consommation annuelle inférieure à 50 kWh par m² est considérée comme très positive et vous permettra d’obtenir une note A. Par contre, lorsqu’elle est au-dessus de 420 kWh par m², vous aurez probablement une note G.

Avec une note A, votre maison est considérée comme très économe en matière d’énergie, alors que la classe G indique que l’habitation en question est énergivore.

La production de gaz à effet de serre

La seconde note du calcul du DPE correspond à la quantité annuelle de CO2 émis par m² dans le bien immobilier. Celle-ci s’appuie également sur les équipements qui consomment de l’énergie, mais également sur votre source d’énergie. Il faut souligner qu’un système de chauffage électrique produit beaucoup moins de gaz à effet de serre qu’un système fonctionnant au fioul ou au gaz.

Quelles sont les méthodes de calcul du DPE ?

Il existe fondamentalement deux méthodes de calcul du DPE : la méthode 3 CL et la méthode sur facture. À noter que cette dernière n’est plus utilisée depuis la venue du nouveau DPE le 1er juillet 2021. Voici comment fonctionnent ces deux méthodes.

La méthode de calcul 3 CL

3 CL signifie Calcul de la Consommation Conventionnelle des Logements. C’est une méthode de calcul instaurée depuis 2006 afin que la France puisse se conformer aux directives européennes de 2002 en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments. Cette méthode se fonde sur les caractéristiques des éléments constructifs et les postes de consommation d’énergie présents dans votre maison.

Elle ne tient pas compte de votre style de vie ou du nombre d’occupants dans la maison. L’ensemble des informations recueillies sont introduites dans un logiciel spécifique pour ressortir les deux notes du DPE. Il faut savoir que cette méthode ne permet pas de déterminer avec certitude votre consommation précise. Néanmoins, elle fournit une estimation standardisée très fiable.

La méthode de calcul sur facture

Ce mode de calcul a été délaissé après la venue du nouveau DPE. Il tient compte des factures de consommation énergétique du logement pour établir une moyenne. Les factures à rassembler sont assez nombreuses surtout que les types d’énergies sont assez différents. L’ensemble sera également renseigné dans un logiciel afin de ressortir la note DPE.

Comment procède-t-on à un diagnostic de performance énergétique ?

Le diagnostic de performance énergétique est généralement effectué par un diagnostiqueur immobilier. Ce dernier commence par relever les caractéristiques du bien, les failles dans l’isolation et les éléments de chauffage. Cela passe par des mesures au niveau des murs, du plafond, du plancher et des ouvertures de la maison.

Il considère le type de système de chauffage et d’eau chaude ainsi que l’année durant laquelle ils ont été mis en place. L’ensemble de ces éléments vont lui permettre de calculer le DPE du logement. Toutefois, il est important de noter que l’estimation du DPE par ce professionnel n’est pas infaillible. Il se pourrait même que vous fassiez appel à deux diagnostiqueurs et que vous obteniez différentes estimations.

Cela peut être dû au non-respect des règles de calcul par l’un ou l’autre des deux professionnels. Quand on connaît l’impact financier que peut avoir ce type de diagnostic, il est important de bien choisir son technicien.

Est-il possible de procéder soi-même au DPE ?

La vente ou la location d’un bien immobilier n’est pas la seule raison pour laquelle vous pouvez faire un diagnostic de performance énergétique. Bon nombre de particuliers décident de se lancer eux même dans le calcul du DPE avec un chauffage électrique pour des projets d’amélioration thermique de leurs logements. S’il est clair que vous ne disposez pas des outils adéquats pour l’estimation du DPE, vous pouvez tout de même vous servir d’un simulateur en ligne.

Ils sont nombreux sur Internet à vous proposer un calcul de votre DPE avec la méthode standard pour vous permettre d’avoir une estimation en quelques minutes. Il vous suffira de fournir quelques renseignements concernant votre habitation et de laisser le robot s’occuper du reste.

Cependant, ayez à l’esprit que cette estimation ne pourra pas être acceptée si vous essayez de vendre un bien immobilier. Seul un professionnel reconnu par l’État est capable de procéder à ce type de calcul.